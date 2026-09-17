Hasiči se dozvěděli o zřícení zdi v úterý krátce před 23:00. Uvnitř bloku obytných domů v Jungmannově ulici spadla zahradní zeď vysoká asi 3 metry a dlouhá 20 metrů.
„Protože nebylo možné vyloučit, že v sutinách není uvězněna žádná osoba, byl na místo ihned povolán i psovod Hasičského záchranného sboru se psem vycvičeným pro takové situace. Po krátké chvíli bylo možné předpoklad o zraněných osobách vyloučit,“ uvedli krajští hasiči.
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Hrozilo zřícení, záchrana kasáren v pevnosti Josefov konečně začala
Z centrální hasičské stanice dorazil čelní nakladač, který zeď rozebral. „Pádem zdi nebyla dotčena statika okolních obytných domů,“ sdělili hasiči.
Zasahovali profesionální hasiči ze stanice v Jaroměři a dobrovolné jednotky z místních částí Jaroměře.
Josefov s památkově chráněnou pevností přináleží k Jaroměři. O vzniku pevnostního města rozhodl císař Josef II. v roce 1780, stavělo se sedm let podle návrhu francouzského stavebního inženýra a polního podmaršálka Claude Benoît Duhamel de Querlonda.
Do opravy svého majetku v Josefově by jaroměřská radnice podle odhadů potřebovala investovat kolem sedmi miliard korun, chátrají tam například rozlehlá čtvercová kasárna nebo vojenská nemocnice. Aktuální dotace ministerstva pro místní rozvoj Josefovu přinese 600 milionů rozložených do deseti let, s obnovou už se začalo právě v nemocnici.
Pevnost Josefov a místo události
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Jde o vyloučenou lokalitu, Josefov si zároveň oblíbili filmaři, turisté tam míří za barokním podzemím. Čas od času se tu propadá země kvůli podzemním chodbám, letos také hořelo nedaleko v Okružní ulici u domu, který sloužil kdysi jako jednoduchá kasárna a nyní v něm jsou soukromé byty.