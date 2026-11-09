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Šéf KRNAP Moravec má problém i jako učitel. Lesničtí studenti si na něj stěžují

Autor:
  16:40
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Žáci 4. ročníku oboru mechanizace a služby z České lesnické akademie na terénní...

Žáci 4. ročníku oboru mechanizace a služby z České lesnické akademie na terénní exkurzi do společnosti Kloboucká lesní v Brumově-Bylnici (říjen 2026) | foto: Facebook Česká lesnická akademie Trutnov

Ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr Moravec
Studenti vyrazili na praktická cvičení lesnické typologie do podhůří Orlických...
Závěrečné zkoušky učňů z České lesnické akademie Trutnov (červen 2026)
Praktická maturita (květen 2026)
12 fotografií
Ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr Moravec má další problém. Nejenže po jeho odvolání volají starostové a signatáři petice, ale nespokojeni jsou s ním také studenti České lesnické akademie v Trutnově, kde Moravec stále učí. Stěžují si, že chodí pozdě na hodiny, odchází předčasně a během výuky telefonuje.

Studenti maturitního ročníku zaslali vedení školy dopis, ve kterém žádají výměnu vyučujícího a Moravcovo odvolání z pozice třídního učitele. Informovaly o tom Hospodářské noviny.

„Během hodin vyučující opakovaně řeší soukromé telefonáty a věnuje se věcem, které s výukou vůbec nesouvisejí. Hodiny pak probíhají pouze pasivním předčítáním textu z prezentací bez jakéhokoli srozumitelného vysvětlení látky,“ citují noviny dopis, který studenti 4. C adresovali řediteli střední školy.

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Petr Moravec na lesnické akademii vyučuje lesní těžbu a těžebně dopravní stroje. Studenti nejsou spokojeni ani s jeho rolí třídního učitele.

Ředitel České lesnické akademie Tomáš Herčík podle Hospodářských novin připustil, že Moravec na škole dál pracuje, kritiku studentů však nekomentoval.

„Nezlobte se, ale tuhle situaci vůbec nechci komentovat. To je všechno, co vám k tomu řeknu,“ odpověděl v pondělí Tomáš Herčík na dotaz iDNES.cz, zda Petr Moravec bude na škole pokračovat. Moravcovo vyjádření redakce shání.

Žáci 4. ročníku oboru mechanizace a služby z České lesnické akademie na terénní exkurzi do společnosti Kloboucká lesní v Brumově-Bylnici (říjen 2026)
Ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr Moravec
Studenti vyrazili na praktická cvičení lesnické typologie do podhůří Orlických hor. (červen 2026)
Závěrečné zkoušky učňů z České lesnické akademie Trutnov (červen 2026)
12 fotografií

Na ředitele Správy KRNAP se v posledních týdnech valí kritika ze všech stran. Kontroverze vyvolalo založení „stínové“ asociace národních parků bez vědomí ostatních ředitelů.

K odstoupení nebo odvolání Moravce v říjnu vyzval vrchlabský starosta a senátor Jan Sobotka (nestraník za STAN). Jako důvod uvedl špatnou komunikaci s krkonošskými obcemi, personální a organizační změny.

Kritika nabrala na intenzitě minulý týden poté, co ředitel náhle odvolal dva dlouholeté náměstky Luďka Khola a Jakuba Kašpara. Pod internetovou petici požadující Moravcovo odvolání, kterou ministerstvu životního prostředí minulý týden odevzdal vrchlabský zastupitel Jakub Gejdoš, se podepsalo téměř šest tisíc lidí.

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Do stávkové pohotovosti začátkem listopadu vstoupily odbory Správy KRNAP. „Zaměstnanci jsou velmi znepokojeni, netuší, co se děje, proč se to děje, o co vedení správy ve skutečnosti jde,“ uvedl člen odborové organizace Jiří Louda.

Na konci října ve správě parku navíc kvůli nesouhlasu se stylem jejího vedení skončil klíčový dotační manažer Josef Taláb. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) za Petrem Moravcem stojí a jeho odvolání neplánuje.

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