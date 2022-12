Dlouho tu byl klid. Jdeme stezkou odvahy, říká hradecký biskup Pavel Pechanec

Na začátku adventu jste na svůj blog napsal, že život je stezka odvahy, platí to letos víc než jindy?

Myslím, že je to stále stejné, jen výzvy jsou překvapující. To je život, že nás neustále něčím překvapuje. Možná jsme byli ukolébáni obdobím klidu, než přišel covid a než přišla válka, ale to bylo jen zdání. Život sám o sobě nás překvapuje, alespoň v malém, když už ne v tom velkém dění ve světě.

Válka je asi největším tématem letošního roku, je pro vás jako pro kněze těžké dívat se na zprávy?

Určitě a také je pro mě těžké vnímat, jak je společnost rozdělená. Lidé podléhají různým dezinformacím a to je pro mě velmi překvapující a zasahuje mě to. Mám za to, že je zcela jasné, že válka je nevyprovokovaná agrese velkého souseda. Karty mi připadají rozdané velmi jasně, a je proto velké překvapení, že nejsme schopni soucítit s lidmi, kteří opravdu trpí a kteří jsou v tomto ohledu nevinní. Jsou to lidé jako my, kteří nemají energii, elektřinu, žijí v jiných podmínkách nebo mají strach o život.

Teď mi připadá, že jste zcela vytěsnil tu masu Čechů, kteří naopak pomáhají a jsou solidární.

Ti tu samozřejmě jsou, ale pro mě je velkým překvapením druhá skupina. Vnímám, že většina společnosti to vidí stejně jako já, a tomu jsem moc rád. Atmosféra pomoci mi trochu připomínala události roku 1989, tu jasnou podporu a jasné označení, co je dobro a co zlo. Teď jen možná přichází u některých lidí určitá únava nebo chuť po nějakém tajemství.

Husitská církev patří k liberálnějším, odráží se to nějak ve vašem pochopení dnešní doby a v pohledu třeba na to, že česká společnost patří k nejateističtějším?

Myslím, že to není tak úplně pravda. Každá společnost má jiné základy, jiné historické pozadí i duchovní prostředí, z něhož vychází. Je tady mnoho lidí necírkevních, to je fakt, ale myslím, že skoro všichni alespoň někdy přemýšlejí duchovně a duchovní svět vnímají.

Vy sám jste do církve vstoupil až v dospělosti, vidíte kolem sebe, že lidé dnes častěji nacházejí víru až v nějakém stupni životního poznání?

To také, ale myslím, že i naše nejstarší vzpomínky, které máme a které se vážou k rodině a k uvědomění sebe sama, se týkají i duchovního světa. Myslím, že myšlenky člověk má, jen je nedokázal pojmenovat nebo určit. Obzvlášť pokud neměl výchovu v rodině, tak používal trochu jiná slova. Za chvíli budeme číst o tom, že světlo ozařuje každého člověka. Ono opravdu ozařuje každého, každý ho vnímá, ale trochu jinak. Každý pro něj používáme trochu jiná slova a jiná pojmenování.

Příští rok to bude 30 let, co působíte jako kazatel, změnila se za tu dobu společnost?

Časy se mění, to je stará pravda. Nemohu říct, že k horšímu nebo k lepšímu, prostě se vyvíjí, celý život je dynamický, je to dobrodružství.

Václav Havel říkal, že naděje není jen přesvědčení, že vše dobře dopadne, ale že to má smysl. My na něj rádi vzpomínáme v dobrém, tedy i s výzvou k naději a k budování komunity a občanské společnosti.

Hovořili jsme o válce, jak se k ní postavila vaše církev?

Hned 6. března jsme ubytovávali skupinu ukrajinských příchozích. Původně jich bylo jedenáct, teď už půlka odešla, ale jsme s nimi ve spojení. Hned v úvodu jsme tu vytvořili ukrajinské centrum, měli jsme myšlenku, aby se velká rodina, kterou jsme tady měli, mohla stýkat i s dalšími, pokud by měli zájem. Oni byli pochopitelně vystresovaní, navíc většinou šlo o ženy a děti. V naprosto diskomfortní situaci. Nám třeba ukazovaly záběry, jak jim hoří jejich obchod, kde třicet let prodávaly. I takové chvíle jsme s nimi prožívali.

Válka přinesla následky, které se netýkají jen Ukrajinců, ale také Čechů, protože došlo k energetické krizi a zdražování. Vnímáte to jako zkoušku pro naši společnost, která, jak už jste zmínil, si zvykla na dobré roky?

Jako zkoušku a vlastně i příležitost, protože nás to nutí přemýšlet o tom, že svět je stále v pohybu a je zapotřebí, abychom vše, co k nám přichází, nejen vítali s otevřenou náručí, ale dokázali se v tom zorientovat a vnímat, kde je dobro, kde je zlo, jak já mohu pomoci dobru, jak mohu prospět společnosti nebo naopak, kde se mohu ukrýt, kde mám zdroj, abych ustál všechen neklid života a světa.

Na věži diecézního kostela 17. listopadu rozsvěcujete srdce pro Václava, to je také odkaz k tomu dobru a zamyšlení?

Václav Havel by řekl občanská společnost, nám by možná stačilo říkat komunita, ale s přesahem, protože církev, která tady žije, musí mít přesah do společnosti, aby nebyla vyčleněnou skupinkou.

Jak vnímáte končící prezidentské období a kandidáty, kteří se nabízejí?

To je také jedna z takových výzev pro společnost, koho si vybere a kdo bude mít většinu. Hodně to sleduji, mám svého favorita, kterému držím palce. V církvi máme rozdílné názory, ale to je v pořádku. To patří do společnosti, my se o tom v dobrém bavíme, abychom své kandidáty vyzvedli do popředí. Prezident má svou symbolickou úlohu, měl by společnost spojovat a ne rozdělovat. Ideální by bylo, kdybychom o něm příliš nevěděli a jen cítili jeho spojovatelskou roli, jíž ukazuje směr pro celou společnost.

Nebylo tedy lepší, když prezidenta volili zákonodárci a náklonnost lidí k jednomu či druhému kandidátovi tolik nerozdělovala společnost?

Myslím, že to tak nebylo. Vybavuji si zcela jasně, že jsme to také sledovali a pak kroutili hlavou, jak mohli poslanci zvolit tohoto prezidenta. Vybavuji si, jak Václav Klaus šel za podporou komunistické strany. Nemyslím, že to bylo jednodušší.

Vzbuzují ve vás současní kandidáti naději, že společnost po volbách nebude tak rozdělená, protože ani oni sami společnost snad nerozdělují?

Doufám, že to tak dopadne, a pokud ne, budeme se muset smířit s tím, že společnost má potřebu mít nějakého silného vůdce, který bude rozdělovat a vytvářet umělé kauzy jen proto, aby něco dokázal sám sobě nebo světu. Ale myslím, že individualistu teď nepotřebujeme, ale někoho, kdo přinese určité spojení.

Mimochodem – i vy sám jste se nedávno účastnil voleb v Hradci Králové, co vás k tomu vedlo? Přece není zcela obvyklé, aby se o místo v zastupitelstvu ucházel duchovní?

Chtěl jsem podpořit určitou skupinu lidí, viděl jsem komunální politiku v Hradci trochu zablokovanou a myslel, že když přijde nějaký nový hráč, mohlo by to pomoci. V předešlém působišti v Českém Dubu jsem působil jako zastupitel a radní. Je to samozřejmě malé město, ale mám z toho velmi dobré zkušenosti a vzpomínky. Podařilo se tam nastavit propojenost a hledání konsenzu, což je důležité. Pokud se to město naučí, je to právě to, co malé nebo i větší město rozvíjí.

To se v Hradci moc nepovedlo, cesta od voleb byla dosti klopotná.

Byla, protože výsledky dopadly trochu jinak oproti očekávání. Tak to ale bývá. Někdy se s realitou smiřujeme hůře, ale nakonec ji musíme přijmout. Nakonec se to podařilo a jsem tomu rád.

U kněze Ambrože vzniká unikátní česká zvonohra, jak se projekt hýbe?

Včera (ve čtvrtek, pozn. red.) jsme stříhali pásku a zahajovali úpravu vnitřní věže. Teď máme uvnitř lešení, je očištěna původní omítka a připravena nová elektroinstalace. Stálo nás to takřka milion korun. Teď jsme ve spojení s památkáři a hledáme řešení, jaké tam použít další technologie.

Ve věži má být konstrukce pro zavěšení zvonů, kdy se bude instalovat?

Ta tam ještě není. Upravilo se schodiště a připravilo se úplně nové schodiště. Dole máme vše složené, jsou tam traverzy, klaviatura, část mechaniky. Klaviaturu jsme kupovali vloni a letos jsme dělali schody a úpravu.

Kdy očekáváte dokončení zvonohry?

Optimisté říkají, že bychom měli končit v roce 2024, já to spíš vidím na rok 2025, ale kdyby to bylo v příštím roce, nezlobil bych se. Až se dokončí vnitřní omítky a udělá podlaha, můžeme začít stavět konstrukci.

Přízemí zvonohry financujete ze sbírek, kolik peněz ještě chybí?

Teď nám velmi pomohl kraj a Nadace ČEZ. Budeme potřeboval minimálně – podle dnešních cen – ještě 2,5 milionu korun.