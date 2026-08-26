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Odpojila podřízenou a poslala 46 milionů. Hradci se z podvodu zatím vrátila jen malá část

Petr Záleský
  9:19
Sídlo Správy nemovitostí Hradec Králové v Kydlinovské ulici.

Sídlo Správy nemovitostí Hradec Králové v Kydlinovské ulici. | foto: ČTK

Magistrát města Hradce Králové
Magistrát města Hradce Králové
Magistrát města Hradce Králové
Magistrát města Hradce Králové
6 fotografií
Vishingovému útoku podlehla a 46 milionů korun podvodníkům v červenci poslala ekonomicko-organizační náměstkyně ředitelky Správy nemovitostí Hradec Králové. Policii se dosud podařilo vrátit městu ze zahraničí asi pět milionů. Kauza podle úterního jednání zastupitelstva zničila úřednici pověst a dostala do vážných problémů městskou firmu.

Náměstkyně Správy nemovitostí Hradec Králové (SNHK) nejenže sama byla autorkou směrnic, jak nenaletět na takzvaný vishing, ale během pondělí a úterý 13. a 14. července obešla veškeré předpisy, znemožnila kontrolu své podřízené a sama v několika platbách odeslala po telefonátech s falešnými bankéři a policisty na domnělé bezpečné účty desítky milionů.

Přestože na program úterního hradeckého zastupitelstva se „bod vishing“ oficiálně nedostal, podvod se nakonec stal hlavním tématem schůze.

Primátorka Pavlína Springerová (HDK) ve velmi emotivním projevu reagovala na slova, že město včas nezareagovalo na varování ministerstva vnitra.

Naprosto podlehla manipulaci

Před zastupiteli promluvila i vedoucí odboru interního auditu Jaroslava Fikrová, která ozřejmila dosud nezveřejněný mechanismus, jak jeden člověk mohl bez jakékoli kontroly v několika platbách odeslat 46 milionů korun.

„Paní náměstkyně byla statutárem (byla oprávněná jednat jménem společnosti a zastupovat ji - pozn. red.). Ona nezadávala platební příkaz jako takový, ale měla právo vstoupit do elektronického bankovnictví. To právo měla ona sama. De facto obešla všechny kroky, které byly nastavené, odpojila svoji podřízenou zaměstnankyni od následné kontroly, udělala aktivní kroky k obejití vnitřních předpisů a sama do elektronického bankovnictví vstoupila. Poté již měla možnost převod uskutečnit, ona sama měla to právo,“ popsala Fikrová jednání ekonomické náměstkyně SNHK.

Sídlo Správy nemovitostí Hradec Králové v Kydlinovské ulici.
Magistrát města Hradce Králové
Magistrát města Hradce Králové
Magistrát města Hradce Králové
6 fotografií

„Je to chyba, ale mohlo k ní dojít jen díky tomu, že ta osoba začala dělat nestandardní kroky. Naprosto podlehla manipulaci a sama vyvinula aktivní kroky, aby ten systém finanční kontroly obešla,“ řekla vedoucí odboru interního auditu Jaroslava Fikrová.

„V systému elektronické platby se našla díra. Došlo k odstavení účetní a ten člověk, který se rozhodl obejít úplně všechny směrnice a celý systém, k tomu měl možnost. A to je ta chyba, která se teď napravuje,“ doplnil náměstek primátorky Pavel Vrbický (Piráti), který má Správu nemovitostí ve své gesci.

Paralýza ekonomického úseku

Takzvanou kontrolu čtyř očí nad bankovními příkazy v SNHK nyní zavádějí. Před zastupiteli to potvrdil i Tomáš Pospíšil, ředitel technických služeb, jenž dočasně nahradil Jaroslavu Bernhardovou, jež na funkci šéfky městské organizace sama rezignovala 22. července.

„Během několika dnů bude nastavená bezpečnostní kontrola čtyř očí, kdy platbu budou provádět dvě pracovnice za pomocí mobilního telefonu, přístupových kódů a přihlášení do internetového bankovnictví. Jedna osoba tedy zaplatí a druhá to bude autorizovat. Už nemůže nastat situace, že by platila pouze jedna osoba a všechno sama autorizovala,“ upozornil Tomáš Pospíšil, podle kterého byl po kauze paralyzován ekonomický úsek SNHK. Ten dočasně převzala zkušená ekonomka z technických služeb.

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Ředitelka Správy nemovitostí rezignovala, nenáleží jí žádné odstupné, ale výpovědní doba jí skončí až v říjnu. Ekonomická náměstkyně je v pracovní neschopnosti, komunikuje jen prostřednictvím právního zástupce, ve středu jí údajně byl doručen poslední pokus k ukončení pracovního poměru, a pokud i na ten nebude reagovat, pracovní poměr jí bude zrušen okamžitě pro hrubé porušení nakládání s veřejnými prostředky.

Pět milionů je zpátky

Podle Tomáše Pospíšila se zatím povedlo vrátit částku kolem pěti milionů korun. Podařilo se je zajistit kriminalistům, vyšetřování pokračuje a policie již dříve uvedla, že pracovnice nebyla napojena na pachatele. Proces jednotlivých plateb prý u bankovního ústavu reklamuje i SNHK.

„Existují nějaké odposlechy bankovních institucí a dozvíme se, zda uvedená pracovnice byla informovaná, že se jedná o podvrh. Vše je ale předmětem šetření. Také samozřejmě zjišťujeme, zda vedoucí pracovníci mají nějaké pojištění odpovědnosti. Vrátila se částka kolem pěti milionů korun. A protože platby byly do zahraničí, trvá až několik měsíců, než se případně vrátí,“ doplnil Tomáš Pospíšil, jenž možná v roli zastupujícího šéfa SNHK setrvá až do konce roku.

„Nový ředitel by mohl nastoupit 1. prosince, pokud vše dobře půjde. Pokud bude skluz, potom 1. ledna,“ uvedl Pavel Vrbický.

Vybírat jej bude komise, ve které by měla být primátorka, Pavel Vrbický, Tomáš Pospíšil, zástupce hnutí ANO, zastupitel Jan Holásek (Rozvíjíme Hradec) a pak také odborník z krajské nebo pardubické správy nemovitostí.

„Ani jeden den prodlení“

Za laciný populismus pak primátorka Pavlína Springerová označila dotaz senátora Jana Holáska. Ptal se na varovný dopis ministerstva vnitra o vishingovém riziku, který ministr Lubomír Metnar (ANO) adresoval všem starostům a primátorům, ale v Hradci Králové podle něj zůstal několik dnů viset v poště.

Pavlína Springerová uvedla, že do datové schránky přišla zpráva v pondělí 13. července přesně ve 20:09, ke zpracování byla přijata v úterý v 5:13 ráno a ve středu ji měla na stole. Načasování tedy bylo až symbolické.

Šla a 46 milionů poslala. Úřednice obešla nařízení, která sama vymyslela

„Průšvih se děl v pondělí, úterý a skončil ve středu, kdy se provalil rozsah té kauzy. Nebyl tam ani jeden den prodlení a vy, když budete tvrdit, že jsme dva až tři dny nechali poštu nevyřízenou, tak lžete a měl byste se omluvit. Ale od vás to neočekávám,“ zvýšila hlas primátorka směrem k senátorovi.

Ztrátu částečně pokryjí vlastní zdroje

Správa nemovitostí podle Tomáše Pospíšila očekává, že její letošní hospodaření skončí ztrátou 46 milionů korun. Pomůže si však vlastními zdroji – rezervním fondem a fondem reprodukce majetku.

„Letos dokážeme ztrátu sanovat mezi 15 až 20 miliony korun. Jsou to zatím předběžná čísla a bude záležet na vyšetřování,“ dodal zastupující ředitel.

Jak uvedla ČTK, společnost SNHK měla loni výnosy 224 milionů korun, z toho příspěvek od města činil 141 milionů korun. Organizace loni zaměstnávala v průměru 118 lidí.

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Odpojila podřízenou a poslala 46 milionů. Hradci se z podvodu zatím vrátila jen malá část

Sídlo Správy nemovitostí Hradec Králové v Kydlinovské ulici.

Vishingovému útoku podlehla a 46 milionů korun podvodníkům v červenci poslala ekonomicko-organizační náměstkyně ředitelky Správy nemovitostí Hradec Králové. Policii se dosud podařilo vrátit městu ze...

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