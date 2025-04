Stát dává jen almužnu, raději prodáváme pozemky, říká majitel zámku v Doudlebech

Kvůli svému šlechtickému původu se vyučil strojním zámečníkem a pracoval jako údržbář v nemocnici. Než po revoluci převzal starost o rodinný majetek, podnikal v maloobchodě.

Zásadní stopu však za sebou Petr Dujka zanechal především při obnově renesančního zámku v Doudlebech nad Orlicí, který v restituci získala jeho matka Eleonora. Potomek šlechtického rodu Bubnů z Litic kromě oprav památky zřídil v sousedství i expozici hospodářských zvířat, takzvaný Babiččin dvoreček, přírodovědné muzeum a předloni i muzeum trampingu. Za svou práci nedávno převzal medaili Královéhradeckého kraje.

Jak vysoko si takové medaile ceníte?

Byla to pro mě čest a veliká pocta, protože medaile není za soukromý objekt, který spravuji, ale za rozvoj Doudlebska. Všechno, co je tady k vidění navíc, děláme pro zábavu a poučení.

Maminka by jistě měla radost z toho, kam jste zámek posunul.

Věřím, že ano, protože když odcházela, což letos v červnu bude sedm let, už věděla, co se mění k lepšímu, a už tenkrát s tím byla spokojená. Myslím, že teď by měla ještě větší radost. My jsme se tehdy domluvili, že nebudeme zámecký areál směřovat k tržnímu hospodaření, ale že ho dáme k dispozici veřejnosti, dalším pokolením. Zjistili jsme navíc, že mnozí návštěvníci směřují výlety na děti.