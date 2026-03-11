Poškozená postupovala podle telefonických pokynů pachatele, který ji kontaktoval 24. února. Milion z úvěru, který si na jeho pokyn zařídila, vybrala v hotovosti na pobočkách v Hradci Králové a v Pardubicích, část sumy vyzvedla i z bankomatu. Pak se vydala na místo, kde mělo následovat osobní předání peněz údajnému kurýrovi.
Žena s milionem v ruce čekala na ulici téměř tři čtvrtě hodiny a pachatel s ní po telefonu nadále komunikoval, aby ji udržel v přesvědčení, že postupuje správně.
„Na místo dorazil muž, údajný pracovník zásahové služby, kterému měla předat peníze, ale dle pokynů neměla s dotyčným hovořit, jen mu předat částku,“ popsala mluvčí královéhradecké policie Martina Jandová.
„Muž ženě ukázal na mobilu údajné potvrzení o převzetí peněz. Žena si však všimla, že v jeho mobilním telefonu je nastavený cizí jazyk, což u ní vzbudilo silné podezření. V tu chvíli si uvědomila, že se jedná o podvod, předání odmítla a z místa odešla,“ sdělila Jandová.
Půjčenou hotovost pak žena vrátila zpět do banky. Pachatel se jí pokoušel znovu dovolat, ona s ním však komunikaci ukončila a své číslo zablokovala.
„Díky její duchapřítomnosti tak nevznikla žádná finanční škoda a podařilo se zabránit dokončení podvodu. Kriminalisté případ i nadále prověřují a před podobnými případy varují,“ řekla mluvčí.