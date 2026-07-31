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Posun v případu rekordního podvodu za 46 milionů. Policie zajistila část peněz

Autor: ,
  12:10
Magistrát města Hradce Králové

Magistrát města Hradce Králové | foto: Ladislav Pošmura, MF DNES

Magistrát města Hradce Králové
Sídlo Správy nemovitostí Hradec Králové v Kydlinovské ulici.
Magistrát města Hradce Králové
Magistrát města Hradce Králové
6 fotografií
Několik milionů korun korun z odeslaných plateb v případu zaměstnankyně Správy nemovitostí Hradec Králové (SNHK) se podařilo zajistit kriminalistům. Pracovnice zmíněné organizace v polovině července poslala podvodníkům vydávajícím se za policisty a pracovníky České národní banky asi 46 milionů korun. Policie v zajišťování vylákaných peněz dál pokračuje.

Policie se případem zabývá pro podezření z podvodu spáchaného neznámým pachatelem. Pachateli hrozí až deset let vězení. Dříve uvedla, že úřednice nebyla napojena na pachatele. Škoda, která tímto typem podvodu vznikla, je v Česku rekordní.

„Díky rychlé reakci našich kriminalistů se podařilo z odeslaných plateb zajistit zatím částku v řádu jednotek milionů korun českých, čímž se alespoň částečně minimalizovala způsobená škoda. V případech podvodných převodů peněz hraje klíčovou roli především čas. Jakmile získáme informaci o podezřelé transakci, kriminalisté neprodleně zahajují kroky směřující k identifikaci a zajištění finančních prostředků,“ sdělila hradecká policejní mluvčí Magdaléna Vlčková.

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Cílem kriminalistů je co nejrychleji zmapovat tok peněz a zabránit jejich dalšímu převodu nebo výběru.

„Pachatelé totiž často využívají řadu způsobů k zakrytí a ztížení dohledání finančních toků. Proto rozhodují mnohdy minuty. A právě v prvních minutách, hodinách po oznámení začali naši kriminalisté bezodkladně s potřebnými kroky směřujícími k zajištění peněz,“ uvedla mluvčí.

Magistrát města Hradce Králové
Magistrát města Hradce Králové
Sídlo Správy nemovitostí Hradec Králové v Kydlinovské ulici.
Magistrát města Hradce Králové
6 fotografií

Zajištěné finanční prostředky podle ní poslouží na náhradu škody. „V této fázi se jedná o těsnou spolupráci a koordinaci Policie ČR, Finančního analytického úřadu a bankovního sektoru,“ dodala Vlčková.

Zaměstnankyně podvodníkům poslala provozní peníze organizace bez vědomí vedení správy, kolegů a města, a to více transakcemi v několika dnech.

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Dosavadní zjištění města ukázalo, že v době provedení transakce měla žena v pozici statutárního orgánu samostatné dispoziční oprávnění k bankovnímu účtu. Převody na první pohled nevyvolaly podezření. Podle policie i magistrátu se stala terčem mimořádně sofistikovaného podvodu využívajícího prvky sociálního inženýrství.

Běžný chod Správy nemovitostí útok podvodníků neomezil. S ohledem na případ radnice prověří bezpečnostní a kontrolní mechanismy ve všech organizacích města. Policie podle její mluvčí nabídla v souvislosti s případem proškolení zaměstnanců úřadu. Ředitelka SNHK po podvodu v uplynulých dnech rezignovala.

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