Hradec znovu odkládá opravu podchodu, projektanta zkusí vybrat napotřetí

Když radnice loni v lednu představila plány na rekonstrukci podchodu na třídě Karla IV., mluvila o nákladech kolem deseti milionů korun a realizaci v roce 2022.

O osm měsíců později město termín posunulo na počátek roku 2024 a útrata mohla činit už desítky milionů.

Před několika dny pak vedení Hradce oznámilo, že revitalizace by mohla začít až zkraje roku 2025.

Na vině jsou dvě zrušená zadávací řízení na projektanta, který by se příprav na velkou rekonstrukci podchodu ujal. Město se nyní chystá vypsat už třetí soutěž, a protože zvýhodnila podmínky, doufá, že projektanta vybere. Potenciální vítěz bude mít na dokončení dokumentace mnohem více času – přibližně rok.

„Městu se už dvakrát nepodařilo vybrat projektanta, proto jsme změkčili podmínky v délce dodávky. Kvalitní projekční kanceláře mají termínově velmi nabitý plán, my tedy věříme, že prodloužením lhůty se nám podaří zvýšit atraktivitu soutěže. Bez výběru kvalitního projektanta se neposuneme. Máme jen studii a nějaké vize, podle toho se stavět nedá. Když to vše dobře půjde, dokumentaci bychom mohli mít v polovině příštího roku a na začátku roku 2025 by mohla začít i rekonstrukce,“ řekl náměstek primátorky pro oblast investic Lukáš Řádek (TOP 09).

V plánu byl původně jen facelift. Radnice sice naplánovala výměnu výloh a drobné opravy, ale bývalé vedení města rozhodlo o zásadnější rekonstrukci. Z pouhého průchodu se má stát atraktivní prosvětlená část, třeba i pro pořádání výstav, diskusí, přednášek a koncertů.

Podle návrhu studie architekta Miroslava Němečka by se cukrárna měla více otevřít do prostoru, novým dominantním prvkem by se měla stát předstěna kopírující současnou reliéfní betonovou výzdobu. Návrh zobrazuje také výrazné liniové svítidlo s menšími kruhovými světly. Jde o vytvoření moderního místa pro setkávání. Striktní funkcionalismus 70. let by měla nahradit vzdušnost.

Cena? Precedens lávka

Když v roce 1971 podchod u Centrálu vznikal, mluvilo se i o výstavbě dalšího ramena do Hořické ulice. Radnice tento nápad chtěla po revoluci oprášit, ale kromě nákladů ve výši kolem sta milionů korun plány vzaly za své kvůli nebezpečným jedům v podzemí unikajícím z někdejší dehtárny u Vančurova náměstí.

Vedení města nyní chce tuto myšlenku znovu probudit. „Až budeme mít vysoutěženého projektanta, chceme to otevřeně prodiskutovat. Jakákoli podpora dopravy včetně pěší nebo cyklistické je pro nás důležitá. Je pravda, že uzel není úplně dobře průchozí do Hořické ulice. Řekněme, že další rameno je věcí politického rozhodnutí, které ale s sebou nese vyhodnocení rizik,“ upozornil Řádek.

Otázce případné ceny se Řádek raději vyhnul: „Po zkušenostech s lávkou rozhodně nebudeme říkat ani rámcovou představu na základě studie. Cena projektu se ubírá od korektních podkladů po položkový rozpočet, který bude dělat vybraný projektant.“

Náměstek naráží na původní rozpočet lávky 40 milionů a kontrast s fakturovanou cenou díla 175 milionů korun.

Opravu vítá i Karel Schmied mladší, který je autorem krajské stavby roku 2015 — digitálního planetária na Novém Hradci. „Podchod už je skutečně vyžilý. Město se stará tak, jak mu to umožňuje jeho rozpočet, to chápu. Investic je plno. Je dobře, že se udělaly kryty schodišť, protože jejich stav byl havarijní, ale na druhou stranu je škoda, že jejich design není současnější,“ řekl architekt.

Původně měl podchod u Centrálu vypadat tuctově: schodiště s úzkým vykachličkovaným průchodem a pár zářivkami. Architekt Schmied, který navrhl areál škol v Heyrovského ulici, někdejší tržnici v Hořické ulici nebo mezonetové domy v Labské kotlině, však prosadil velkorysý podchod s obchody, veřejnými toaletami a dokonce tak vysoký, aby jím mohly projíždět úklidové vozy. Rameno do Hořické ulice tehdy nevzniklo jen kvůli kolizi s kanalizací, zamoření podzemní vody překážkou nebylo.