Vyžilý podchod v centru Hradce Králové čekají desetimilionové opravy

Příští rok to bude rovných 50 let, kdy byl v Hradci Králové otevřen podchod u Centrálu. Tehdejší chlouba stavitelství a důkaz mimořádného talentu architekta Karla Schmieda se od roku 1973 dočkala jen kosmetických úprav. Třeba když město odstranilo věžičku pro dopravní policisty nebo když před čtyřmi lety opravilo přístřešky hrozící zřícením.

Přestože město musí hospodařit podle rozpočtového provizoria a podle prosincového usnesení zastupitelů má snížit některé výdaje, na rekonstrukci podchodu by zbýt mohlo. Vedení se domnívá, že cena oprav se bude pohybovat kolem 10 milionů korun.

„Podařilo se dokončit návrhy rekonstrukce hlavního parteru, například výměnu výloh obchodů, ale i další věci. Cílem je, aby z podchodu konečně bylo hezké místo, protože je to jeden z nejfrekventovanějších bodů v celém Hradci Králové. Odhadujeme cenu asi deset milionů korun, ale konečné číslo pochopitelně záleží na výběrovém řízení,“ řekl náměstek primátora pro oblast správy majetku města Pavel Marek (ANO).

Podle něj by práce mohly minimálně začít ještě v tomto roce. „Budeme bojovat o to, abychom podchod co nejdříve uvedli do stavu, kdy bychom se za něj nemuseli jen stydět. V minulosti se rekonstruovala například schodiště a další menší věci, teď ale musí přijít to hlavní, co bude vidět na první pohled,“ zmínil.

Opravu vítá i Karel Schmied mladší, který je autorem krajské stavby roku 2015 — digitálního planetária na Novém Hradci. „Podchod už je skutečně vyžilý. Město se stará tak, jak mu to umožňuje jeho rozpočet, to chápu. Investic je plno. Je dobře, že se udělaly kryty schodišť, protože jejich stav byl havarijní, ale na druhou stranu je škoda, že jejich design není současnější,“ řekl.

Rameno do Hořické zhatily náklady i jedy

Opravy největšího a nejznámějšího podchodu v Královéhradeckém kraji se prozatím scvrkly na nejnutnější údržbu. Do této kategorie spadá právě rekonstrukce schodišťových přístřešků, které byly v havarijním stavu, a město muselo uvolnit 2,8 milionu korun.

Uvažovaných 10 milionů je přitom jen zlomkem původních plánů na velkorysou rekonstrukci. Když podchod u Centrálu v roce 1971 vznikal, už tehdy se mluvilo také o výstavbě ramena do Hořické ulice. Radnice tento nápad chtěla po revoluci oprášit, ale kromě nákladů ve výši kolem sta milionů korun plány vzaly za své kvůli nebezpečným jedům.

Z bývalé dehtárny, která před více než sto lety fungovala u Vančurova náměstí, se totiž podzemní vodou rozšířila kontaminace benzenem, toluenem či naftalenem až do centra. Jedno z největších ohnisek je právě v místech, kudy by vedla větev podchodu do Hořické, předpokládá se, že jedy už mezitím dorazily až do Labské kotliny.

„Pokud bychom měli respektovat výsledky studie, nějaké rozsáhlé podzemní stavby v centru města jsou podle mě vyloučené,“ upozornil předseda komise pro životní prostředí Adam Záruba (Změna a Zelení).

Podle něj by největší překážku znamenala hlavně vytěžená zemina. „Bezpochyby by šlo o nebezpečný odpad, navíc v množství tisíců tun. Zkrátka uvažovat o podzemních stavbách je vysoce rizikové,“ řekl.

Peníze budou, věří náměstek

Zajímavé je, že původně měl podchod u Centrálu vypadat tuctově: schodiště s úzkým vykachličkovaným průchodem a pár zářivkami. Architekt Schmied, který navrhl například areál škol v Heyrovského ulici, někdejší tržnici v Hořické ulici nebo mezonetové domy v Labské kotlině, však prosadil velkorysý podchod s obchody, veřejnými toaletami a dokonce tak vysoký, aby jím mohly projíždět úklidové vozy. Rameno do Hořické ulice tehdy nevzniklo jen kvůli kolizi s kanalizací, zamoření podzemní vody překážkou nebylo.

Náměstek Marek věří, že rekonstrukci podchodu příliš neovlivní požadavek na redukci výdajů, který si vymohla většinová opozice při shození návrhu rozpočtu na letošní rok. Město podle osmi různých pravidel provizoria může čerpat výdaje jen na nutný provoz a nové investice nemůže zahájit. Provizorium by mělo trvat nejdéle do konce března 2022.

„Rekonstrukce zatím není kryta z rozpočtu. Já ale doufám, že se nám podaří ustát jednání o rozpočtu, které nás čeká při schůzkách se zastupitelskými kluby. Kdybychom finance nenašli v rozpočtu, věřím, že se najdou v rozpočtovém vyrovnání, které bude na jaře. Zdá se totiž, že by vyrovnání mohlo být pro město příznivé a mohl by být dostatek peněz pro akce, které ve standardním rozpočtu zatím nebyly pokryté. Snažím se zastupitele přesvědčit, že je potřeba nechat maximum peněz pro projekty, kde je potřeba vypisovat výběrová řízení,“ konstatoval Marek.