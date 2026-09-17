Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

V josefovské pevnosti se zhroutila bytelná zeď, suť prohledával cvičený pes

Autor:
  16:11
Hasiči v Josefově prohledali sutiny spadlé zdi, zda pod nimi někdo není. (15....

Hasiči v Josefově prohledali sutiny spadlé zdi, zda pod nimi někdo není. (15. září 2026) | foto: HZS Královéhradeckého kraje

Hasiči v Josefově prohledali sutiny spadlé zdi, zda pod nimi někdo není. (15....
Hasiči v Josefově prohledali sutiny spadlé zdi, zda pod nimi někdo není. (15....
V pevnosti v Josefově na Náchodsku hořel přístřešek, škoda je nízká. (5. ledna...
V pevnosti v Josefově na Náchodsku hořel přístřešek, škoda je nízká. (5. ledna...
22 fotografií
V úterý v noci se zhroutila zeď v jednom z vnitrobloků pevnosti v Josefově na Náchodsku. Hasiči místo prohledávali i se speciálně cvičeným psem, zda pod sutinami někdo není.

Hasiči se dozvěděli o zřícení zdi v úterý krátce před 23:00. Uvnitř bloku obytných domů v Jungmannově ulici spadla zahradní zeď vysoká asi 3 metry a dlouhá 20 metrů.

„Protože nebylo možné vyloučit, že v sutinách není uvězněna žádná osoba, byl na místo ihned povolán i psovod Hasičského záchranného sboru se psem vycvičeným pro takové situace. Po krátké chvíli bylo možné předpoklad o zraněných osobách vyloučit,“ uvedli krajští hasiči.

Hrozilo zřícení, záchrana kasáren v pevnosti Josefov konečně začala

Z centrální hasičské stanice dorazil čelní nakladač, který zeď rozebral. „Pádem zdi nebyla dotčena statika okolních obytných domů,“ sdělili hasiči.

Zasahovali profesionální hasiči ze stanice v Jaroměři a dobrovolné jednotky z místních částí Jaroměře.

Hasiči v Josefově prohledali sutiny spadlé zdi, zda pod nimi někdo není. (15. září 2026)
Hasiči v Josefově prohledali sutiny spadlé zdi, zda pod nimi někdo není. (15. září 2026)
Hasiči v Josefově prohledali sutiny spadlé zdi, zda pod nimi někdo není. (15. září 2026)
V pevnosti v Josefově na Náchodsku hořel přístřešek, škoda je nízká. (5. ledna 2026)
22 fotografií

Josefov s památkově chráněnou pevností přináleží k Jaroměři. O vzniku pevnostního města rozhodl císař Josef II. v roce 1780, stavělo se sedm let podle návrhu francouzského stavebního inženýra a polního podmaršálka Claude Benoît Duhamel de Querlonda.

Do opravy svého majetku v Josefově by jaroměřská radnice podle odhadů potřebovala investovat kolem sedmi miliard korun, chátrají tam například rozlehlá čtvercová kasárna nebo vojenská nemocnice. Aktuální dotace ministerstva pro místní rozvoj Josefovu přinese 600 milionů rozložených do deseti let, s obnovou už se začalo právě v nemocnici.

Pevnost Josefov a místo události

Pevnost Josefov a místo události

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Jde o vyloučenou lokalitu, Josefov si zároveň oblíbili filmaři, turisté tam míří za barokním podzemím. Čas od času se tu propadá země kvůli podzemním chodbám, letos také hořelo nedaleko v Okružní ulici u domu, který sloužil kdysi jako jednoduchá kasárna a nyní v něm jsou soukromé byty.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

KVÍZ: Jak znáte Ratibořice a Babiččino údolí ze slavné knihy Boženy Němcové?

Návštěva Babiččina údolí je skoro povinnost.

Romantické údolí podél řeky Úpy, pestré lesy, dole lučiny se starými solitéry, zámek i vesnická stavení. Do Ratibořic svého dětství zasadila spisovatelka Božena Němcová dějiště své novely Babička...

Nezvyklý test ve dvorské zoo. Elitní lezec zkoušel uniknout z výběhu opic

Sedmnáctinásobný mistr republiky v boulderingu a lezení na obtížnost Martin...

Královédvorský Safari park provedl zajímavý test, aby měl jistotu, že z upraveného výběhu primátů neuteče fyzicky zdatný samec šimpanze čego Guis. Z venkovního výběhu se proto pokusil uprchnout český...

Hradec v derby skolil mistra, Sparta uspěla na Hané. Rulík zvládl debut, slaví i Litvínov

Hradečtí hráči slaví gól v derby s Pardubicemi.

Šesti zápasy zkompletovala hokejová extraliga úvodní kolo. Hradec v něm zvítězil v derby na půdě Pardubic 5:3, Spartě se zadařilo v Olomouci (5:2). Kometa padla 1:2 v Litvínově, Kladno po obratu...

Autokemp by jednou mohl být opravdovou rozkoší, říká nový šéf areálu u Rozkoše

Nový plážový bar v Autokempu Rozkoš (červenec 2026)

Autokemp Rozkoš v České Skalici prochází nevídanou proměnou. V zařízení, které mělo pověst socialistického skanzenu, kde se zastavil čas, investovali do oprav, nového plážového baru s písečnou pláží,...

Hradec Kr. - Plzeň 0:0, bezbranková dohrávka plná neproměněných šancí

Sestřih zápasu
Zleva Mick van Buren (Hradec Králové) v souboji o míč s Merchasem Doskim z...

Hradec Králové remizoval v dohrávce 5. kola fotbalové Chance Ligy s Plzní 0:0. Hosté dohrávali závěr duelu bez vyloučeného Denise Vavra. Východočeši, kteří si utkání nechali z původního termínu 23....

V josefovské pevnosti se zhroutila bytelná zeď, suť prohledával cvičený pes

Hasiči v Josefově prohledali sutiny spadlé zdi, zda pod nimi někdo není. (15....

V úterý v noci se zhroutila zeď v jednom z vnitrobloků pevnosti v Josefově na Náchodsku. Hasiči místo prohledávali i se speciálně cvičeným psem, zda pod sutinami někdo není.

17. září 2026  16:11

Volby do Senátu na Královéhradecku slibují silný souboj už v prvním kole

ilustrační snímek

K dramatickému souboji podle všeho dojde už v prvním kole senátních voleb v obvodu Hradec Králové. Kandidátů je tentokrát sedm. Proti Janu Holáskovi, který mandát obhajuje, jdou třeba známé...

17. září 2026  13:10

Muž zkolaboval u nádraží. Zatímco ho zachraňovali, přišel o batoh se stovkami eur

ilustrační snímek

Terčem zloděje se v Jaroměři na Náchodsku nejspíš stal muž v bezvědomí, který zkolaboval před vlakovým nádražím. Zatímco jiní lidé poskytovali první pomoc, kdosi odcizil jeho batoh. Policisté batoh...

17. září 2026  9:35

Hradec v derby skolil mistra, Sparta uspěla na Hané. Rulík zvládl debut, slaví i Litvínov

Hradečtí hráči slaví gól v derby s Pardubicemi.

Šesti zápasy zkompletovala hokejová extraliga úvodní kolo. Hradec v něm zvítězil v derby na půdě Pardubic 5:3, Spartě se zadařilo v Olomouci (5:2). Kometa padla 1:2 v Litvínově, Kladno po obratu...

16. září 2026  20:44,  aktualizováno  21:33

Osmiletý distanc pro Sedmáka. Hradecký manažer pyká za sázení a manipulaci

Hrající manažer hradeckého klubu Peter Sedmák zakončuje na koš Polabí.

Peter Sedmák, sportovní manažer a člen představenstva basketbalového Hradce Králové, dostal od mezinárodní federace FIBA osmiletý zákaz činnosti. Organizace na oficiálním webu uvedla, že bývalého...

14. září 2026  14:51,  aktualizováno  16. 9. 18:44

Chci ukazovat krásu i varovat, tornádo na Moravě byl zlom, říká 14letý lovec bouřek

Premium
Shelf cloud nad Hradcem Králové (31. srpna 2026)

Čtrnáctiletý Matyáš z Hradce Králové letos založil na facebooku profil Bouřkář CZ - meteo a radar. Věnuje se sledování radarů a meteorologii, fotí bouřky, hvězdy i struktury mraků. Varuje před...

16. září 2026

Rekordmanem už na startu. Opotřebovaný se necítím, tvrdí hradecký kouč Martinec

Trenér Tomáš Martinec při focení královéhradeckých hokejistů

Stačí, že hradecký tým ve středu vyjede v Pardubicích na led k prvnímu zápasu a v právě začínající extraligové sezoně už bude mít jedno prvenství v kapse. Tomáš Martinec totiž se stane nejdéle...

16. září 2026  11:08

Případ minerálky se stopami žíraviny. Kriminalisté prověřují okolnosti

ilustrační snímek

Náchodští kriminalisté prověřují okolnosti případu pitné vody Natura, zachycené v lahvi na Slovensku, jejíž laboratorní rozbor podle slovenských úřadů naznačil přítomnost žíraviny. Kriminalisté...

16. září 2026  10:27

Maskovaný predátor. Na síti si říkal Kikina a loudil z dívek fotky, byt měl jako skládku

Domovní prohlídka u sedmatřicetiletého muže z Litoměřicka

Nedospělé dívky lovil na sociálních sítích sedmatřicetiletý muž z Litoměřicka. Měl falešné ženské profily a nejčastěji vystupoval pod jménem „Kikina Neřeš“. Aby navázal vztah a vzbudil důvěru,...

15. září 2026  15:29

Z modernizace stadionu ve Dvoře Králové zatím sešlo, kasa je prázdná

Městský stadion pod Hankovým domem ve Dvoře Králové nad Labem

Rekonstrukce letního stadionu ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku se odkládá na neurčito. Kvůli finanční krizi města zastupitelé na poslední schůzi zrušili výběrové řízení. Padesát let starou...

15. září 2026  10:25

Pronájem byt 2 + kk, 57m2, Jaroměř,…
Pronájem byt 2 + kk, 57m2, Jaroměř,…

Josefa Šímy, Jaroměř - Pražské Předměstí, okres Náchod
16 000 Kč/měsíc

Více z nabídky 4 036 nemovitostí

Dálnice D11 u Hradce má první odpočívku, další tři budou před hranicemi

Lavičky na dokončeném parkovišti při D11 u Předměřic nad Labem (14. září 2026)

První ze čtyř plánovaných odpočívek na dálnici D11 z Hradce Králové k polským hranicím už slouží řidičům. Silničáři ji otevřeli u Předměřic nad Labem na Hradecku. Nabídne téměř 50 stání v každém...

14. září 2026  16:46

Seniorka bez mobilu se ztratila na houbách, za tmy ji hledal vrtulník s termovizí

Po ztracené houbařce pátral vrtulník s termovizí

Seniorka se ve čtvrtek ztratila při houbaření na Trutnovsku. Napřed ji hledal v lese u Bohuslavic její partner a pak i přivolaný příbuzný, ale marně. Do akce tak vyrazila řada policejních hlídek,...

14. září 2026  15:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet