Investoři se nehrnou, majitel pivovar vidí spíš jako kulturní centrum

Poslední společenskou událost hostil pivovar ve čtvrtek vpodvečer. Na nádvoří porotci vyhlásili Krkonošskou cenu za architekturu 2024, hlavní cenu získal ateliér ADR za dřevostavbu horské chaty Bučina v Malé Úpě. Konal se tu koncert i noční prohlídky.

Pivovar se poprvé otevřel před čtyřmi lety. V areálu s rozlohou sedm tisíc metrů čtverečních je malý penzion s pěti pokoji, zachovalá budova bývalého chladového hospodářství má zčásti novou střechu. Z objektů nechal majitel vyklidit metráky suti a odpadu.

Ambiciózní cíl, který si Josef Smutný s architektonickou kanceláří Ilex Design stanovil, se však nejspíš nepodaří.

„Byl covid, začala válka na Ukrajině a ekonomická krize jde napříč Evropou. Není vhodná doba na to tady budovat byty a obchodní centrum. Investoři se nehrnou, využitelných pro ně je třicet procent areálu, navíc je to kulturní památka,“ říká. Náklady na rekonstrukci odhaduje na přibližně tři čtvrtě miliardy korun.

V poslední době se majitel zaměřil na vyklízení brownfieldu. Prokoukl distribuční sklep, humno i varna. Úprav doznalo okolí.

„Tímto způsobem budeme pomalu postupovat a čekat, co se stane v České republice a jestli stát bude schopný dotovat záchranu kulturních památek,“ poznamenává Smutný.

V bývalém pivovaru se konají akce i prohlídky pro veřejnost. „Důležité je, že areál má pozitivní atmosféru a žije to tu. Budoucnost ukáže, co se s tím stane. Jako architekt se památkami zabývám dlouho. Po čtyřech letech jsem dospěl k názoru, že bych byl radši, aby se z tohoto areálu, který je symbolem mikroregionu, stalo kulturní centrum spíš než nějaký developerský projekt,“ naznačuje.

O něco reálnější než rekonstrukce památky je revitalizace návsi, která leží mezi vstupem do pivovaru a hlavní silnicí. Kdysi to bývalo centrum Heřmanových Sejfů, jak se Rudník do roku 1952 jmenoval. V roce 2016 se sem vrátil pomník obětem první světové války z roku 1934.

Obec plánuje úpravu veřejného prostranství. Chceme to řešit koncepčně, budeme zadávat architektonickou studii a pokusíme se na projekt získat dotace,“ uvádí rudnický starosta Jiří Stuchlík (nestraník). Kromě terénních úprav by podle něj mělo dojít k přesunutí autobusové zastávky.

Školní jídelna, sklady obilí i garáže

V závěru srpna se zchátralý pivovar po čtyřech letech znovu otevřel. Na akci Rudník žije! dorazily desítky lidí, na programu byly koncerty, komentované prohlídky a také zahájení 3. ročníku Krkonošské ceny za architekturu. Nominované projekty z aktuálního i minulých ročníků byly vystavené ve varně a dalších prostorách brownfieldu.

Prohlédnout si pivovar přišla také čtyřiaosmdesátiletá Irena Linková, která zažila dobu, kdy se zde vařilo pivo. Do Rudníku se s rodiči přistěhovala v roce 1945, pivovar byl v provozu ještě dalších osm let.

„Bydleli jsme hned vedle, přes pivovar jsem chodila každý den do pekárny. Z komína se kouřilo, všechno bylo pěkné, nové. Dokonce jsem znala starého pana majitele Klugeho. Pivo se dalo koupit i tady, ale pivovarská hospoda byla v dnešním Penzionu Heřman,“ ukazuje naproti přes silnici. Vybavuje si, jak do hostince chodila s dvoulitrovým džbánkem tátovi pro pivo.

Na přelomu 50. a 60. let v části pivovaru byla školní jídelna, kam docházela na obědy. Pivovar podle ní nejvíc zchátral v 80. letech minulého století, když se do areálu po JZD nastěhovali traktoristé. Na otázku, co říká současnému stavu památky, odpovídá jedním slovem: „Šílené.“

20. dubna 2020

První zmínka o pivovaru v Heřmanových Sejfech je z roku 1560. Dnešní vznikl v roce 1813 přestavbou původního renesančního zámku z přelomu 16. a 17. století. Největší rozmach zažil po roce 1880, kdy jej vlastnila firma J. A. Kluge. Po rozsáhlé rekonstrukci se proměnil v jeden z nejmodernějších pivovarů u nás.

V roce 1895 majitelé pořídili moderní parní stroje, turbínu a výkonný generátor, do všech místností zavedli elektrické osvětlení. V roce 1924 dřevěné kádě nahradily železobetonové kvasné nádrže. Během třiceti let, co pivovar vlastnila rodina Kluge, se objem vařeného piva zvedl ze 3 600 na 14 500 hektolitrů za rok.

Majitelé byli po druhé světové válce odsunuti. Za komunismu areál mělo JZD a státní statky, skladovaly zde obilí, byly tu garáže a dílny.

V roce 1990 budovy státní statek bezplatně převedl na obec. Nově založená akciová společnost už tehdy plánovala vybudovat minipivovar, supermarket, restauraci, společenský sál a ubytování. Plány však brzo vzaly za své. Od roku 1992 je pivovar památkově chráněný.

Společnost Ilex Design koupila ruinu pivovaru v roce 2020 od nizozemské společnosti DC Capital. Obě firmy se původně pokoušely památku zachránit společně.