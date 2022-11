Senátor Holásek nepodepsal, pak přišel zvrat. Hradec má konečně pětikoalici

Pavlína Springerová otevírá desky předkoaliční smlouvy a tu nabízí k podpisu poslednímu lídrovi pěti stran, které už sedmým týdnem v Hradci Králové vyjednávají o nové vládě.

„Toto je poslední příležitost. Vše je dojednané a tady to máš, Honzo, k podpisu,“ říká. Senátor Jan Holásek se však na jedinou kandidátku na primátorku ani nepodívá a opakuje, že své požadavky ještě pošle. Springerová tedy poslední nabídku s ironickým úsměvem stahuje.

Tento moment sice ilustruje jednání, k nimž dochází při licitaci o hradecké spoluvládě, ale vůbec nekoresponduje s konečným zvratem. K tomu došlo několik hodin po této podivné tiskové konferenci. Zpráva, že Jan Holásek po tom všem, co ve středu dopoledne zaznělo, dohodu podepsal a stane se radním, mnohým vyrazila dech.

Vyjádření na adresu Jana Holáska Pavel Vrbický (Piráti):

„Právě jste byli svědky vznesení nových požadavků. A tak to chodí celou dobu. Takhle by to fungovat nemělo. Dnes v poledne je skutečně poslední termín, kdy musí dojít k dohodě, abychom stihli zastupitelstvo 15. listopadu. Pan senátor Holásek je o tom dobře informován, a to, že tady vznáší nový požadavek, je pro mě velké překvapení.“ Martin Hanousek (Změna a Zelení):

„Postup pana Holáska je pro mě velkým zklamáním. Stále otevíral nové věci a požadavky. Koaliční dohoda je hotová a ve 12 hodin odchází k hlasování všech subjektům. Pokud pan Holásek to znění nepřijme, nebude součástí koalice ani rady. Text je hotový, o tom není žádná diskuse.“ Miroslav Hloušek (ODS): „Dojem, že u pana doktora Holáska se budou objevovat stále nové a nové změny, se opět potvrdil.“ Lukáš Řádek (TOP 09): „Myslím, že se nám nyní podařilo pěkně ukázat exkurzi. Všichni kromě jednoho jsme se dohodli na společném postupu. Takhle se v krátkém průřezu ukázalo šest týdnů vyjednávání.“

Zástupci koalice konferenci svolali, aby oznámili, že podpis koaliční smlouvy bude v pondělí v 11 hodin. Jan Holásek zván nebyl, protože závaznou (před)dohodu ještě nepodepsal.

Nepřipojili se však k němu zbývající dva zvolení zastupitelé jeho hnutí Rozvíjíme Hradec, a tak novináři byli v přímém přenosu svědky rozkolu nejen uvažované pětikoalice, ale i nového politického subjektu na hradecké scéně. Jak se však později ukázalo, z rozvratu je nakonec happyend.

„Tisková konference byla cílena na účastníky naší koalice. Tedy tvůj příchod a nepodepsání koaliční smlouvy beru za drzý a nevybíravý. Omlouvám se, ale byli jste svědky perfektního příkladu, jak se těch šest týdnů snažíme komunikovat a s kým to prostě nejde,“ konstatovala Springerová (HDK).

Ta přitom v úvodním projevu mluvila o poznání nových přátel při vyjednávání, o sblížení, férovém jednání s drobnými odbočkami, společném cíli, pochopení a obrovské ochotě ke kompromisům. Její slova a optimismus potvrdil i lídr Pirátů Pavel Vrbický.

Jenže vzápětí se ujal řeči Jan Holásek a deklarovaný optimismus a přátelství se rozplynuly.

„Koaliční dohodu všichni z Rozvíjíme Hradec podporujeme a jsme připraveni ji podepsat. Nicméně od pondělka řešíme, co by mělo spočívat v nějakém zvýšeném zastoupení ve výborech, komisích a městských organizacích. Na tom nyní pracujeme a chtěli bychom, aby to byla součást koaliční dohody jako příloha. Reflektuje to diskusi, kterou jsme měli s kolegy. Věřím, že to bude akceptováno,“ řekl senátor.

Springerová vzápětí citovala článek číslo sedm z předkoaliční dohody, aby - jak říká - „bylo jasno, kdo tady lže a nelže.“

Holásek se po svém prohlášení nechtěl vyjadřovat ani k budoucnosti jeho hnutí Rozvíjíme Hradec. Podle Ilony Dvořákové, jež spolu s Petrem Nebeským předkoaliční smlouvu podepsala, má Jan Holásek v hnutí stále velkou podporu i zastání ve svých požadavcích na větším zastoupení ve výborech, komisích a městských organizacích.

„My jsme koaliční smlouvu nepodepisovali z osobních ambicí, brali jsme to jako zodpovědný akt. Také my bychom chtěli, aby Jan Holásek zůstal v koalici a smlouvu podepsal, určitě by to bylo dobré i pro naše hnutí. Ani já, ani Petr Nebeský jsme nevystoupili a nechceme to rozbořit. Chceme, aby to fungovalo dál, ale na principech, že když se něco dohodne, tak to platí, případně se najde kompromis,“ řekla Ilona Dvořáková.

Grilování senátora pokračovalo a polínko si přiložili všichni partneři, kteří se týdny baví o vzniku pětikoalice s převahou 21 hlasů. Tento koncept po mnoha zvratech a překvapivém rozuzlení platí, přestože zbývající místo v radě města nabízejí zastupiteli Petru Nebeskému (Rozvíjíme Hradec).

Ačkoli se to v tu dobu zdálo naprosto nemožné, kompromis se nakonec opravdu našel. Jan Holásek odpoledne předkoaliční smlouvu podepsal, stal se radním a koalice získala převahu 21 z 37 mandátů. Pachuť z podivného vyjednávání a ještě podivnějšího konce však zůstává.