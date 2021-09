Čtrnáctiletá dívka nedorazila domů. Svědci ji viděli v černé paruce

„Zatím nic nového nemáme. Vždycky, když se vyhlásí pátrání, tak na začátku se prověřuje okolí a všichni kamarádi. Nic bližšího zatím nevím, pátráme,“ řekla iDNES.cz krajská mluvčí policie Lucie Konečná.

Policie ČR @PolicieCZ TRUTNOVSKO - 14letá dívka nedorazila do školy ani se nevrátila domů. Pomůžete s pátráním? Dívka může mít na hlavě černou paruku střiženou na mikádo. Více zde: https://t.co/1W88SfmqRP. #policiehkk https://t.co/6PQRswF3nJ oblíbit odpovědět

Kristýna Veselá ve čtvrtek nedorazila do školy. Svědci ji ale viděli v dopoledních hodinách u obchodního domu Tesco ve Dvoře Králové nad Labem, kdy měla na hlavě černou paruku střiženou na mikádo a nalepené černé řasy.



Když ten den ráno odcházela z domu, měla na sobě rifle, zářivě oranžovou mikinu, černou prošívanou zimní bundu a bílé boty. Dívka je štíhlé postavy a měří 175 centimetrů.

„Mohla by se pohybovat na Benešovsku, kde do nedávna bydlela, nebo Pardubicku, kde má nějaké kamarády. Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání. Kdo si dívky všimne, nebo by mohl o ní podat jakoukoliv informaci, zavolejte na linku 158,“ uvedla tisková mluvčí Iva Kormošová.