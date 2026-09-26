Letošní opravy kulturní památky vyšly na 713 tisíc korun bez započtení daně, Královéhradecký kraj přispěl 193 tisíci.
Textilní podnikatelé Bartoňové si pořídili začátkem 20. století novoměstský zámek a nechali ho v letech 1909 až 1912 upravit k bydlení právě podle návrhů brněnského architekta Jurkoviče.
Současně v romantickém údolí Metuje koupili mlýn s pilou, roku 1908 a 1909 už byla budova přebudovávána na restauraci. Nová pila s turbínou na Olešence vznikla nedaleko.
Po nástupu komunistů v roce 1948 majetek někdejších rytířů Bartoňů z Dobenína postihlo znárodnění. Právník Václav Bartoň se ženou a dvěma dětmi odešel do Kanady, jeho rodiče na zámku v 50. letech dožili.
V roce 1992 po návratu z kanadské emigrace restituoval zámek, lesy a další majetky Josef Marian Bartoň-Dobenín, který zažil Nové Město za svého dětství. Od roku 2013 po něm převzal správu majetku syn Joseph Michael Barton Dobenin.
Část vlastnictví, například nedalekou zříceninu hradu Frymburka nebo jednu ze svých dvou textilek v Náchodě, už Bartoňové prodali. V roce 2020 nabídli státu, zda by přednostně odkoupil novoměstský zámek, který je národní kulturní památkou. Ministerstvo kultury k tomu tehdy pouze uvedlo, že na transakci nemá peníze v rozpočtu. O hledání nového kupce se spekulovalo i před dvěma lety.
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Zámek je turistickým lákadlem Nového Města, s novým majitelem mu však hrozí zavření
Právě v Pekle se nacházejí lesy, na nichž hospodaří Bartoňové. Celkem 320 hektarů je od roku 1997 chráněno coby přírodní rezervace. Jsou tu skalní útvary, balvanová moře, dole řeka s peřejemi.
Turistický ruch se v romantickém údolí řeky rozvíjel od 19. století. Svědčí o tom množství chat od útulny po náchodský Bražec. Část údolí směrem k Novému Městu je bez zástavby, vede tudy pěkná stezka pro pěší i silnice. Peklo láká nejen turisty, ale díky cyklostezkám také sportovce na kolech.
Podzimní trhy v Pekle v sobotu 26. září
Trhy začínají v 11:00. K mání bude keramika, rostliny ze zahradnictví, pekařské výrobky, dekorace, hračky, pivotéka, sirupy i burčák.
„Děti si budou moci zajezdit na kolotoči a něco vytvořit v dílničkách. Bude pekelské občerstvení – udírna, langoše, palačinky, svařák, dětský punč a plno jiných dobrot,“ láká provozovatelka.
Restaurace bude fungovat od 11:00 do 18:00. Parkování bude velmi omezené, návštěvníci by proto měli využít svozový autobus. Od sokolovny v Novém Městě začne jezdit v 10:30, pojede každou hodinu, poslední spoj je plánovaný na 15:30. Autobus bude vozit turisty i zpět z Pekla, a to v čase od 11:00 do 16:15. Jízdné je dobrovolné.
Útulna chystá i tradiční posvícení od 23. až 26. října. Vyhledávaná je také pekelná show s krampusy, která se koná 14. listopadu. Povánoční čas 28. prosince bude bez koled, zato s rockem Motörhead a legendou Lemmy Kilmistrem. V Pekle se dá oslavit také Silvestr. Více o programu na webu.
Na silnici do Pekla se od října do prosince bude opravovat opěrná zeď, město oznámilo termíny pěti úplných uzavírek, první bude 5. až 8. října. Částečná uzavírka končí 13. prosince. Více na webu města.