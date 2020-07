Výrobce čidel se přestěhoval v Trutnově do nového, nábor lidí posouvá

V průmyslové zóně Krkonošská vyrostl od roku 2012 hypermarket a další obchody, přibývají i podniky. Po společnosti ABB tu vybudoval závod německý výrobce čidel Pepperl+Fuchs, který oslaví deset let od zahájení výroby ve městě.

Do zóny se závod s 210 zaměstnanci přestěhoval z bývalé textilky v Horním Starém Městě. Výrobu senzorů pro průmyslovou automatizaci zahájil na konci června. Do dvou let přijme téměř stovku pracovníků.

Továrna s jednopodlažní výrobní a skladovací halou a dvoupatrovou administrativní vznikla loni na jaře. Její vybudování stálo 208 milionů korun. Stávající závod u sídliště Zelená Louka už byl na hraně kapacity a neumožňoval další rozvoj. Stojí v areálu, který v 50. letech 19. století vybudovali textilní podnikatelé Josef Etrich a Jan Adam Kluge. Pepperl+Fuchs zde byl od roku 2010 v nájmu.



„O stavbě nové továrny jsme se začali bavit v roce 2017, prostory v Horním Starém Městě byly omezené. Největším přínosem je, že jsme mohli vybudovat optimální tok výroby, aby v něm nebyly žádné ztrátové časy. Předtím jsme například měli skladovací prostory o patro níže, tady je to vše v jedné budově. Je to jasný signál pro zaměstnance i veřejnost, že chceme v Trutnově dlouhodobě působit,“ uvedl ředitel závodu Roman Demuth.



Firma zastavěla necelou polovinu z 22 tisíc metrů čtverečných, zbytek si nechala pro případnou další expanzi. Teoreticky by sem mohla umístit ještě jednu stejně velkou továrnu.

Nový závod tvoří tři tisíce metrů čtverečných výrobních prostor, dva tisíce metrů administrativních prostor, 1 500 metrů čtverečných skladů a dalších stejně velkou plochu zabírá technické zázemí včetně gastroprovozu. Nosná konstrukce je z prefabrikovaných dílců. Celá budova je klimatizovaná, každé pracovní místo má vlastní odtah vzduchu, přesné řízení vlhkosti a teploty zajišťují externí motorické žaluzie.



Koronavirus zbrzdil rozvojové plány

Když se společnost rozhodla vybudovat novou továrnu, předpokládala, že portfolio rozšíří o optické snímače a do dvou let zvýší počet zaměstnanců na tři stovky. Koronavirová krize a propad na trhu plány oddálily.

„Z nových produktů zatím vyrábíme bezpečnostní optické závory, další typy optických snímačů plánujeme začít vyrábět na začátku příštího roku,“ poznamenává Roman Demuth.

Jarní krize podle něj způsobila pokles zakázek o 20 procent. Pepperl+Fuchs dodává senzory i do výrobních linek automobilek, na které koronavirová krize dopadla velmi tvrdě. „S útlumem počítáme ještě do konce roku. S ohledem na situaci, která je, budeme rádi, když letos udržíme stávající zaměstnanost,“ dodává ředitel.

Poslední nový pracovník nastoupil začátkem března, pak okolnosti podnik donutily nábory zmrazit. Znovu přijímat chce od příštího roku s tím, jak budou nabíhat nové produktové řady.

„Naše rozvojové plány nadále platí. V roce 2021 bychom chtěli přijmout další techniky a vývojáře, v průměru čtyři pracovníky měsíčně. Do dvou let by zde mělo pracovat 300 zaměstnanců,“ potvrzuje personální ředitel Petr Masopust.

Společnost Pepperl+Fuchs vznikla v německém Mannheimu v roce 1945. V současnosti se věnuje oblasti elektrické ochrany před výbuchem a senzorové technologii. V Trutnově působí od roku 2010. Zdejší závod se specializuje na produkci průmyslových senzorů, například pro výrobní linky. Po celém světě společnost zaměstnává 6 200 lidí, v loňském roce dosáhla obratu 700 milionů eur. Z 210 zaměstnanců, kteří dnes v trutnovské pobočce pracují, je 120 lidí ve výrobě, zbytek tvoří technici, vývojáři a administrativní pracovníci.

Zóna u výpadovky na východní Krkonoše byla dokončena na podzim 2012. Město ji připravovalo deset let. Kromě hypermarketu a hobbymarketu zde jsou obchody s módou, drogerií, elektrem nebo sportovním vybavením.

Už v roce 2013 radnice prodala další pozemky, na kterých o rok později postavila továrnu firma ABB a umístila sem výrobu automatizačních systémů pro rozvodny proudu. Právě vedle ní umístil svůj závod Pepperl+Fuchs.