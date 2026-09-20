Už 13. ročník tradičních koncertů připomene 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v hradeckém Aldisu a 9. listopadu v pardubickém Domě hudby 80 let od narození Freddieho Mercuryho.
Zároveň to bude také připomínka 55 let od založení Queen, 40 let od nejslavnějšího koncertu ve Wembley ’86 a také 15 let od vystoupení Pirate Swing Bandu pro Queen v Montreux.
„Důvěra britské legendární kapely je zavazující. Je pro nás obrovskou ctí, že můžeme být součástí odkazu Queen,“ uvedl lídr Jiří Ševčík.
Letos jde už o čtvrtou oficiální spolupráci Pirátů s Queen a jejich nadací proti AIDS Mercury Phoenix Trust. Pro tři večery spojí síly s nejuznávanějším evropským interpretem Mercuryho písní a frontmanem kapely Queenie Michaelem Kluchem.
Těleso mimořádně doplní smyčcový orchestr a v roli showmastera se objeví dlouholetý osobní tajemník Freddieho Mercuryho Peter Freestone.
„I díky němu a oficiálnímu propojení s Queen budou ve foyeru diváci mít jedinečnou možnost poprvé v republice zhlédnout kolekci Queen artefaktů včetně Freddieho kostýmů,“ řekl zpěvák Jiří Ševčík.
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Aristokratický frontman. Připomeňte si nedožité osmdesátiny Freddieho Mercuryho
Hodnota exponátů je prakticky nevyčíslitelná. „K vidění budou kostýmy ze všech Freddieho období – 70. léta zastupují overaly designérky Wendy de Smet, autorky kostýmu z videoklipu Bohemian Rhapsody. Přelom dekády zastoupí návrhy Warwicka Stonea či Danila Donatiho a vrchol v časové lince Mercuryho kariéry budou reprezentovat legendární modely od slavné návrhářky Diany Moseley,“ uvádí zpěvák.
Spolupráce mezi Dianou Moseley a Freddiem Mercurym se datuje od sólového videoklipu I Was Born To Love You v roce 1985.
Návrhářku zásoboval nápady
„Vztah Diany a Freddieho byl založen na hlubokém přátelství, vzájemném respektu a okamžitém tvůrčím napojení. Diana nefungovala jako stylistka, která by diktovala trendy. Pracovala jako architektka Freddieho vizí. Vztah mezi nimi fungoval tak dobře, že Freddie Dianě často pouze zavolal z cest s bleskovým nápadem a ona musela reagovat okamžitě,“ vyprávěl Ševčík.
Návrhářka je také autorkou královské koruny a hermelínového pláště, s nimiž koncerty Queen vrcholily.
„Diana dokázala perfektně skloubit historickou vážnost s rockovým kýčem. Slavná žlutá vojenská bunda, nazvaná rockový voják, byla inspirována historickými španělskými uniformami a kostýmy ze španělské opery. Koncept žluto-červeno-bílého oblečení navrhl Freddie v barvách španělské vlajky. Miloval tamní kulturu a Diana tuto jeho vizi přetavila do moderního střihu,“ uvedl Ševčík.
Vstupenky na koncerty jsou v prodeji v síti Ticketportal a v informačních centrech.