V knižní zpovědi zpěváka Pirate Swing bandu figurují Elton John i Queen

Pouť kluka ze Smiřic vede od dechovky přes šoubyznys a swing až po Muže z Manhattanu, písně, v níž s jeho kapelou nezpívá nikdo menší než Freddie Mercury. Originální reflexe 90. let, kterou byste jinde hledali jen stěží, i úspěchy puncované světovými hitparádami.



„A je v ní opravdu skoro všechno nej. Nej totiž může být nejlepší i nejhorší. Je to úsměvné ohlédnutí nejen za dráhou kapely, ale i za tím, co jsem měl potěšení zažít. Nikdy mě nenapadlo, že si podám ruku s lidmi jako Elton John, George Michael, David Bowie nebo Queen. Při psaní knihy jsem zjistil, že když jsme v 90. letech začali dělat rádio Panag, později rádio Life, byl to nějaký větší plán shůry, který se odehrál bez mojí účasti. Až zpětně si říkám, že to dávalo smysl, akorát mi to tehdy nedocházelo,“ říká zpěvák sinatrovského ražení.



Typické pro něj jsou chytré bigbandové aranže klenotů popu i swingové cítění včetně „flákavé“ elegance. Vždyť Piráty ocenili nejen Brian May a Queen, ale i Jiří Suchý či Karel Gott.

„K rock/swing metamorfóze zahřmělo, když Michael Bublé jako jednorázový bonbonek vydal swingovou aranž queenovského rockabilly, Crazy Little Thing Called Love. Po získání ostruh, jež mi bylo dopřáno si vysloužit na postu sólisty big bandu Felixe Slováčka, jsem cítil, že bych chtěl zkusit ukojit svoji vášeň v podobě záliby v rockové muzice a současně se pokusit tak skvělý a radostný žánr, jako je swing, zbavit určitého jha,“ vzpomíná Jiří Ševčík.



„Nejlegendárnější nahrávky tohoto stylu jsou již staršího data, proto se dlouhou dobu braly za ‚hudbu pro starý lidi‘ a přistupovalo se k nim s jakousi černobílou pietou. Bublé ukázal, že to jde i jinak, a aranžér Radek Škeřík zase, že to umíme i u nás. Z kanadského výstřelku tedy vzešla kompletní specializace českého Pirate swing bandu. A tak to všechno začalo,“ odhaluje autor.

Letos uplynulo deset let od prvního veřejného vystoupení kapely na střeše Východočeského divadla.

„Tehdy jsme vůbec nepředpokládali, že se kapela dostane až do CNN International a její dráha začne tím, že video na YouTubu náhodou uvidí Peter Freestone a Queen nám učiní nabídku. Chtěli jsme toto výročí uctít mnoha způsoby. Šlo o koncert s Komorní filharmonií Pardubice, který se musel dvakrát přesunout, open-air ve Žďáru nad Sázavou, výroční galakoncerty s Danem Bártou nebo koncert v Semaforu. Jenže zasáhla pandemie. Bylo však důležité nebrečet a něco dělat. Napnul jsem síly a snažil se to, co šlo, přesunout na jiné termíny. Naštěstí se to ve většině případů povedlo,“ prozrazuje.

Před lety Pirate Swing band zazářil ve švýcarském Montreux na oslavě nedožitých pětašedesátin Freddieho Mercuryho, před časem tam pokřtil charitativní singl s písničkou Eddieho Howella Man from Manhattan, na níž zpívá a hraje na piano Freddie Mercury, na kytaru Brian May a světácký švih jí dává východočeský Pirate Swing Band Jiřího Ševčíka. A ještě v produkci Mika Morana.



Skladba bodovala v žebříčcích mnoha zemí, 100 procent výtěžku z projektu putuje Freddieho nadaci „Mercury Phoenix Trust“ bojující proti AIDS. Mercuryovské album Pirátů, We Will Swing You!, dokonce získalo zlatý punc „Oficiálně schváleno Queen“, což se v minulosti podařilo jen londýnské Královské filharmonii.

„Myslím si, že leckdo od knížky očekává, že to bude triumfální popis nějaké cesty. Popis cesty to je, ale je všechno, jen ne triumfální. Jsem toho názoru, že když se člověk nepřizná k tomu, co podělal, tak mu nikdo nebude věřit ani ten zbytek. Cílem knihy je, aby lidi pobavila a vtáhla natolik, aby na chvíli zapomněli, co je trápí. A to si myslím, že je cíl kultury obecně,“ říká Jiří Ševčík.

Rodák ze Smiřic otevřeně, s humorem a odzbrojující sebeironií vypráví o dechovce, o osobnostech, které potkal, o konzervatoři i o tom, jak se dostal k tomu, že mu Elton John téměř rozdrtil pravici, nebo jak několik hodin preludoval na klavír v hotelu a podplatil pianistu jenom proto, aby mohl na vlastní oči vidět Davida Bowieho. „Všechno to směřovalo k momentu, kdy jsem si řekl, že bych zkusil mít vlastní kapelu,“ dodává.

Součástí knihy je i obsáhlá kronika Pirate swing bandu a exkluzivní fotopříloha. Rozšířená verze publikace (dostupná pouze v e-shopu a na koncertech) obsahuje i speciální CD s nevydanými nahrávkami kapely, s hosty Spejblem a Hurvínkem a pianistou Ondřejem Kabrnou a s melodii z filmu Četník a mimozemšťané v tanečním remixu proslaveného DJ Michaela C.