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Zákazník mění zvyky. Výrobce pian Petrof má ztráty, propouštěl a šetří

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  13:03
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Zuzana Ceralová Petrofová, ředitelka královéhradeckého výrobce klavírů a pianin...
Kladívka se rozpíchávají jehličkou. To proto, aby měl každý tón stejnou barvu,...
Ladič a intonér. „Jsem vystudovaný obchodník, moje poslední zaměstnání byl...
Předností zaměstnanců většinou není hra na piáno, ale zručnost.
41 fotografií
Přední evropský výrobce pian a klavírů Petrof Hradec Králové reaguje na útlum trhu a mění strategii. V posledních dvou letech firmě propadly tržby a zisky se proměnily v narůstající ztráty. Společnost přistoupila k propouštění. Vyplývá to z informací serveru e15 a zveřejněné výroční zprávy za loňský rok.

Prezidentka skupiny Petrof Zuzana Ceralová Petrofová serveru e15 sdělila, že propouštění je nezbytné pro dlouhodobou udržitelnost firmy v době, kdy poptávka zákazníků oslabuje ve prospěch digitálních hudebních nástrojů.

Podle výroční zprávy z konce července loni společnost utržila 163 milionů korun, meziročně o čtvrtinu méně, a vytvořila provozní ztrátu 54 milionů, meziročně o devět milionů vyšší. Souvisí to také s významným zvýšením nákladů na nákup energií a dřeva i s celosvětovou proměnou chování spotřebitelů a životního stylu, uvedl server e15.

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Zatímco od roku 2011 do roku 2024 byla společnost trvale v zisku, poslední dva roky se podniku nedaří. Dohromady přes 53 milionů vydělal například i v pandemií nejvíce ovlivněných letech 2020 a 2021, kdy utržil 280 a 333 milionů. I díky tomu loni měla společnost na účtech nerozdělený zisk z minulých let ve výši 207 milionů, vyplývá z výroční zprávy.

Společnost tento vývoj nepovažuje za cyklický výkyv, ale za změnu trvalejšího charakteru.

„Proto jsme přistoupili k zásadní restrukturalizaci a zefektivnění výrobních kapacit. Cílem je vytvořit agilnější a nákladově úspornější model fungování, který by zároveň zachoval naše cenné know-how výroby mistrovských nástrojů. Výrobu proto soustřeďujeme do menších prostor a optimalizujeme počet pracovních míst,“ sdělila webu Ceralová Petrofová.

ilustrační snímek
Zuzana Ceralová Petrofová, ředitelka královéhradeckého výrobce klavírů a pianin Petrof.
Kladívka se rozpíchávají jehličkou. To proto, aby měl každý tón stejnou barvu, dynamiku a hlasitost.
Ladič a intonér. „Jsem vystudovaný obchodník, moje poslední zaměstnání byl vedoucí v masně,“ říká bodrý chlapík. A pochopitelně, na piano hrát umí. „Absolutní sluch nemám, je to spíš na škodu. Tito lidé kromě základních tónů slyší i alikvótní a ty jim většinou vadí při ladění,“ říká.
41 fotografií

V současnosti firma zaměstnává asi sto stálých zaměstnanců, předloni jich měla zhruba o polovinu více a v roce 2021 to byly více než dvě stovky. Cestu k navýšení prodejů spatřuje vedení firmy také ve spolupráci s mimoevropským partnerem, který vyrábí levnější typy pian.

Nejvyšší produktovou řadu Mastery si Petrof drží v Hradci Králové. Podnik se také hodlá více soustředit na tu skupinu zákazníků, která spíše než cenu upřednostňuje vysokou kvalitu, silnou značku a objednává i nástroje na míru.

V nadcházejících říjnových volbách Ceralová Petrofová kandiduje na Královéhradecku do Senátu za ODS.

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