Chceme přesvědčit stát, aby stavěl víc dřevostaveb, říká oceněný podnikatel

Burianův podnikatelský příběh se začal psát v roce 1991. Ve svých 27 letech tehdy založil společnost Matrix, která se vrhla do dřevařského byznysu. Začínal s pouhými 20 tisíci korunami a v práci trávil i 16 hodin denně. Trvalo deset let, než firma vyrostla natolik, aby se mohl pustit i do dalších oborů.

„Postupně přicházely nové výzvy i nové podněty. Dnes má Matrix sedm divizí. Dvě jsou dřevařské, máme vlastní pilu, kde zpracováváme hlavně smrk a modřín, a hoblárny, kde hoblujeme řezivo a vyrábíme obklady, dřevěné podlahy, fasády a další. Máme své linky, kde lepíme dřevo a vyrábíme konstrukční hranoly například na krovy,“ popsal dnešní podobu dřevařské části svého byznysu Libor Burian.

Kromě toho Matrix vyrábí okna a dveře, prodává automobily, provozuje farmu nebo hotelový resort Studánka.

„Z titulu řízení je to těžší a těžší, ale výsledkem je stabilita. Všemi roky v minulosti, ať to byl rok 2008 nebo roky pandemické, jsme procházeli bez výrazných ztrát,“ řekl Burian.

Libor Burian navázal na loňský úspěch Serafina Compestriniho ze společnosti Seca, která v Borohrádku na Rychnovsku také zpracovává dřevo.

„Druhý rok v řadě oceňujeme v Královéhradeckém kraji podnikatelskou osobnost, která je výrazně spjata se zpracováním dřeva. Libor Burian vnímá tuto tradiční surovinu jako strategickou s klíčovou rolí v rámci udržitelné budoucnosti. Právě jeho přístup k tradicím a zároveň zápal pro inovace a moderní technologie jsou spolu s jeho houževnatostí důvodem, proč se stal letošním nositelem titulu EY Podnikatel roku,“ uvedla Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY Česká republika.

Burian se coby místopředseda dřevařské sekce Hospodářské komory ČR zasazuje o větší využití dřeva jako stavebního materiálu. S kolegy z oboru chce prosadit, aby veřejné stavby povinně obsahovaly větší podíl dřevěných prvků.

Chystají výstavbu nové továrny

„Chtěli bychom přesvědčit českou vládu, aby státem financované stavby měly podmínku určitého podílu dřeva. Dřevo je jedna z mála surovin, kterou tato republika má. Je to obnovitelná surovina, kterou Evropa akceptuje v rámci Green Dealu a která v sobě váže uhlík. V České republice je podíl dřevostaveb na celkovém trhu 16 procent. Na západ od nás 40 procent,“ upozornil popularizátor dřeva, který by Česko rád přiblížil západní Evropě.

Matrix investuje i do vývoje vlastní technologie dřevěných domů Matrix House. Spolu s odborníky z Mendelovy univerzity a Vysokého učení technického v Brně vyvinul inovativní dřevěné panely pro stavbu domů a chystá i výstavbu nové továrny, která by měla zajistit jejich sériovou výrobu.

Prestižní celosvětová soutěž EY Podnikatel roku letos organizuje regionální kola ve všech krajích České republiky kromě Zlínského. Vítězové se setkají 6. března na pražském Žofíně, kde porota vyhlásí celostátního držitele titulu EY Podnikatel roku. Ten se pak zúčastní s ostatními národními vítězi celosvětového kola v Monte Carlu. Královéhradecký kraj v něm měl svého zástupce v roce 2013, kdy národní kolo vyhrál Jiří Hlavatý ze společnosti Juta ze Dvora Králové nad Labem.