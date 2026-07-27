Obětí podvodu v Hradci byla i úřednice, která 46 milionů vyplatila. Oklamali ji

„V současné době kriminalisté pracují s verzí, že se zaměstnanec organizace stal obětí sofistikovaného a předem připraveného podvodného jednání, v jehož důsledku vznikla škoda v řádu desítek milionů korun,“ uvedla v pondělí krajská policejní mluvčí Magdaléna Vlčková.
„Ve věci jsou nadále prováděny úkony trestního řízení a kriminalisté pokračují v intenzivním prověřování všech relevantních okolností případu,“ sdělila policejní mluvčí.
|
Ředitelka rezignovala, Hradec kvůli ztrátě desítek milionů podá trestní oznámení
Úřednice podlehla telefonátům falešných policistů a pracovníků České národní banky předminulý týden. Minulou středu kvůli tomu rezignovala ředitelka SNHK Jaroslava Bernhardová. Organizaci od té doby dočasně vede ředitel Technických služeb Hradec Králové Tomáš Pospíšil.
Radní tehdy na mimořádné schůzi obdrželi předběžné výsledky interního auditu. V organizaci podle auditu chyběla kontrola zadávaných plateb. Podle primátorky Pavlínky Springerové (HDK) byl sice nastavený standardní mechanismus schvalování faktur, ale samotný bankovní pokyn zabezpečený nebyl. Zaměstnankyně mohla sama zadávat a autorizovat bankovní platby. Peníze odešly v několika transakcích během tří dnů.
Radní zvažují na ženu podat trestní oznámení. Protože k platbám neměla pověření ředitelky, mohlo jít o zpronevěru. Poté, co se podvod provalil, pracovnice odešla na dovolenou. Podle primátorky by ji měla firma propustit. S vymáháním škody město patrně vyčká na závěr policejního vyšetřování. Radnice nyní prověřuje nejen fungování SNHK, ale i dalších městských organizací, aby posílila bezpečnostní a kontrolní procesy.
Podle policie jde v Česku o rekordní škodu u tohoto typu podvodu. Neznámému pachateli hrozí desetileté vězení.
Případ rezonuje na místní politické scéně. Opoziční ANO, SPD či Rozvíjíme Hradec si stěžovaly, že vedení města bylo v minulém týdnu skoupé na informace.
|
Podvod za 46 milionů se přelévá v kampaň, pravidla ve firmě byla stará 15 let
Lídr ANO pro komunální volby a předseda kontrolního výboru zastupitelstva Lukáš Fiedler dokonce na sociálních sítích nadnesl, že by podpořili odvolání primátorky Springerové i jejího náměstka Pavla Vrbického (Piráti).
HDK i Piráti se proti kritice ohradili, pravidla zadávání plateb ve Správě nemovitostí se nastavovala před víc než 15 lety a i současní opozičníci, kteří byli v minulém období v čele radnici, je mohli ovlivnit.