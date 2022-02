Parkoviště v Orlických horách i Krkonoších jsou plná, někde už od rána

„Před polednem se zaplnila parkoviště všech významnějších horských středisek a v tuto chvíli musí policisté otáčet vozidla jak ze Špindlerova Mlýna, Pece pod Sněžkou, Janských Lázní, Pomezních Bud a dalších. Obdobná je situace i na Šerlichu v Orlických horách, kde je parkoviště plné již od 9:00,“ uvedla Prachařová.

Policisté proto žádají návštěvníky, kteří směřují do hor, aby tam, kde to je možné, využívali v maximální míře kyvadlovou dopravu a hlavně neparkovali tam, kde to není dovolené a neblokovali průjezd vozidlům integrovaného záchranného systému, dodala mluvčí.