Ředitel policie ustál kázeňské řízení. Etický kodex neporušil, řeklo prezidium

Kázeňské řízení je zastaveno od 11. srpna, na výsledek upozornil server Aktuálně.cz.

„Policejní prezident se ztotožnil se zjištěními i právním názorem pověřeného důstojníka a řízení o kázeňském přestupku zastavil, neboť spáchání skutku, o němž se řízení vedlo, nebylo příslušníkovi prokázáno,“ uvedl pro portál iDNES.cz mluvčí prezidia Jozef Bocán.

Podle něj důstojník provedl téměř dvě desítky úkonů, včetně ověření některých tvrzení pokusem přímo na místě. Pokus na místě podle informací Aktuálně.cz spočíval v rekonstrukci situace pro ověření toho, zda v ní mohl svědek údajně nevhodné Sehnoutkovo vystupování slyšet tak, jak ho popsal.

Už v dubnu Úřad vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR nezjistil žádné podezření ze spáchání trestného činu či přestupku ze strany krajského ředitele. Tehdy mimo jiné vyslechli třináct lidí.

Pochybnosti vyvolal odchod kriminalisty Jiřího Karáska, který skončil po téměř 34 letech, a také odchod ředitele trutnovské policie Pavla Škandery po 38 letech služby. Podle policejní tiskové zprávy ze začátku ledna odešli oba „na vlastní žádost“.

Dlouholetý náměstek krajského policejního ředitele v Hradci Králové Jiří Karásek zemřel náhle 4. ledna 2024, jen čtyři dny odchodu do civilu. Podle informací serveru iDNES.cz ho postihla plicní embolie. Bývalý policejní prezident Jan Švejdar poté na sociálních sítích upozornil, že jeho kamarád byl k odchodu donucen.

„Zažili jsme spolu spoustu hezkých, ale i krutých chvil. Proto jsme k sobě měli hodně blízko. A proto od něho vím, jakému nátlaku byl v práci vystaven. Vím od něj každé slovo, které mu bylo po příchodu nového ředitele řečeno s cílem se ho zbavit. Jirka neodešel dobrovolně, byl donucen. Důvod? Přátelství se mnou, křivdy z minulosti. Jiný důvod mu nesdělili,“ napsal Švejdar, který po nástupu současné vlády odešel v březnu 2022 do civilu.

Současný policejní prezident Martin Vondrášek poté rozhodl, že prezidium Švejdarovy výroky prověří. Navíc se v Deníku N ozval Pavel Škandera, který byl v čele trutnovské policie jedenáct let, a potvrdil, že neodešel dobrovolně.

„Bylo mi velmi jasně řečené panem ředitelem, že tady nezůstanu. Bylo to rychlé. Řekl mi, že tady nebudu. Odůvodněné to bylo tím, že se dlouhodobě znám s bývalým panem prezidentem Švejdarem. A takoví lidé tady prý nebudou, protože je nechce a udělá vše pro to, aby to tak bylo. A tak jsem se rozhodl a odešel jsem od policie,“ uvedl Škandera.

Krajský ředitel Sehnoutka nastoupil do funkce loni v srpnu. Před Karáskovým pohřbem se odmítal k věci vyjádřit s ohledem na pietu, po pohřbu nátlak na podřízené odmítl.

„S oběma policisty jsem vedl opakované seriozní jednání, jakýkoliv nátlak z mé strany odmítám. Oba odešli na vlastní žádost o ukončení služebního poměru a důvody policistů byly jejich svobodným rozhodnutím,“ uvedl Petr Sehnoutka v lednu. Když s ním v dubnu začalo kázeňské řízení, vyslovil se, že se bude snažit prokázat, že etický kodex neporušil.