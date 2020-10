Bývalý advokát zneužil plnou moc, aby vymámil miliony ze zahraniční firmy

„Vyšetřovatel z oddělení hospodářské kriminality územního odboru Hradec Králové po sedmi letech ukončil případ podvodu ve stadiu pokusu návrhem na podání obžaloby,“ uvedla mluvčí policie Iva Kormošová.

Podobně jako v předchozím případě, zastupoval obviněný jednašedesátiletý advokát na základě plné moci zahraniční firmu. V roce 2013 nechal sepsat notářský zápis o uznání závazku z peněžité pohledávky ve výši téměř 18,5 milionu korun, do kterého ovšem bez souhlasu, vědomí a v přímém rozporu se zájmy společnosti záměrně včlenil povinnost uhradit dlužnou částku.

Úroky se vyšplhaly za dva týdny na téměř 6 milionů

Do deseti dnů od sepsání smlouvy a při nezaplacení dluhu navíc povinnost za každý den prodlení zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky a 8,05 % ročně jako úrok z prodlení. Během 60 dní tak na úrocích měla firma zaplatit téměř o 5,8 milionu více.

„K uhrazení této částky nedošlo na základě rozhodnutí soudu v roce 2015 o zastavení exekuce. Advokát měl profitovat z vymožené částky,“ upřesnila Kormošová.

Vyšetřování trvalo dlouhých sedm let, protože si policisté museli několikrát vyžádat mezinárodní právní pomoc, proti různým rozhodnutím bylo podáno několik stížností, musel být vypracován posudek z oboru ekonomika a také odborné vyjádření týkající se analýzy dat.

“Ze znaleckého posudku navíc vyplynulo, že pokud by se dlužné období počítalo až do zahájení trestního řízení cca 4,5 měsíce, dlužná částka by se vyšplhala na téměř 13,6 milionu korun,“ dodala policejní mluvčí.

Obviněný muž byl za stejný čin již v roce 2019 odsouzen k podmíněnému tříletému trestu, nyní mu za pokus o podvod hrozí pět až 10 let za mřížemi.