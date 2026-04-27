Humor, i ten černý, jako sérum proti splínu. Odešel malíř Pavel Matuška

Třebechovický výtvarník Pavel Matuška, originál mezi humoristy se zálibou ve velkých barevných plátnech, zemřel 21. dubna. Mistru staré dobré školy Renčína, Vyčítala či Bartáka bylo dvaaosmdesát let. Reklamní grafik, řezbář, cestovatel a držitel mnoha mezinárodních ocenění svým výstavám i knihám říkal lakonicky: Usmívání.
Pavel Matuška vystavil Usmívání opět na kosteleckém Novém zámku. (2024)

Pavel Matuška vystavil Usmívání opět na kosteleckém Novém zámku. (2024) | foto: Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Bože, jak vysoko jsme klesli! III.
Z ráje do ráje?
Nejmoudřejší z chytrých ptáků, řezba Pavla Matušky (11. července 2024)
Filharmonici (si) dávají Bacha, Pavel Matuška 2024
42 fotografií

Jako Usmívání pojmenoval autor i předloňskou velkorysou kolekci v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí.

Reprezentativnější místo už prý mít nikdy nebude, říkával, skutečně je v zámeckých komnatách cosi z Louvru, už jen při letmém pohledu z okna na úhledný park či v ideálním přirozeném světle v místnostech.

„Teď už se, téměř výhradně, věnuji malovanému humoru. Ten kreslený šel u nás momentálně hluboko ke dnu. Rozhodně nejsem sám, kdo dělá malovaný humor. Jen o těch ostatních, ale nakonec i o mně, není mnoho příležitostí se dovědět. Naše noviny a časopisy už dávno kreslený humor nezajímá, natož humor malovaný. O takovém periodiku, jako jsou Trnky Brnky, se snad nebavíme,“ říkával smutně pamětník zlaté éry Dikobrazu.

Humor pro něj znamenal vančurovské „smáti se, znamená lépe věděti“, v oboru patřil spíše k posmutnělým filosofům po boku Adolfa Borna, Jiřího Slívy, Vladimíra Jiránka nebo Vladimíra Renčína. S grácií se držel tradice zdejší aristokratické školy Wericha, Horníčka, Lasici či Cimrmanů.

„Myslím, že by se Pavel sám asi neoznačil za satirika, spíš nanejvýš za humoristu, ale čert vem nálepky, marně bychom přece hledali humor tam, kde by chyběl jasný názor, tu všední, každodenní, tam, aj a hle, dotýkající se až výšin - nebojme se toho pojmu - filozofických,“ napsal Matuškův kamarád, herec Miloň Čepelka.

Mistr zkratky

Jakostní anekdota, žánr podceňovaný, byť z nejtěžších, nemusí hynout s pointou, ale růst s vypravěčem.

A dobrý humor už je věc vážná až filozofická, sám výtvarník říkával, že jde o jiný druh smutku. Mistr zkratky je jako japonský tvůrce haiku, jenž do dvou vět shrne věčnost. Humorista staré školy ji okomentuje, přes lupu nahlédne na detail absurdity bytí a přidá to hlavní: diagnózu. Tu českého údělu, tu lidské hlouposti, tu ekologie, tu nevyhnutelnosti konců.

S humorem na volné noze

Pavel Matuška (14. února 1944 – 21. dubna 2026) absolvoval SPŠ strojní v Rychnově nad Kněžnou. První zaměstnání našel jako konstruktér v hradecké Fotochemě, od roku 1967 tam byl jako výtvarník propagace, poté pracoval v reklamních odděleních v dalších podnicích. V letech 1977 až 1979 vystudoval Teorii a praxi grafiky novin a časopisů při Fakultě žurnalistiky UK v Praze. Od roku 1984 byl na volné noze v oboru reklamní grafiky, ilustrace a kresleného humoru. Žil v Třebechovicích pod Orebem.

Poslední rozloučení s výtvarníkem bude ve čtvrtek 30. dubna ve 13 hodin v evangelickém kostele v Třebechovicích.

Nekřiklavá barevnost a propracovanost obrazů, na nichž si mnohde a nikoliv samoúčelně s lehkostí parodika pohrává se stylem Rembrandta, Vermeera či Leonarda da Vinciho, ladí i s jejich vlastními hrdiny.

Matuškovy figury nejsou na první pohled charakteristické tak jako třeba Renčínovi filozofující tuláci nebo Vyčítalovi vykulení pytláci s cigaretou na spodním retu, spíše jde o nosy a kníry z lidových betlémů, tváře maloměstských secesních Kondelíků či strýců z venkovských zápraží.

Diváci jeho obrazy milují, on zůstával skromný, rozuměli mu Češi i svět od Japonska přes Balkán po Kanadu.

Jeho obraz Tiše nasloucháme (ó my se máme) získal na 31. ročníku mezinárodní soutěže kresleného humoru a satiry v srbském Kruševacu Zlatou přilbu 2023. A na 19. mezinárodním Cartoon Festival Solin 2024 získal obraz Nutkání k utkání Zvláštní cenu.

„Víte, cartoon je nepřeložitelný výraz, to je vlastně čtvrtka, na kterou se kdysi výhradně kreslily fóry. My u nás stále říkáme karikatury – což je ale úplně něco jiného než kreslený (malovaný) humor. Já raději užívám termín výtvarný humor, což zahrnuje více výtvarných technik a technologií,“ pravil tehdy osmdesátiletý výtvarník.

Vtipy kreslil i pro jednoho prognostika. Malíř Matuška slaví Usmíváním

K jeho fanouškům patří František Kinský, Jiří Grygar i Jiří Suchý. „Gratuluju, ale vůbec mě to nepřekvapilo – jste prostě skvělej a divil bych se, kdybyste nesbíral ceny. Přeju Vám jich v budoucnu bezpočet,“ poblahopřál autorovi principál Semaforu.

Jako vyprávění pod košatou lípou

Když s kreslenými vtipy před dávnými lety začínal, napsal v katalogu pro jeho první Salon kresleného humoru v Malostranské besedě v Praze pořadatel autorských výstav Josef Kobra Kučera, že Matuškovy kresby jsou jako vyprávění pod starou mohutnou košatou lípou.

„Humor je totiž vyzkoušený lék na bolesti naší duše a takovou medicínu, zejména v dnešní době, potřebujeme nejvíce. Humor je protipólem smutku. Může být chytrý, hloupý, může z něj mrazit. Neměl by se ale vysmívat, neměl by být zlý. Urazit se by se jím mohl jenom blbec bez smyslu pro humor. Každý, kdo nesnese humor, může být nebezpečný a nezaslouží si, aby sám byl brán vážně. Dělat si srandu z takových lidí by měla být záslužná činnost,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz.

Matuškova poslední kniha vyšla v roce 2023 s názvem Galerka s podtitulem Důvěrné portréty známých osobností. V ní se sešli V+W, Václav Havel, Milan Lasica, Elvis, Johnny Cash, Alžběta II., Meryl Streepová či Bardotka s vrahy Hitlerem, Stalinem a Heydrichem.

Od Kleopatry po Stalina. Kreslíř Matuška portrétoval hrdiny i padouchy

Podobný byl i jeho vyřezávaný betlém Gloria et miseria, ten velký skutečný mají jeho rodné Třebechovice každé Vánoce na náměstí.

„Hořkost k životu, tedy i k humoru patří. Mám takový příměr: Když se chcete ochránit před malárií, tak si takovou malou malárii musíte v těle pomocí pilulek vyvolat a ty dva, tři dny to vydržet, zažil jsem to a vím, o čem mluvím. Takže humor, i ten černý nebo hořký, je sérum proti splínu a životní hořkosti,“ uvedl Pavel Matuška, člen Unie výtvarných umělců v Hradci Králové, České unie karikaturistů a nositel čestného titulu HUDr. – Doctor humoris causa.

V Krkonoších „kvete“ sníh. Vzácný jev zkoumají vědci, ohrožuje ho změna klimatu

Eva Hejduková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy zkoumá jev...

V Krkonoších „kvete“ sníh. A to i mezi stromy na dně Labského dolu v nadmořské výšce okolo 1 050 metrů, kde jev takzvaných sněžných květů třetím rokem zkoumají vědci z Univerzity Karlovy. Neobvyklé...

První bouračka i dopravní špunt. V Hradci po dvou letech otevřeli křižovatku Mileta

V Hradci Králové už slouží přebudovaná křižovatka Mileta. (27. dubna 2026)

V Hradci Králové se po více než dvou letech otevřela křižovatka Mileta. Ředitelství silnic a dálnic ji plánovalo zprůjezdnit v noci na pondělí, nakonec to umožnilo už v sobotu. Pondělní ráno, kdy...

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání v Hradci

Nevymlouval se, nestěžoval si, ale bylo na něm poznat, že vztek v sobě dusí. „V jednom zápase uděláme věci, které jsme neudělali za celou sezonu. Všechno špatně,“ prohlásil trenér slávistických...

Čápi vzali na milost sloup, když jim Madonu zakryli. Město už má pro ně jména

Čápi si chystají hnízdo na Mírovém náměstí v Broumově. (16. dubna 2026)

Pohraniční Broumov na Náchodsku má zpět svou atrakci – pár čápů bílých. Už skoro týden se dvojice zabydluje přímo na Mírovém náměstí. Ptáci přece jen vzali zavděk betonovým sloupem, který pro ně na...

V Česku se objevilo první tornádo letošního roku, potvrdili meteorologové

Tornádo zachycené na Jičínsku

Víkendová předpověď meteorologů, že se vyskytnou bouřky, se bohatě naplnila. Nejvíce se jich objevilo na severu Čech. Na Královéhradecku, východně od Jičína, navíc odborníci potvrdili výskyt slabého...

Humor, i ten černý, jako sérum proti splínu. Odešel malíř Pavel Matuška

Pavel Matuška vystavil Usmívání opět na kosteleckém Novém zámku. (2024)

Třebechovický výtvarník Pavel Matuška, originál mezi humoristy se zálibou ve velkých barevných plátnech, zemřel 21. dubna. Mistru staré dobré školy Renčína, Vyčítala či Bartáka bylo dvaaosmdesát let....

27. dubna 2026  16:46

27. dubna 2026  16:46

První bouračka i dopravní špunt. V Hradci po dvou letech otevřeli křižovatku Mileta

V Hradci Králové už slouží přebudovaná křižovatka Mileta. (27. dubna 2026)

V Hradci Králové se po více než dvou letech otevřela křižovatka Mileta. Ředitelství silnic a dálnic ji plánovalo zprůjezdnit v noci na pondělí, nakonec to umožnilo už v sobotu. Pondělní ráno, kdy...

27. dubna 2026  13:21

Rekordy! A hradeckým fotbalistům se otevřel lákavý květen s bojem o Evropu

Hradecký trenér David Horejš se raduje z vítězného gólu svých hráčů proti...

Může to být fotbalově krásný květen plný lákavých nadějí. A na jeho konci splněný sen. Fotbalisté Hradce Králové v něm budou usilovat o comeback na mapu pohárové Evropy. Pokud se jim to v již...

27. dubna 2026  12:31

Schizofrenie pro Zlínské. Únava se před baráží hromadí, postup by přinesl starosti

Zlínští basketbalisté oslavují triumf v první lize.

Historický úspěch klubu, který můžou ještě vyšperkovat postupem do nejvyšší soutěže. Basketbalisté Fastavu Zlín se po premiérovém triumfu ve finále první ligy pokusí v baráži s Hradcem Králové o...

27. dubna 2026  10:59

Vysoká cena neodrazuje. Jičín dává do dražby přes 30 pozemků pro domky

Jičín v bývalých kasárnách staví infrastrukturu pro novou obytnou čtvrť. (2....

Na přelomu května a června spustí Jičín elektronickou dražbu 34 pozemků pro stavbu rodinných domů v nové čtvrti Kasárna u Valdštejnovy lipové aleje. Minimální cena je 6 560 korun za metr čtvereční....

27. dubna 2026  10:30

Mezi nebem a zemí. Umělci v Trutnově vedou s vědci dialog o fenoménu blesku

Z Výstavy Mezi nebem a zemí v Galerii města Trutnova, Karel Jerie – Rachacha...

Osmnáct autorů, čtyři desítky obrazů, precizních snímků astrofotografů i soch. Galerie města Trutnova se pustila do dalšího velkého projektu. Výstava Mezi nebem a zemí tematizuje fenomén blesku,...

26. dubna 2026  7:22

Teplice - Hradec 0:1, pátá výhra v řadě, z penalty rozhodl Darida

Královéhradecký záložník Václav Darida

V závěrečném kole základní části si fotbalisté Hradce Králové upevnili pátou příčku v ligové tabulce. Zásluhou kapitána Daridy, který se trefil v 67. minutě z pokutového kopu, porazili Teplice 1:0....

25. dubna 2026  18:04,  aktualizováno  19:06

Uhrinčať: Víme, o co hrajeme. Nechceme jen koukat, co se děje kolem nás

Hradecký obránce Jakub Uhrinčať se snaží zastavit sparťanského útočníka Lukáše...

V pražském Edenu prožil Jakub Uhrinčať snový ligový debut. V prvním zápase, do kterého v české nejvyšší soutěži loni v létě nastoupil, v úvodním kole letošního ročníku Hradci pomohl k remíze 2:2....

25. dubna 2026  9:41

Nový areál v Hradci, nová Siniaková? Musí se všechno sejít, míní šéftrenér

Letecký pohled na rekonstruovaný tenisový areál v hradeckých Malšovicích

V hradeckých Malšovicích z původního tenisového areálu s velkou tradicí vznikl jeden z nejmodernějších sportovních komplexů v republice. Za sebou tu mají první velké turnaje – evropský šampionát i...

25. dubna 2026  7:25

Akademická bouře mezi Brnem a Hradcem. Hrozbou není, hájí vyhozeného profesora

Premium
Ivan Foletti coby vedoucí Centra raně středověkých studií Filozofické fakulty...

Na hradeckou univerzitu přichází uznávaný historik Ivan Foletti, který kvůli nařčením musel opustit vysokou školu v Brně. Získala Univerzita Hradec Králové (UHK) uznávanou vědeckou kapacitu a experta...

24. dubna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Křižovatku Mileta v Hradci otevřou v noci na pondělí, dálnice zpoplatní

Hradecká křižovatka Mileta má za sebou víc než dvouletou přestavbu. (21. dubna...

Nejpozději v neděli před půlnocí se v Hradci Králové po více než dvou letech otevře křižovatka Mileta. Veškerá doprava ze všech směrů se na nejfrekventovanější krajskou křižovatku vrátí poprvé od...

24. dubna 2026  13:55

Doufal v seznámení, ale naletěl. Dům muži vykradli podvodníci, s lupem ujeli taxíkem

Vloupání do rodinného domu v Pilníkově

Muž z Pilníkova na Trutnovsku mohl přijít kvůli své důvěřivosti o téměř 300 tisíc korun. Nejspíš toužil po seznámení a na sociálních sítích si psal se ženou. Za jejím profilem se však podle...

24. dubna 2026  12:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.