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Ochlazení v hasičské pěně. Netradiční způsob boje s tropickými teplotami si náramně užily děti v Černožicích na Hradecku. Na závěr tradičního sportovního dne jim místní dobrovolní hasiči na hřiště nastříkali desítky kubíků pěny, ve které se vyřádily děti i dospělí. Někteří to pojali jako bitvu, jiní v bílé hmotě plavali nebo dělali stojky. Hasiči pak zájemce ještě ostříkali hadicí, aby pěnu omyli.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Místní dobrovolní hasiči dětem bitvu připravili jako odměnu za účast na sportovním dni. Na hřišti u místní sokolovny postavili florbalové hrazení, do kterého stříkali pěnu.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Děti se do bílé hmoty ihned vrhly. Některé do ní skočily po hlavě a byly kompletně od pěny. Koukaly jim jen oči a ústa.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Hned vedle hasiči připravili také bazén a vodní skluzavku, ze které si někteří donesli velké nafukovací kruhy.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Do radovánek se zapojily desítky dětí. Podle pořadatelů se do sportovního dne, který začal již dopoledne, zapojilo 67 účastníků. O něco méně, než v předchozích letech, zřejmě kvůli vysokým teplotám (21. června 2026).
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Právě tropické teploty ještě umocnily radost dětí z netradiční zábavy. V pěně se mohly ochladit, obdobně jako v nedalekém bazénu (21. června 2026).
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Děti na nic nečekaly a do pěny se vrhly hned v první chvíli. Vmísil se mezi ně i jeden z tatínků, který rozdmýchával zábavu (21. června 2026).
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Hasiči nasadili speciální pěnu určenou pro dětské dny. Ta by měla být šetrnější k dětské pokožce oproti standardnímu hasičskému pěnidlu, které se používá při požárech (21. června 2026).
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Tatínek, který se do bitvy zapojil, se na kluzké trávě několikrát poroučel k zemi. Fotografovi poté popsal, že pěna moc dobře nechutná (21. června 2026).
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Dětem to však nevadilo, v husté bílé hmotě skákaly, plavaly a dělaly různé vylomeniny. V nedělním odpoledni se teploty na Hradecku pohybovaly kolem 31 stupňů Celsia (21. června 2026).
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Někomu se voda dostala do očí a stěžoval si na štípání či svědění. Hasiči měli hned vedle připravenou hadici, se kterou děti ihned ostříkali. Ty se však často obratem vrátily zpět do pěny (21. června 2026).
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Při pěnové bitvě hasiči spotřebovali asi 50 litrů speciálního pěnidla, které se míchá s vodou. Celkem na plochu nastříkali kolem 60 kubíků pěny (21. června 2026).
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Bitva vypukla kolem 14. hodiny. V té době už měly děti za sebou atletický víceboj a ty starší také letní verzi biatlonu, při které se běhá a střílí z laserové pistole (21. června 2026).
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Mezi mantinely o velikosti přibližně 10 krát 10 metrů vytvořili hasiči vrstvu asi 40 centimetrů pěny. Děti v ní zkoušely plavat a potápět se (21. června 2026).
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Někteří si troufli i na hvězdu nebo stojku. Dětský sportovní den pořádal sbor dobrovolných hasičů s tělovýchovnou jednotou Černožice (21. června 2026).
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Děti po sobě pěnou i házely, strkaly se a bojovaly spolu nafukovacími kruhy. Netradiční zábavu si náramně užily (21. června 2026).
Autor: Martin Veselý, MAFRA