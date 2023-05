Ozdravovny čekají na verdikt ministerstva, od rodičů cítí velkou podporu

Petici zorganizovala ji Jitka Drobková z Prahy, která jezdí se synem na ozdravné pobyty do Pece pod Sněžkou. Podle ní jsou ozdravovny nenahraditelné. Iniciátorka adresovala petici přímo ministru zdravotnictví a doufá, že konec dětských ozdravoven pomůže odvrátit.

„Když jsem se dozvěděla, že ozdravovnám hrozí zánik, okamžitě jsem začala sbírat podpisy,“ říká Jitka Drobková. Se synem, který od narození trpí dýchacími problémy, byla v Krkonoších už pětkrát.

„Pokaždé mu to viditelně pomohlo a doba, kdy nemusel brát antibiotika, se výrazně prodloužila. Pokud ozdravovny zaniknou, nebudu nejen já, ale i další rodiče s nemocnými dětmi mít kam jezdit,“ dodává.

Čtyři zařízení v Peci pod Sněžkou, Špindlerově Mlýně a Nemojově u přehrady Les Království nedostala od krajského úřadu novou registraci, protože zákon o zdravotních službách z roku 2012 nezná pojem dětská ozdravovna. Jakmile rozhodnutí nabyde právní moci, končí i původní registrace z roku 2003. Ozdravovny tak ze dne na den skončí jako zdravotnická zařízení.

Aby novou registraci získaly, musely by se stát odborným léčebným ústavem a přijmout další lékaře, zdravotní sestry, ale také psychologa nebo sociálního pracovníka. Ve srovnání s léčebnými ústavy ovšem dostávají od pojišťoven na pacienta třikrát méně peněz a požadovaný personál by neměly z čeho zaplatit.

Podle petice hrají ozdravovny v českém zdravotnickém systému klíčovou roli. „Je zde poskytována léčebná péče, která má zásadní vliv na zlepšení zdravotního stavu a kvality života dětí. Mnoho rodin a dětí je závislých na těchto zařízeních a jejich uzavření by mělo negativní dopad na jejich zdraví,“ píše se v textu.

Na tahu je ministerstvo

Petice žádá okamžitou změnu vyhlášek, které umožní fungování ozdravoven. Z dlouhodobého hlediska je podle autorky nutná změna zákona o zdravotních službách.

„Zavření dětských ozdravoven by znamenalo ztrátu důležitých zdravotnických zařízení, která jsou jednoduše nenahraditelná. Změnou vyhlášek může pan ministr situaci rychle vyřešit,“ uvádí Jitka Drobková.

Krajské Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, které ozdravovny pro děti provozuje, se proti verdiktu krajského úřadu odvolalo na ministerstvo zdravotnictví. Kdy rezort rozhodne, není jasné.

„Prozatím nebylo rozhodnuto. Zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí odvolacího orgánu doposud neuplynuly,“ odpověděl mluvčí ministerstva Ondřej Jakob na dotaz MF DNES, kdy se dá verdikt očekávat.

Rodiče píší dopisy

Ohroženým ozdravovnám projevují solidaritu rodiče i odborníci, pod petici se podepsalo několik lékařů. Ředitelé horských ozdravoven dostávají desítky dopisů.

„Pokud na tom všem je něco pozitivního, tak podpora rodičů, kteří k nám s dětmi jezdili a jezdí. Je to až neuvěřitelné. Vnímám to jako ocenění naší práce,“ komentuje ředitel ozdravovny Bedřichov Petr Kraus.

Krkonošské ozdravovny ročně odléčí dva tisíce dětí z celé republiky, jejich obložnost v posledních letech roste. Bedřichov je dlouhodobě v plusu, Svatý Petr a ozdravovna v Peci pod Sněžkou v loňském roce skončily v minusu 2,7 milionu korun. Královéhradecký kraj kvůli problémům s registrací zastavil investice a nákupy. Stojí také nábor nových zaměstnanců.

20. října 2017

Do horského prostředí jezdí děti od 3 do 15 let s respiračními problémy, v rekonvalescenci nebo s potížemi způsobenými nezdravým životním stylem. Třítýdenní pobyty doporučuje pediatr, schvalují je a hradí zdravotní pojišťovny. Největší kapacitu má Pec se 115 lůžky, zbylé tři ozdravovny v regionu mají místo pro 50 dětí.