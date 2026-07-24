Podvod za 46 milionů se přelévá v kampaň, pravidla ve firmě byla stará 15 let

Když kauza začátkem týdne prosákla na veřejnost, opoziční ANO, SPD či Rozvíjíme Hradec obratem žádaly vedení města o bližší informace. Ty podle zastupitelů dorazily až tři dny po propuknutí aféry. To je podle opozice pozdě. Podobná kritika na slabou informovanost ovšem zaznívá na zasedáních zastupitelstva pravidelně.
„Vedení města nekomunikuje s opozičními zastupiteli vůbec. Kdyby nebyla média, nic nevíme,“ postěžoval si už v úterý opoziční zastupitel a bývalý náměstek primátora Pavel Marek (ANO), který měl shodou okolností ještě před čtyřmi lety Správu nemovitostí na starosti.