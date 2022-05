Dům Pilot 1 v Hradci patrně nevznikne, investor by mohl stavět bytové domy

Město z kauzy s největší pravděpodobností nevyvázne bez finančního narovnání s firmou Tomas Invest, které by nerealizací nechtěného domu vznikla škoda. Zůstane však zachován ostrov zeleně mezi centrem Medium a vilou Cristinou na Brněnské třídě.

Rozumný kompromis je zároveň vítězstvím petice s mnoha stovkami podpisů, jež proti plánu šestipodlažního domu se zastavěnou plochou 1 660 metrů čtverečních vznikla.

Hradečtí zastupitelé už rozhodli, že město s investorem dojedná nebolestivou „eutanazii“ Pilotu, dohodne se na vyrovnání a navíc přihodí i práva na pozemky pro dva bytové domy, které rozezleným obyvatelům předměstí tolik nevadí.

O oboustranně výhodnou win-win strategii se Hradec snaží už dva roky, avšak až nejnovější návrh má naději na úspěch bez dalších soudních tahanic. K těm se ostatně schylovalo, když si radnice a současně Tomas Invest nechaly každý zvlášť vypracovat vlastní právní posudek na řešení problému. O jejich nestrannosti přitom pochybovali i zastupitelé.

Polyfunkční dům: zbytečný

„Teď jsme došli ke kompromisu, který by měl být uspokojující pro obě strany, tedy obyvatele i investora. Doporučujeme schválit výstavbu dvou bytových domů a zadat posouzení ztráty, která nevybudováním polyfunkčního domu vznikne investorovi. Ten je tomu nakloněn, z našeho pohledu je to také řešení, které by nevyvolávalo tak dramatický odpor,“ řekl Pavel Vacek (Piráti).

„Domy napomohou zvýšení nabídky bytů v Hradci, kterých je nedostatek, zatímco polyfunkční dům v zásadě není potřeba, protože zprava máme Benešovu třídu a zleva Futurum. Obyvatelé tam nic takového nepotřebují,“ uvedl Vacek.

Pochybnosti o úspěšné dohodě však má například exnáměstkyně primátora Věra Pourová (ANO), jež už před dvěma lety mínila zahájit vyjednávání, leč její snaha vyzněla do prázdna.

„Několik měsíců jsem se snažila dostat investora ke stolu, ale nestála jsem mu za to, aby přišel,“ posteskla si Pourová, kterou politika zklamala. V letošních komunálních volbách už kandidovat nehodlá.

Hájíte město, nebo investora?

Snad by to nebylo ani hradecké zastupitelstvo, kdyby jednání nesklouzlo do osobní roviny. Přihodilo se to i při projednávání Pilota. Zastupitelka za HDK a hradecká projektantka Romana Dürrerová upozornila na vydané územní rozhodnutí.

„Město už jednou se záměrem bytového i polyfunkčního domu souhlasilo tím, že uzavřelo smlouvu o smlouvě budoucí, bylo vydáno územní rozhodnutí, což je signál pro investora, že může pokračovat v záměru. A teď se najednou otočíme a říkáme, že se stavbou nesouhlasíme? To mi přijde divné. Polyfunkční dům je navíc na pozemku, který je určen ke komerční výstavbě, je tedy v souladu s územním plánem,“ upozornila Dürrerová na skutečnosti, které by mohly hrát do karet staviteli.

„Paní zastupitelka Dürrerová je přesně příklad toho, jak by zastupitel vypadat neměl. Já jsem byl napadán za střety zájmů, vy však obhajujete proti městským zájmům soukromé investory a vůbec vám to nepřijde hloupé,“ poukázal Jiří Langer (ANO) na skutečnost, že Dürrerová zastupovala jiného investora, který chce na dohled od Pilota –⁠ vedle parkoviště u domu Harmonie I –⁠ stavět jiný bytový dům.

„Neobhajuji investory, ale spíš zachraňuji věrohodnost zastupitelstva. Protože když se jednoho dne uzavře smlouvu o smlouvě budoucí kupní, na jejím základě je vydáno územní rozhodnutí, ale pak najednou řekne, že ne, nám se to nelíbí? Potom je rozhodování zastupitelstva nevěrohodné,“ opáčila zastupitelka HDK Dürrerová.

Na její stranu se přidal i Martin Soukup (ODS), který poukázal na všeobecně přijímanou domněnku, že Hradec s úspěchem vyhání investory:

„Někde jsem četl, že základem městského urbanismu je zahušťování sídlišť. Jaký developerský projekt v zájmu rozvoje města jsme v posledních osmi letech podpořili? V případě velkého sídlištního projektu to myslím naposledy bylo Farářství. Souhlasím, že pokud zastupitelstvo nedodrží své smluvní závazky, je nedůvěryhodné a podle toho město dopadne.“

Nejdřív škrtnout Pilota, prodej pozemků až pak

Návrh na možné řešení problému předestřel Lubomír Štěpán (KSČM). Podle něj by město investorovi prodalo pozemky pro stavbu dvou bytových domů výměnou za vzdání se všech nároků na kritizovaný polyfunkční dům. Současně upozornil, že čas hraje ve prospěch Hradce:

„Investor musí spěchat, on totiž nemá stavební povolení a pokud 1. července příštího roku nabude platnost nový a nezměněný stavební zákon, jemu nebude platit ani vydané územní rozhodnutí, a tak by musel zadávat nové.“

Podobně jako návrh Štěpána zformuloval znění nakonec schváleného bodu senátor za Hradecko Jan Holásek (za HDK).

„Hradec nové byty nutně potřebuje. Navrhl jsem úpravu usnesení zastupitelstva tak, aby bylo možno dál jednat s investorem o podmínkách ukončení projektu polyfunkčního domu za podmínek co nejvýhodnějších pro město,“ řekl Holásek.

Podle jeho návrhu se radnice nejprve dohodne na škrtnutí polyfunkčního Pilota s případnou kompenzací a až poté postoupí své pozemky na vybudování obou bytových domů.

Geneze zástavby parku mezi centrem Medium a Villou Cristinou sahá až do léta roku 2007, kdy společnost Tomas Invest požádala o prodej pozemků, kde původně chtěla postavit na 130 bytů a komerční plochu. Již tehdy se investor setkal s odporem, po kterém město projekt zastavilo a vyzvalo k doplnění některých dokumentů.

Postupem let se v dokumentech začalo psát o dvou bytových domech a ubytovně, později o domě pro seniory. Od roku 2018 pak projekt počítá s polyfunkčním domem.