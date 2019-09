Horní úsek lanovky na Sněžku zastavil silný vítr

Vyplývá to z informací na webu lanové dráhy. Lanovka na Sněžku může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Z Růžové hory to je na vrchol Sněžky 2,5 kilometru pěšky.

Ráno bylo na Sněžce podle informací polské horské služby částečně zataženo, šest stupňů Celsia, pocitová teploty jen okolo třech stupňů.

V Královéhradeckém kraji by mělo být v neděli jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 15 stupňů.

Provozní hodiny lanovky jsou od 8:00 do 19:00. Lanovku na Sněžku tvoří dva úseky, Pec pod Sněžkou - Růžová hora a Růžová hora - Sněžka. Celková délka lanové dráhy je asi 3,5 kilometru. Z hlediska převýšení a počasí jde v ČR o nejextrémnější kabinovou lanovku. Převýšení lanové dráhy z dolní stanice v Peci do horní stanice na Sněžce je přes 700 metrů. První úsek má převýšení asi 510 metrů, druhý 260 metrů.