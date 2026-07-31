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Šla a 46 milionů poslala. Úřednice obešla nařízení, která sama vymyslela

Petr Záleský
  15:50

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Magistrát města Hradce Králové | foto: Ladislav Pošmura, MF DNES

Na kauzu, při které podvodníci vysáli z účtu Správy nemovitostí Hradec Králové (SNHK) rekordní částku 46 milionů, platí velmi přísné informační embargo, i tak na povrch vyplouvají nečekané podrobnosti. Zaměstnankyně, která před dvěma týdny neodolala telefonátům falešných policistů a pracovníků České národní banky, byla jednak velmi zkušená, jednak právě ona sama vytvořila v městské společnosti bezpečnostní pravidla.

Byla tedy autorkou podrobných směrnic a pouček, jak se v takových případech bránit. Potvrdilo se také podezření, že chyběla kontrola zadávaných plateb. Ženě nic a nikdo nemohl zabránit, aby během tří dnů sama zadala a autorizovala bankovní platby.

Přestože kriminalisté nyní pracují s verzí, že úřednice byla obětí a nikoli součástí skupiny podvodníků, SNHK podává trestní oznámení ve věci možného naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Zaměstnankyně k platbám neměla pověření ředitelky, mohlo by jít o zpronevěru.

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