Policie se případem zabývá pro podezření z podvodu spáchaného neznámým pachatelem. Pachateli hrozí až deset let vězení. Dříve uvedla, že úřednice nebyla napojena na pachatele. Škoda, která tímto typem podvodu vznikla, je v Česku rekordní.
„Díky rychlé reakci našich kriminalistů se podařilo z odeslaných plateb zajistit zatím částku v řádu jednotek milionů korun českých, čímž se alespoň částečně minimalizovala způsobená škoda. V případech podvodných převodů peněz hraje klíčovou roli především čas. Jakmile získáme informaci o podezřelé transakci, kriminalisté neprodleně zahajují kroky směřující k identifikaci a zajištění finančních prostředků,“ sdělila hradecká policejní mluvčí Magdaléna Vlčková.
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Cílem kriminalistů je co nejrychleji zmapovat tok peněz a zabránit jejich dalšímu převodu nebo výběru.
„Pachatelé totiž často využívají řadu způsobů k zakrytí a ztížení dohledání finančních toků. Proto rozhodují mnohdy minuty. A právě v prvních minutách, hodinách po oznámení začali naši kriminalisté bezodkladně s potřebnými kroky směřujícími k zajištění peněz,“ uvedla mluvčí.
Zajištěné finanční prostředky podle ní poslouží na náhradu škody. „V této fázi se jedná o těsnou spolupráci a koordinaci Policie ČR, Finančního analytického úřadu a bankovního sektoru,“ dodala Vlčková.
Zaměstnankyně podvodníkům poslala provozní peníze organizace bez vědomí vedení správy, kolegů a města, a to více transakcemi v několika dnech.
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Dosavadní zjištění města ukázalo, že v době provedení transakce měla žena v pozici statutárního orgánu samostatné dispoziční oprávnění k bankovnímu účtu. Převody na první pohled nevyvolaly podezření. Podle policie i magistrátu se stala terčem mimořádně sofistikovaného podvodu využívajícího prvky sociálního inženýrství.
Běžný chod Správy nemovitostí útok podvodníků neomezil. S ohledem na případ radnice prověří bezpečnostní a kontrolní mechanismy ve všech organizacích města. Policie podle její mluvčí nabídla v souvislosti s případem proškolení zaměstnanců úřadu. Ředitelka SNHK po podvodu v uplynulých dnech rezignovala.