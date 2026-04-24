Doufal v seznámení, ale naletěl. Dům muži vykradli podvodníci, s lupem ujeli taxíkem

  12:24
Muž z Pilníkova na Trutnovsku mohl přijít kvůli své důvěřivosti o téměř 300 tisíc korun. Nejspíš toužil po seznámení a na sociálních sítích si psal se ženou. Za jejím profilem se však podle kriminalistů skrýval pár, který z muže vytáhl podrobnosti o jeho finanční situaci. Vloupali se mu do domu, s penězi ujeli taxíkem. Policie je dopadla další den, ze sumy se našla asi polovina.
Vloupání do rodinného domu v Pilníkově | foto: Policie ČR

Policejní komisař zahájil trestní stíhání proti dvacetileté ženě a jednadvacetiletému muži. Jsou podezřelí ze spáchání přečinů porušování domovní svobody, krádeže a poškození cizí věci.

„Podle zjištění kriminalistů dvojice vytvořila na jedné ze sociálních sítí společný profil, kde vystupovala jako žena náhodně kontaktující muže. Od února letošního roku si psali s poškozeným, který jim v dobré víře sdělil informace o své finanční situaci, bydlišti i další detaily, jež následně využili k naplánování vloupání,“ popsala mluvčí trutnovské policie Šárka Pižlová.

Do rodinného domu v Pilníkově vnikli násilím v úterý 21. dubna po poledni. Pachatele sice vyrušil majitel, přesto se jim podařilo z místa uprchnout i s téměř 300 tisíci korunami. Zároveň způsobili škodu na majetku.

„Kriminalisté díky rychlé reakci, pečlivému vyhodnocení stop a skvělé souhře celého týmu podezřelé už následující den dopadli v Hronově. Policistům se navíc podařilo zajistit část odcizených peněz, které byly vráceny majiteli,“ řekla mluvčí. Jde zhruba o polovinu částky.

Obviněným hrozí trest vězení na 1 až 5 let.

V Krkonoších „kvete“ sníh. Vzácný jev zkoumají vědci, ohrožuje ho změna klimatu

Eva Hejduková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy zkoumá jev...

V Krkonoších „kvete“ sníh. A to i mezi stromy na dně Labského dolu v nadmořské výšce okolo 1 050 metrů, kde jev takzvaných sněžných květů třetím rokem zkoumají vědci z Univerzity Karlovy. Neobvyklé...

Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Fotbalisté Hradce Králové slaví vítězný gól Vladimíra Daridy z pokutového kopu.

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání v Hradci

Nevymlouval se, nestěžoval si, ale bylo na něm poznat, že vztek v sobě dusí. „V jednom zápase uděláme věci, které jsme neudělali za celou sezonu. Všechno špatně,“ prohlásil trenér slávistických...

OBRAZEM: Hřebenovku na Luční boudu prorazila fréza, poslední sníh rozpustí slunce

Fréza prorazila cestu k Luční boudě (17. dubna 2026).

Cesta z Výrovky na Luční boudu na hřebenech Krkonoš je po zimě opět sjízdná. Sněžná fréza v pátek dopoledne prorazila poslední sněhovou bariéru, která se držela mezi Luční boudou a Památníkem obětem...

Čápi vzali na milost sloup, když jim Madonu zakryli. Město už má pro ně jména

Čápi si chystají hnízdo na Mírovém náměstí v Broumově. (16. dubna 2026)

Pohraniční Broumov na Náchodsku má zpět svou atrakci – pár čápů bílých. Už skoro týden se dvojice zabydluje přímo na Mírovém náměstí. Ptáci přece jen vzali zavděk betonovým sloupem, který pro ně na...

Doufal v seznámení, ale naletěl. Dům muži vykradli podvodníci, s lupem ujeli taxíkem

Vloupání do rodinného domu v Pilníkově

Muž z Pilníkova na Trutnovsku mohl přijít kvůli své důvěřivosti o téměř 300 tisíc korun. Nejspíš toužil po seznámení a na sociálních sítích si psal se ženou. Za jejím profilem se však podle...

24. dubna 2026  12:24

Netradiční příprava na baráž. Hradecký manažer si proti Zlínu přímo zahrál

Tomáš Jansa ze Zlína střílí na svitavský koš, brání ho Peter Sedmák.

Nastudovat lépe hru soupeře před barážovými zápasy o všechno snad ani nešlo! Peter Sedmák, generální manažer hradeckých basketbalistů, totiž patřil k oporám Svitav, týmu, jenž se v prvoligovém finále...

24. dubna 2026  11:54

Toyen, Štyrský, Kolářovi, Válovy. Galerie zkoumá tvorbu slavných párů

Josef Váchal, Apoteóza spiritualismu, 1921, olej, plátno, 135 × 150 cm (sbírka...

Co je doma, to se počítá. Nejde o kdysi populární českou komedii, ale o další pozoruhodnou výstavu v královéhradecké Galerii moderního umění (GMU), jež se osvícenou dramaturgií snaží o nové pohledy...

23. dubna 2026  12:41

Spor o zónu ve Dvoře Králové. Smlouvu jsme neporušili, říká majitelka Karsitu

Výrobce autodílů Karsit má závody v Jaroměři na Náchodsku, v Hradci Králové a...

Předvolební alibismus a snaha odvést pozornost od skutečného problému. Tak majitelka skupiny Karsit Group SE Kamila Kaiserová hodnotí počínání Dvora Králové nad Labem, který chce vypovědět smlouvu o...

23. dubna 2026  8:58

Firmy vzkřísily šanci na získání zakázky na stavbu náměstí, uspěly u šéfa ÚOHS

Hradecká radnice plánuje vybudovat mezi kasárny nové náměstí.

Stavební firmy Stako a Smola HK uspěly u předsedy antimonopolního úřadu s rozkladem proti tendru města Hradce Králové na stavbu náměstí v areálu Gayerových a Vrbenského kasáren. Mají tak naději, že...

22. dubna 2026  16:36

Majáles se vrací k Flošně. Bude průvod, alegorický vůz sveze Vypsanou fiXu

Hradecký festival Majáles a jeho návštěvníci (20. dubna 2018)

Ke koupališti Flošna se v sobotu 25. dubna po dvaceti letech vrátí festival, který v Hradci Králové tradičně otvírá letní hudební sezonu. Hradecký Majáles nabídne dvě pódia, přes dvacet interpretů a...

22. dubna 2026  14:45

V Krkonoších „kvete“ sníh. Vzácný jev zkoumají vědci, ohrožuje ho změna klimatu

Eva Hejduková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy zkoumá jev...

V Krkonoších „kvete“ sníh. A to i mezi stromy na dně Labského dolu v nadmořské výšce okolo 1 050 metrů, kde jev takzvaných sněžných květů třetím rokem zkoumají vědci z Univerzity Karlovy. Neobvyklé...

22. dubna 2026  10:22

Křižovatku Mileta otevřou po dvouleté přestavbě. V Hradci snad ubydou kolony

Dělníci dokončují stavbu, nejrušnější hradecká křižovatka Mileta se řidičům...

Poslední dny zbývají do otevření nové křižovatky Mileta, největší dopravní stavby uvnitř Hradce Králové za několik desetiletí. Otravné uzavírky, komplikace pro řidiče, cestující v MHD i cyklisty...

21. dubna 2026  15:56

Čápi vzali na milost sloup, když jim Madonu zakryli. Město už má pro ně jména

Čápi si chystají hnízdo na Mírovém náměstí v Broumově. (16. dubna 2026)

Pohraniční Broumov na Náchodsku má zpět svou atrakci – pár čápů bílých. Už skoro týden se dvojice zabydluje přímo na Mírovém náměstí. Ptáci přece jen vzali zavděk betonovým sloupem, který pro ně na...

20. dubna 2026,  aktualizováno  21. 4. 13:38

Opilý šofér se zběsile řítil městem, snažil se ujet přes pole. Hlídka střílela

Hlídce v Hradci ujížděl opilý řidič, prostřelili mu pneumatiky

Projížděl křižovatkami na červenou, porušoval pravidla, řítil se rychlostí až 160 km/h. Nebezpečně jedoucího osmatřicetiletého řidiče pronásledovala policejní hlídka v Hradci Králové. Dostihli ho až...

21. dubna 2026  13:01

Muže viní, že ubil družku a znásilnil nezletilou. Policie ho žene před soud

ilustrační snímek

Policie navrhla obžalovat muže, který loni v srpnu ve Vrchlabí zbil partnerku tak, že na následky zranění zemřela. Kromě ublížení na zdraví s následkem smrti byl obviněn z pohlavního zneužívání,...

21. dubna 2026  10:07

V Česku se objevilo první tornádo letošního roku, potvrdili meteorologové

Tornádo zachycené na Jičínsku

Víkendová předpověď meteorologů, že se vyskytnou bouřky, se bohatě naplnila. Nejvíce se jich objevilo na severu Čech. Na Královéhradecku, východně od Jičína, navíc odborníci potvrdili výskyt slabého...

20. dubna 2026  8:41,  aktualizováno  15:05

