Urgentní pátrání po třináctileté dívce, může být v ohrožení života

  13:03aktualizováno  13:28
Policie hledá třináctiletou Patricii Soukupovou z České Skalice na Náchodsku. Naposledy ji viděli ve středu odpoledne. Její telefon je nedostupný a je bez finanční hotovosti. Podle policie může být v ohrožení života.

Policie po 13leté Patricii Soukupové z České Skalice na Náchodsku (5.března 2026). | foto: Policie ČR

Pokud dívku uvidíte nebo o ní máte jakoukoliv informaci, kontaktujte linku 158, žádají veřejnost policisté.

„Pohřešovaná má na sobě modré rifle, černou mikinu s kapucí, modrý croptop a bílé boty s růžovou patou. Dívka může být s ohledem na popsané skutečnosti v ohrožení života. Žádáme tímto veřejnost o pomoc s jejím nalezením,“ uvedla krajská policejní mluvčí Šárka Pižlová.

Premium
Premium
