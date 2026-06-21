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OBRAZEM: Souboje, plavání i stojky v hasičské pěně. I tak se bojuje s vedrem
Prezident Pavel zavítal na Iron Maiden, setkal se i se zpěvákem Dickinsonem
Prezident Petr Pavel se v neděli zúčastnil hudebního festivalu Rock for People v Hradci Králové. Zašel na koncert britské heavymetalové kapely Iron Maiden a pozdravil se nejen s organizátory...
OBRAZEM: Velkolepý i zablácený Rock for People nabídl nezapomenutelné zážitky
Světová jména, žánrová pestrost, nevyzpytatelné počasí, bahenní lázně, rekordní davy fanoušků, mnohá překvapení a množství neopakovatelných zážitků. V královéhradeckém Parku 360 jde do finále...
Stát seškrtal peníze. Přírodnímu unikátu hrozí, že zaroste travou a křovím
Neuvěřitelných pětadvacet let trvala snaha o ochranu unikátního přírodního území Na Plachtě v Hradci Králové. Na nutnou údržbu 56 hektarů přírodní památky ale nyní schází klíčové státní peníze....
Letos už páté tornádo, potvrdili meteorologové. A ukázali jeho fotku
Letos už páté tornádo na území Česka potvrdil Český hydrometeorologický ústav. Svědci ho zaznamenali v sobotu krátce po poledni na Rychnovsku, odborníci ho nyní potvrdili podle dodaných fotografií...
GLOSA: Mileniály vystřídali boomeři, na závěr Rock for People řádili s Iron Maiden
Festival Rock for People v neděli zakončil večer se dvěma legendami heavy metalu Iron Maiden a jejich předskokany Saxon. Do hradeckého Parku 360 dorazil i prezident Petr Pavel, který se před...
OBRAZEM: Souboje, plavání i stojky v hasičské pěně. I tak se bojuje s vedrem
Ochlazení v hasičské pěně. Netradiční způsob boje s tropickými teplotami si náramně užily děti v Černožicích na Hradecku. Na závěr tradičního sportovního dne jim místní dobrovolní hasiči na hřiště...
Při dopravní nehodě na Jičínsku se zranilo pět lidí včetně dvou dětí
Pět zraněných, včetně dvou dětí, si vyžádala dopravní nehoda dvou osobních aut u Šárovcovy Lhoty na Jičínsku. Jednoho člověka, kterého museli ze zdemolovaného vozidla hasiči vyprostit, přepravil...
RECENZE: Romance vděčí hercům, hrátky s hodinářovým časem potřebují rozjezd
Nad celou 141. sezonou hradeckého Klicperova divadla se jako Kristus nad Riem tyčí strhující Rostandův a Lančaričův rapující Cyrano, aniž by v hip hopu ztratil cit a étos. Obstojí i poslední z letos...
V Řecku začala česká expedice Monoxylon, má ověřit neolitickou pravěkou trasu
V Egejském moři v řeckém přístav Alexandrupole v sobotu začala expedice Monoxylon experimentálních archeologů z východních Čech. První den zdolala na širém moři v replice pravěkého člunu vydlabaného...
Stát seškrtal peníze. Přírodnímu unikátu hrozí, že zaroste travou a křovím
Neuvěřitelných pětadvacet let trvala snaha o ochranu unikátního přírodního území Na Plachtě v Hradci Králové. Na nutnou údržbu 56 hektarů přírodní památky ale nyní schází klíčové státní peníze....
Klášter v Broumově si obstará vlastní prohlídky, s agenturou se rozchází
Benediktini z Broumova ode dneška začali s pořádáním vlastních prohlídek kláštera. Důvodem je podle nich finanční spor s dosavadním provozovatelem. Barokní komplex, který je národní kulturní...
Apartmánové domy nic nepřinášejí, chci je maximálně omezit, říká nový šéf KRNAP
Rozhodování parku má být předvídatelné a umožňovat rozvoj podnikání v horách, ale stavba apartmánových domů regionu nic nepřináší, říká nový ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr...
Divadelní Regiony ukáží temného Macbetha, proměnu otců i pocity stáří
Historické centrum Hradce Králové se od pátečního odpoledne až do 26. června znovu promění v otevřenou festivalovou scénu. Jedenatřicátý ročník Regionů - Mezinárodního divadelního festivalu nabídne...
KRNAP má nového ředitele. Volba Moravce však od řady obcí schytává kritiku
Krkonošský národní park (KRNAP) povede učitel České lesnické akademie Petr Moravec. Jmenoval ho ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) v sídle správy parku ve Vrchlabí. Moravec měl...
Na dálnici D11 se srazila dvě nákladní auta, provoz v obou směrech stál
Dálnici D11 uzavřela ve čtvrtek ráno v obou směrech nehoda dvou nákladních automobilů na 70. kilometru u Nového Města. Jeden z vozů, který převážel písek, skončil na boku. Policie odkláněla dopravu...
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
V létě do Chorvatska. Hradec vstoupí do bojů o evropské poháry ve Varaždínu
Spousta turistů především z východní části země používá nedalekou dálnici A4 na cestě k moři. Fotbalisté Hradce Králové však na dovolenou do Varaždínu nevyrazí, v severovýchodní části Chorvatska...
Ředitele KRNAP jmenuje ministr Červený ve čtvrtek, komise doporučila tři adepty
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) ve čtvrtek dopoledne v sídle Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) ve Vrchlabí jmenuje nového ředitele parku. Média o tom dnes informovali...