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OBRAZEM: Souboje, plavání i stojky v hasičské pěně. I tak se bojuje s vedrem

Autor:
  19:15
Ochlazení v hasičské pěně. Netradiční způsob boje s tropickými teplotami si náramně užily děti v Černožicích na Hradecku. Na závěr tradičního sportovního dne jim místní dobrovolní hasiči na hřiště nastříkali desítky kubíků pěny, ve které se vyřádily děti i dospělí. Někteří to pojali jako bitvu, jiní v bílé hmotě plavali nebo dělali stojky. Hasiči pak zájemce ještě ostříkali hadicí, aby pěnu omyli.
Pěnová bitva v Černožicích na Hradecku (21. června 2026). Pěnová bitva v Černožicích na Hradecku (21. června 2026). Pěnová bitva v Černožicích na Hradecku (21. června 2026). Pěnová bitva v Černožicích na Hradecku (21. června 2026). Pěnová bitva v Černožicích na Hradecku (21. června 2026). Pěnová bitva v Černožicích na Hradecku (21. června 2026). Pěnová bitva v Černožicích na Hradecku (21. června 2026). Pěnová bitva v Černožicích na Hradecku (21. června 2026). Pěnová bitva v Černožicích na Hradecku (21. června 2026). Pěnová bitva v Černožicích na Hradecku (21. června 2026). Pěnová bitva v Černožicích na Hradecku (21. června 2026). Pěnová bitva v Černožicích na Hradecku (21. června 2026).

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