Policie pročesává lesy, hledá zmateného seniora. Poznávacím prvkem je jeho kolo

Autor: ,
  12:21
Policie už od soboty pátrá po dvaaosmdesátiletém muži z Hradce Králové. Trpí počínající demencí, je zmatený a nemá u sebe mobil. Policisté se nyní zaměřují na oblast mezi Hradcem a Týništěm nad Orlicí, zejména do okolí Krňovic.

Policie na Hradecku pátrá po dvaaosmdesátiletém Miloslavu Bergerovi. | foto: policie ČR / koláž iDNES David Votruba

Policie původně vyhlásila běžné pátrání, později ho kvůli věku a zdravotnímu stavu změnila na režim osoba v ohrožení.

Pohřešovaný Miloslav Berger opustil bydliště v ulici U Jednoty v hradecké Slatině v pátek 22. května odpoledne. Odjel na zelené skládačce neznámo kam, rodina se o něj obává. Muž se od té doby neozval.

„Vzhledem k uplynulému času, jeho zdravotnímu stavu a skutečnosti, že je pravděpodobně bez jídla, pití i léků, se situace stává kritickou,“ sdělila v neděli mluvčí hradecké policie Karolína Macháčková.

„Veškeré dostupné síly a prostředky nyní soustředíme do rozsáhlých lesních porostů mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí. Prověřujeme zejména okolí obce Krňovice, kam směřovaly poslední získané poznatky o jeho pohybu. Přes veškeré úsilí desítek lidí jsou dosavadní výsledky pátrání zatím negativní,“ řekla.

Policie se proto nyní obrací na na obyvatele, chataře a všechny, kteří se pohybují v oblasti mezi Hradcem a Týništěm.

„​Věnujte zvýšenou pozornost svému okolí. Nekontrolujte pouze cesty, ale zaměřte se i na svá stavení, kůlny, garáže nebo opuštěné objekty. ​Hledejte zelenou skládačku. Jízdní kolo, na kterém senior odjel, může být odloženo i v hustém lesním porostu mimo obvyklé trasy,“ poprosila mluvčí.

Podle ní je nutná maximální všímavost v co nejkratším čase, policie žádá o jakékoli i zdánlivě nepodstatné poznatky. Informace o jeho pohybu mohou lidé sdělit na linku 158.

Policie pátrá v lesích od Hradce Králové po Týniště nad Orlicí, některé poznatky ukazují, že senior mohl mířit do Krňovic (červená značka).

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Muž je bělovlasý, modrooký, oholený, výšky do 170 centimetrů. Má mít na sobě bílou bundu, modré tepláky a bílou kšiltovku. Na cestu vyjel na skládacím kole. Trpí počínající stařeckou demencí, což zvyšuje riziko dezorientace.

Policisté už v sobotu nasadili do pátrání všechny dostupné hlídky i s psovodem. Prověřili známé, okolí bydliště i zdravotnická zařízení, ale dosud bez výsledku.

OBRAZEM: Vypuštěná Labská přehrada v Krkonoších nabízí neobyčejné scenérie

Vypuštěná Labská přehrada v Krkonoších (18. května 2026).

Labskou vodní nádrž ve Špindlerově Mlýně začali na začátku května vypouštět. Vodohospodáři z Povodí Labe toto známé krkonošské vodní dílo připravují na těžbu sedimentů. Kolemjdoucí se díky tomu mohou...

Hradec Kr. - Slavia 3:1, domácí míří do Evropy, za hosty skóroval debutant Kohout

Královéhradečtí fotbalisté slaví společně s fanoušky třetí gól v bráně Slavie.

Královéhradečtí fotbalisté se vracejí do evropských pohárů. Ve čtvrtém kole ligové nadstavbové skupiny o titul porazili 3:1 jistého mistra Slavii, čímž si zajistili čtvrté místo a kvalifikaci do...

Marokánka po těžbě se změní v oázu přírody i adrenalinu. Za třicet let

V pískovně Marokánka II se bude těžit jistě přes dvacet let, pak by se tu dalo...

Nová jezera, písčité pláže, tratě pro bikery, ráj chráněných druhů rostlin a živočichů uprostřed lesa, a přesto kousek od Hradce Králové. U Krňovic nevznikne jen malá oáza, ale obrovská lokalita,...

Soutěž na nové náměstí a bytový dům v Hradci vyhráli architekti z Barcelony

Vítězný návrh mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže na nové náměstí...

Vítězem mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže na nové náměstí a bytový dům ve čtvrti Kukleny v Hradci Králové je sdružení španělských architektonických kanceláří Mach Office a Arame...

Zloděj ukradl polovinu aleje, zmizely i dvoumetrové hrušně

Z aleje mezi Studnicí a Zblovem na Náchodsku přes noc někdo ukradl deset...

V noci na pondělí kdosi rozkradl alej stromů na Náchodsku. Od silnice mezi Studnicí a Zblovem zmizelo deset z 19 stromků, které místní zasázeli loni v listopadu. Některé byly i dvoumetrové. Zabývá se...

Domu hrůzy se báli i terénní pracovníci, Hradec byty obnoví pro lékaře

Dům se zničenými interiéry na hradecké třídě Československé armády (12. května...

Z domu v centru Hradce Králové je vybydlená ruina. Postarala se o to jediná rodina. Město sice zvažovalo, že dům prodá a zapomene, nakonec však převážily stavitelské plány. Do zdevastovaného objektu...

25. května 2026  10:57

V Adršpachu spadl ze skály horolezec, záchranáři se k němu dostávali z vrtulníku

Záchranáři zasahovali u zraněné polské turistky na okruhu v Adršpachu. (3....

Broumovští záchranáři v nedělních odpoledních hodinách zasahovali v Adršpachu, kde ze skály spadl horolezec. Sedmapadesátiletý muž se zřítil z výšky přibližně 15 metrů a utrpěl poranění zad a pánve....

24. května 2026  17:07,  aktualizováno  17:11

Sparta - Hradec 2:1, domácí se rozloučili vítěznou otočkou. Rozhodly střely z dálky

Hradecký obránce Jakub Uhrinčať se snaží zastavit sparťanského útočníka Lukáše...

V zápase závěrečného kola na Letné o nic nešlo, o umístění v tabulce fotbalové ligy bylo rozhodnuto už před ním. Přesto duel druhé Sparty se čtvrtým Hradcem Králové nabídl zajímavou podívanou....

24. května 2026  13:07,  aktualizováno  16:50

Marokánka po těžbě se změní v oázu přírody i adrenalinu. Za třicet let

V pískovně Marokánka II se bude těžit jistě přes dvacet let, pak by se tu dalo...

Nová jezera, písčité pláže, tratě pro bikery, ráj chráněných druhů rostlin a živočichů uprostřed lesa, a přesto kousek od Hradce Králové. U Krňovic nevznikne jen malá oáza, ale obrovská lokalita,...

24. května 2026  7:21

Hradec Králové jde proti vládě. Obává se o regionální studia a schválil protestní nótu

Premium
Demonstrace na podporu médíí „Ruce pryč od médií“ se uskutečnila v Hradci...

Dvakrát se tento týden postavilo proti proudu vedení Hradce Králové. Poprvé v neděli, když před magistrátem vyvěsilo duhovou vlajku jako symbol solidarity s LGBTQ+ komunitou. A podruhé v úterý, kdy...

23. května 2026

Mám šamanské zasvěcení, medituji, duchovno je základ, říká elitní pilot

Pilot Flying Bulls Aerobatics Team Jan Rudzinskyj má za sebou i kariéru DJe,...

Patří k absolutní světové letecké špičce. Podstupuje extrémní přetížení, která by běžného člověka poslala do bezvědomí. Jenže když Jan Rudzinskyj svlékne kombinézu, odletí na celé týdny meditovat do...

23. května 2026

Chodí k nám i po půlnoci. Chirurg z hor o specifikách úrazů lyžařů a snowboardistů

Premium
Chirurg Ondřej Myšík

Od doby, kdy začal pracovat jako lékař, nelyžuje. Přesto úrazový chirurg Ondřej Myšík přichází s lyžaři a dalšími návštěvníky Krkonoš do kontaktu denně. Od roku 2018 působí na chirurgickém oddělení...

22. května 2026

Největší hradecké slabině je konec. Do Evropy půjdou fotbalisté s hybridem

Královéhradecký fotbalový stadion dostává v létě 2026 nový trávník.

O víkendu si fotbalisté Hradce Králové definitivně zajistili čtvrté místo v letošním ligovém ročníku, nyní se klub blíží ke stejné příčce v důležitém vybavení stadionu. Malšovická aréna totiž začala...

22. května 2026  18:49

Za pokus o vraždu sekáčkem v hradeckém OC Futurum obžalovali cizince

Královéhradecké obchodní centrum Futurum, ve kterém podle policie útočník...

Cizince, který v lednu útočil v královéhradeckém obchodním centru Futurum, státní zástupkyně obžalovala z pokusu o vraždu a dalších činů. Případ tak míří k soudu. Třiatřicetiletý muž podle policie...

18. května 2026  8:24,  aktualizováno  22. 5. 17:08

Řidič sjel z dálnice v protisměru, po střetu se dvěma vozy je vážně zraněný

Nehoda u Sedlic na sjezdu z D11 směrem na Opatovice nad Labem (21. května 2026)

Tři auta se ve čtvrtek večer srazila na sjezdu z dálnice D11 u Praskačky na Královéhradecku poté, co se jeden z řidičů dostal do protisměru. Při nehodě utrpěl vážné zranění a z vozu ho museli...

22. května 2026  14:35

Pokusil se o sebevraždu, pak utekl z domu. Policie hledá nezvěstného odsouzence

Policie na Náchodsku vyhlásila pátrání po pohřešovaném muži Miloši Rozinkovi

Policisté na Náchodsku pátrají od středečního večera po dvaačtyřicetiletém Miloši Rozinkovi. Může se skrývat v lesích v okolí Velké Jesenice. Jeho zmizení nahlásila partnerka, podle ní se muž pokusil...

22. května 2026  14:25

