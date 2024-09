Jsme vzor, daří se stavba rychnovské nemocnice, tvrdí lídr Pirátů Bulíček

Kdyby před čtyřmi lety neodmítl koaliční nabídku od hnutí ANO, mohl se stát historicky druhým nejmladším hejtmanem České republiky po Martinu Netolickém, který to v Pardubickém kraji dokázal v pouhých třiceti letech.

Na hejtmanskou kancelář však může rodák z Březhradu pomýšlet i letos. Volební průzkumy sice jeho Pirátům příliš nepřejí, avšak nervozita Pavlem Bulíčkem nijak nelomcuje. Úřaduje v kraťasech a tričku se znakem Pirátů a nevyhýbá se ani nepříjemným dotazům na digitální patálie stranického šéfa se stavebním řízením.

Je krátce před volbami a Pirátům se podle preferencí nedaří moc dobře. Jaká je v krajském pirátském sdružení atmosféra?

My jsme nabuzení, čeká nás kampaň, budeme hodně jezdit za lidmi a připomínat jim, co všechno se nám podařilo prosadit, co bude potřeba dodělat a jak kraj ještě více rozvíjet. V kampani chceme zkoušet, jestli lidé vůbec vědí, co vše pro ně kraj dělá. Aby vůbec zavnímali, že tu nějaký kraj je, protože spousta z nich si plete město a kraj.

Prognózy přisuzují Pirátům asi jen kolem osmi procent hlasů. Je to realita?

Hlavně je to celostátní průzkum s celostátními tématy. Já každopádně doufám, že výsledek v kraji bude lepší. Moc bych si přál zopakovat minulé volební období a zisk více než 14 procent hlasů. Reálně ho však vidím kolem deseti procent. I za to bych byl moc rád. Ale 14 procent, to by bylo mnohem hezčí.

Jenže to už je hluboká minulost. Čtyři roky...

Ale nám se za ty čtyři roky povedla spousta krásných věcí, například rozhýbat projekty, které dlouho stály, přinést do kraje spoustu peněz a rekordně investovat.

Ale 14 procent...

Je to ideál a mé přání. Je lepší mít ten cíl výš, ale také nebýt příliš zklamaný, když to bude méně.

Zmínil jste plusy. A pak jsou tu i minusy, například ne zcela vydařená koalice PirSTAN nebo průšvih ministra Bartoše s digitalizací stavebního řízení...

Ale to jsou celostátní témata. Já věřím, že se budeme věnovat hlavně těm krajským. Je jisté, že z PirSTAN nebyl nadšený asi nikdo, nějaká pachuť tam zůstává, ale já věřím, že se z toho nyní oklepeme a půjdeme dopředu.

Je koalice PirSTAN jedním z důvodů, proč jdete do krajských voleb samostatně bez koaličního partnera?

Není. My si skutečně věříme a za svou značkou si stojíme. Samostatně jsme šli i v minulých krajských volbách. Volební koalice jsme historicky netvořili ani na kraji, ani v samotném Hradci Králové.

Myslíte, že to jsou právě ta celostátní témata, která zavinila propad pirátských preferencí?

Nejspíš, ale možná také nejsme dost vidět nebo nedokážeme dostatečně vykomunikovat naši snahu a prodat úspěchy. Ano, většinou se to skutečně přelévá do celostátních témat. To je škoda. Například já bych ocenil, kdyby byla zmíněna třeba rychnovská nemocnice, na jejíž výstavbu nám ministerstvo pro místní rozvoj dokázalo po letech dát 300 milionů.

Jaká bude priorita nové krajské vlády?

Musí to být opět nemocnice tentokrát náchodská, druhá etapa její modernizace za 1,5 miliardy korun. Chceme to připravit, předpokládám, že ještě tento rok vyhlásíme výběrové řízení na zhotovitele a příští rok začneme stavět.

Vnímáte krajské volby jako referendum o vládě Petra Fialy, jak s oblibou tvrdí opoziční strany? Anebo je to referendum o krajské vládě Martina Červíčka?

Je to referendum o celé krajské koalici, ne pouze o Martinu Červíčkovi. Vše rozhoduje krajská rada. I kdybychom měli přímo voleného hejtmana, on sám bez rady a zastupitelstva nic nezmůže.

Koalici jste pochválil například za rychnovskou nemocnici. Vidíte i nějaké minusy?

Představuji si, že bychom mohli dokončit některé stavby a začít se školami. Hodně jsme investovali do zdravotnictví, ale do budoucna bychom chtěli víc dupnout právě do školství. Podařilo se nám to nastartovat, ale investovat bychom mohli víc. Nyní dokončujeme velké investice do jednotlivých nemocnic.

Považujete se za úspěšného náměstka? A byla úspěšná krajská koalice?

Když se podíváme na srovnání s předchozími vládami, skutečně rekordně investujeme. Díky práci rozvojové agentury CIRI jsme dokázali do kraje dostat i spoustu prostředků z evropských dotací, které by sem normálně nedopluly. Ale jsou tu i další vydařené projekty, například datový portál, díky kterému jsme dostali mezinárodní ocenění a jsme vzorem pro jiné kraje.

Jste náměstkem hejtmana pro oblast investic, informačních technologií a inovací. Co pro vás bylo nejsložitější?

Asi srovnat si v hlavě objem té práce a peněz. Doma fungujete s nějakým rozpočtem, ale na kraji najednou začnete podepisovat papíry a hlasovat o miliardách . Musíte přepnout na obrovskou zodpovědnost. I za těch přibližně 130 lidí, kteří jsou pode mnou.

Vy sám jste „ajťák“. Máte pochopení pro patálie ministra Bartoše s digitalizací stavebního řízení?

Ivan Bartoš to neprogramuje ani dennodenně nesedí jen nad tím, má spoustu dalších agend. Řekněme ale, že každý nový systém má své mouchy, nyní se odstraňují chyby. Nikdo neřekl: Používejte to, naučte se s tím a třeba do budoucna ty chyby odstraníme. Opravdu se na tom pracuje a neduhy se postupně odblokovávají. Na druhou stranu chápu naštvání úředníků, pokud musí pracovat s něčím novým a pro některé složitějším systémem a navíc k tomu ne vše funguje. Za mě je však tempo oprav skutečně velmi rychlé.

Ustojí podle vás předseda Bartoš tlak na odvolání?

Nedávno se za něj postavil i premiér a myslím, že to ustojí. Vlastně by byla chyba, kdyby odstoupil. Každopádně by bylo lepší, kdyby to dokončil, než kdyby se ten projekt nechal ležet ladem a pak tam naskočil někdo nový. Už tak je to hodně složité řízení.

Ustojí předsednictvo Pirátů případný neúspěch v krajských volbách?

Krajské volby podle mě ukáží, jak jsou jednotliví lídři silní. Nemáme žádnou centrální kampaň a centrále se také nezodpovídáme. Každý máme svá témata, každý z nás je nějak unikátní a bude za svou práci oceněn.

Takže tu zodpovědnost přebíráte vy?

Ta z toho všeho rovnou vyplývá. Když zaznamenáme neúspěch, nedokážu být ani ve vedení.

Bavíte se o pokračování současné koalice, když tomu budou nahrávat i volební výsledky?

Myslím si, že je vidět, že pracujeme. Byl bych opravdu moc rád, kdyby koalice měla současný profil. Vážně se nám povedlo rozhýbat spoustu věcí. Jsme úspěšní v mnoha kategoriích.

Pojďme vylučovací metodou probrat i případné jiné potenciální partnery: Hlas samospráv?

Záleží na tom, kdo se nakonec do zastupitelstva dostane. Vnímám je jako možného partnera se zkušenostmi, ale uvidíme, jak se vyprofilují třeba v kampani. Přece jen je to nový subjekt, možná po vzoru sousedního hejtmana Netolického. Čekám, co se z nich vyklube, a jsem na vážkách.

SPD a koalice Stačilo?

V žádném případě!

Existují další subjekty, se kterými nemíníte spolupracovat?

Všechny extremistické strany. Jestli si pamatujete, už před čtyřmi lety jsme od hnutí ANO dostali nabídku, abych byl hejtmanem, mimochodem druhým nejmladším v republice. Pro nás to ale není ideální partner. Nám by se jistě líbilo, kdybychom zůstali v této sestavě.

Řekněte popravdě, jak dlouho jste se v roce 2020 rozmýšlel, když jste od hnutí ANO dostal nabídku postu hejtmana ve společné koalici?

To si asi nechám pro sebe.

A neříkáte si někdy, co všechno by mohlo být jinak?

Každý z nás si někdy řekl „co kdyby“, ale je důležité se nad to povznést a dál dělat to, co je opravdu správné.

Umíte si představit, že Piráti skončí v opozici? Anebo ještě horší scénář, že se do zastupitelstva vůbec nedostanete?

Takovou možnost si vůbec nepřipouštím!

Prý máte v oblibě postapokalyptickou sci-fi. Co tedy říkáte scénáři, že ve volbách vyhraje hnutí ANO, které přizve do vlády strany, které se netají protestními postoji a vyšachují tak kompletní současnou koalici?

To je spíš armagedon. Doufám, že převlečení komunisté ze Stačilo! stále zůstanou mimo krajské zastupitelstvo a ten fígl se založením Stačilo bude znamenat konec komunistů.