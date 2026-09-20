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Swingoví Piráti poprvé přivezou do Čech kostýmy slavných Queen, budou tři koncerty

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  7:37
Jiří Ševčík a Pirate Swing Band s filharmoniky a Jankem Ledeckým (prosinec 2024)

Jiří Ševčík a Pirate Swing Band s filharmoniky a Jankem Ledeckým (prosinec 2024) | foto: archiv J. Ševčíka, Tomáš Kubelka

Zpěvák Jiří Sevčík a kytarista skupiny Queen Brian May
Zpěvák Jiří Sevčík a bubeník skupiny Queen Roger Taylor
Coby zpěvák a moderátor se Jiří Ševčík pravidelně objevuje za mikrofonem...
Freddie Mercury, zpěvák kapely Queen
7 fotografií
Východočeský Pirate Swing Band se zpěvákem Jiřím Ševčíkem mají jako jediní vedle londýnské Královské filharmonie už roky požehnání od Briana Maye a Rogera Taylora, že mohou s repertoárem slavné kapely Queen nakládat po svém, tedy v synkopách, swingových aranžích a bigbandovém obsazení. To se odrazí na podzimní show Queen Anniversary Swing Gala 2026.

Už 13. ročník tradičních koncertů připomene 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v hradeckém Aldisu a 9. listopadu v pardubickém Domě hudby 80 let od narození Freddieho Mercuryho.

Zároveň to bude také připomínka 55 let od založení Queen, 40 let od nejslavnějšího koncertu ve Wembley ’86 a také 15 let od vystoupení Pirate Swing Bandu pro Queen v Montreux.

Jiří Ševčík a Pirate Swing Band s filharmoniky a Jankem Ledeckým (prosinec 2024)
Zpěvák Jiří Sevčík a kytarista skupiny Queen Brian May
Zpěvák Jiří Sevčík a bubeník skupiny Queen Roger Taylor
Coby zpěvák a moderátor se Jiří Ševčík pravidelně objevuje za mikrofonem prestižních kulturních akcí. A jeho vystoupení bývají neotřelá a překvapivá.
7 fotografií

„Důvěra britské legendární kapely je zavazující. Je pro nás obrovskou ctí, že můžeme být součástí odkazu Queen,“ uvedl lídr Jiří Ševčík.

Letos jde už o čtvrtou oficiální spolupráci Pirátů s Queen a jejich nadací proti AIDS Mercury Phoenix Trust. Pro tři večery spojí síly s nejuznávanějším evropským interpretem Mercuryho písní a frontmanem kapely Queenie Michaelem Kluchem.

Těleso mimořádně doplní smyčcový orchestr a v roli showmastera se objeví dlouholetý osobní tajemník Freddieho Mercuryho Peter Freestone.

„I díky němu a oficiálnímu propojení s Queen budou ve foyeru diváci mít jedinečnou možnost poprvé v republice zhlédnout kolekci Queen artefaktů včetně Freddieho kostýmů,“ řekl zpěvák Jiří Ševčík.

Aristokratický frontman. Připomeňte si nedožité osmdesátiny Freddieho Mercuryho

Hodnota exponátů je prakticky nevyčíslitelná. „K vidění budou kostýmy ze všech Freddieho období – 70. léta zastupují overaly designérky Wendy de Smet, autorky kostýmu z videoklipu Bohemian Rhapsody. Přelom dekády zastoupí návrhy Warwicka Stonea či Danila Donatiho a vrchol v časové lince Mercuryho kariéry budou reprezentovat legendární modely od slavné návrhářky Diany Moseley,“ uvádí zpěvák.

Spolupráce mezi Dianou Moseley a Freddiem Mercurym se datuje od sólového videoklipu I Was Born To Love You v roce 1985.

Návrhářku zásoboval nápady

„Vztah Diany a Freddieho byl založen na hlubokém přátelství, vzájemném respektu a okamžitém tvůrčím napojení. Diana nefungovala jako stylistka, která by diktovala trendy. Pracovala jako architektka Freddieho vizí. Vztah mezi nimi fungoval tak dobře, že Freddie Dianě často pouze zavolal z cest s bleskovým nápadem a ona musela reagovat okamžitě,“ vyprávěl Ševčík.

Návrhářka je také autorkou královské koruny a hermelínového pláště, s nimiž koncerty Queen vrcholily.

„Diana dokázala perfektně skloubit historickou vážnost s rockovým kýčem. Slavná žlutá vojenská bunda, nazvaná rockový voják, byla inspirována historickými španělskými uniformami a kostýmy ze španělské opery. Koncept žluto-červeno-bílého oblečení navrhl Freddie v barvách španělské vlajky. Miloval tamní kulturu a Diana tuto jeho vizi přetavila do moderního střihu,“ uvedl Ševčík.

Vstupenky na koncerty jsou v prodeji v síti Ticketportal a v informačních centrech.

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