Zastupitelé Pece odvolali dozorčí radu lanovky, školu zase opouští ředitelka

Zastupitelstva v Peci běžně navštěvují pouze jednotlivci, ale ve čtvrtek 1. června odpoledne se v přízemí bývalé základní školy ve Velké Úpě tísnily desítky lidí. Nebývalý zájem způsobily události posledních dnů, zejména nečekaná rezignace ředitelky základní školy Dity Mrázkové.

„Nemohu akceptovat a pracovat v atmosféře lží a pomluv, které poškozují moje profesní jméno,“ uvedla v dopise rodičům. Ředitelka skončila k 1. červnu.

V dopise adresovaném zastupitelům, který má MF DNES také k dispozici, jako důvod uvádí přílišné vměšování starostky Ilony Karlíkové (nestraník, SNK Velká Úpa – Pec) do jejích kompetencí, neodůvodněné požadavky a ztrátu důvěry.

„Výkon ředitele školy vyžaduje vysokou míru autonomie a zodpovědnosti, která však byla kontinuálně narušována,“ napsala Mrázková. S tím, že je na ni od ustanovení nového zastupitelstva vyvíjen tlak, se obrátila také na školskou radu, jak potvrdila její členka Blanka Sochorová.

Ředitelky se zastali její podřízení, kteří v reakci na rezignaci sepsali dopis rodičům a zastupitelům:

„Nemůžeme se zbavit dojmu, že dochází k zasahování do chodu školy a znepříjemňování výkonu naší práce ze strany města.“ Pod dopis se podepsalo osm pedagogů ze základní a mateřské školy i zaměstnanci jídelny.

Já nejsem ten důvod, řekla starostka

Starostka Ilona Karlíková, která před podzimními volbami pracovala jako zdravotní sestra a kosmetička, vinu odmítá.

„Mrzí mě, co se stalo, ale neudělala jsem nic, co by paní ředitelku vedlo k tomu podat rezignaci. Nemyslím si, že já jsem ten důvod.“

Měsíc před koncem školního roku město do vedení školy instalovalo dočasnou ředitelku a vypsalo konkurz. Kromě toho také shání nové učitele, dva pedagogové končí z osobních důvodů.

„Věřím, že se situace ve škole uklidní a všechno bude dobré. Není důvod, aby rodiče dávali své děti na jiné školy,“ ubezpečila starostka. Základní škole kdysi hrozilo kvůli nízkému počtu žáků zrušení, dnes do tří tříd chodí 48 dětí. Rodiče dění ve škole zaskočilo.

„Je to pro mě nepochopitelné. Pět a půl roku to tady fungovalo dobře. Myslím, že máme nejlepší školu široko daleko. Je to malér, sehnat kvalitní učitele je dneska hodně těžké,“ řekl MF DNES rodič, který si nepřál být jmenován.

Blesková výměna dozorčí rady

Ke změnám dochází i v jiné klíčové organizaci Pece pod Sněžkou. Zastupitelé bleskově vyměnili dozorčí radu v akciové společnosti Lanová dráha Sněžka, která provozuje lanovku na nejvyšší horu a která je od roku 2011 stoprocentně vlastněná městem. Opozice se o nových členech dozvěděla těsně před začátkem zastupitelstva. Zastupitelé nejprve odvolali stávající členy a potom nejtěsnější většinou pěti hlasů zvolili nové.

V radě skončil bývalý místostarosta Zdeněk Virt a Jan Ivanko, jako jediný pokračuje Jiří Brož. Doplnili ho Michal Havel a zastupitel Martin Kodet (nestraník, SNK Tady jsme doma). Starostka argumentovala výměnou ve vedení města.

„Projednali jsme to na poradě. Myslím si, že je to krok, který může lanové dráze jenom prospět. Po nějaké době je vždy dobře, když přijde změna, která přinese něco nového,“ řekla Karlíková.

Lanovka si vede dobře, namítal bývalý starosta

Bývalý starosta Pece Alan Tomášek (nestraník, SNK Sněžka), jenž na podzim po mnoha letech ve vedení města skončil a je řadovým zastupitelem, kritizoval způsob, jakým ke změnám v dozorčí radě dochází.

23. srpna 2019

„Neupírám zastupitelstvu možnost měnit složení orgánu ve svých společnostech. Složení nové dozorčí rady se čtyři zastupitelé dozvěděli hodinu před konáním zastupitelstva, někteří kolegové nové nominanty ani osobně neznají. Dosud se nestalo, aby tak závažné rozhodnutí, jakým je odvolání dozorčí rady, nebylo projednáno. Byl jsem starostou dvacet let, všechna takto důležitá rozhodnutí vždy skončila výsledkem 9:0,“ vysvětlil Tomášek, který je zároveň předsedou představenstva akciové společnosti.

Lanovka má pro ekonomiku horského střediska zásadní význam. V loňském roce přinesla do rozpočtu čistý příjem 32 milionů korun, od roku 2013, kdy byl zprovozněna nová kabinková lanovka, akciovka do rozpočtu odvedla 290 milionů. I díky tomu si Pec může dovolit velké investice, jako byl třeba dopravní terminál s parkovacím domem za 160 milionů otevřený na podzim 2020.

„Vedení firmy je úspěšné, pro odvolání dozorčí rady nevidím důvod. Vracíme se do doby před dvaceti lety, kdy se obec hádala a hašteřila,“ konstatoval Tomášek.

Ještě před zvolením nové dozorčí rady neuspěl návrh ODS na rozšíření ze tří na pět členů, tak aby v orgánu měl zastoupení každý subjekt, který se dostal do zastupitelstva.