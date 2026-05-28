VIDEO: Neboj, hodná holka. Hasič slanil k feně, po pádu z okna uvázla na markýze

Na operační středisko strážníků se ve středu po poledni obrátila žena s telefonátem, že pes leží na markýze nad nezajištěným balkonem a hrozí, že spadne. Ve vnitrobloku bytových domů v centru města se pak odehrál neobvyklý zásah.
Strážníci z odchytové služby požádali o pomoc hasiče. Na místě už byla i policejní hlídka.
K psovi se dostávali z okna bytu, odkud vypadl. Strážník manipuloval s odchytovou tyčí, v okně pomáhal jeden z hasičů. Jak je vidět na zveřejněném videu, v klíčový okamžik majitelku instruovali, ať se snaží na fenu mluvit.
„Kiru, Kiruško, nazdar, pojď sem,“ volala žena dolů, aby zvíře uklidnila. Krátce nato se strážníkovi povedlo chytit jej do smyčky. Jiný hasič shora slanil až na markýzu a psa zabalil do deky, aby se mu nevysmekl. Pak už ho rychle předával pomocníkům v bytě.
„Žena uvedla, že měla otevřená okna a pes z jednoho z nich vypadl,“ vysvětlila mluvčí městské policie Eva Kněžourová.
Zasahovali profesionální hasiči z centrální stanice s automobilovým žebříkem i dvěma cisternami.