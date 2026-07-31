Šla a 46 milionů poslala. Úřednice obešla nařízení, která sama vymyslela

Byla tedy autorkou podrobných směrnic a pouček, jak se v takových případech bránit. Potvrdilo se také podezření, že chyběla kontrola zadávaných plateb. Ženě nic a nikdo nemohl zabránit, aby během tří dnů sama zadala a autorizovala bankovní platby.
Přestože kriminalisté nyní pracují s verzí, že úřednice byla obětí a nikoli součástí skupiny podvodníků, SNHK podává trestní oznámení ve věci možného naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku.
Zaměstnankyně k platbám neměla pověření ředitelky, mohlo by jít o zpronevěru.