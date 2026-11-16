Premium

Mimořádná nabídka
690 Kč/rok

V noci šel na hřebeny Krkonoš, pak ztratil kontakt. Muže hledalo 60 lidí

Autor:
  9:41
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Pátrání po ztraceném muži na hřebenech Krkonoš (15. listopadu 2026).

Pátrání po ztraceném muži na hřebenech Krkonoš (15. listopadu 2026). | foto: Horská služba ČR

Pátrání po ztraceném muži na hřebenech Krkonoš (15. listopadu 2026).
Pátrání po ztraceném muži na hřebenech Krkonoš (15. listopadu 2026).
Pátrání po ztraceném muži na hřebenech Krkonoš (15. listopadu 2026).
Pátrání po ztraceném muži na hřebenech Krkonoš (15. listopadu 2026).
5 fotografií
Víc než šest desítek horských záchranářů, policistů i hasičů s drony pátralo v neděli po nezvěstném turistovi na hřebeni Krkonoš. Podle horské služby šlo o největší akci za poslední roky. Muž se kamarádovi ztratil před půlnocí ze soboty na neděli. Podařilo se ho najít díky jiným výletníkům asi o 12 hodin později.

Dvojice se chystala na noční tůru přes Chalupu na rozcestí do útulny u Černé hory. Měli u sebe vše, co bylo pro noční pobyt na hřebeni potřeba. V Chalupě na rozcestí se zastavili a poseděli tam asi do 20 hodin. Pak se vydali dál. Jenže dvojice se někde po cestě rozdělila.

Zhruba ve 23:30 se ztracenému muži odmlčel telefon. Jeho kamarád se poté obrátil na tísňovou linku.

„Po půlnoci jsme přijali oznámení o pohřešování muže, který měl být naposledy spatřen v oblasti Liščí hory,“ uvedla policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

Pátrání po ztraceném muži na hřebenech Krkonoš (15. listopadu 2026).
Pátrání po ztraceném muži na hřebenech Krkonoš (15. listopadu 2026).
Pátrání po ztraceném muži na hřebenech Krkonoš (15. listopadu 2026).
Pátrání po ztraceném muži na hřebenech Krkonoš (15. listopadu 2026).
5 fotografií

Protože hory mohou být už teď na podzim zrádné, ihned se rozjelo pátrání. Do terénu vyrazilo pět psovodů – čtyři horské služby a jeden policejní. Dalších šest záchranářů vyrazilo z Pece pod Sněžkou.

„Podařilo se jim najít pouze čelovku a čepici pohřešovaného,“ popsal Marek Fryš z Horské služby ČR.

Ještě v noci vzlétl také hasičský dron, který však objevil jen termosku. Ráno už byly na místě i drony horské služby, avšak kvůli počasí nemohly vzlétnout. Pátrání tak muselo probíhat po staru.

„V 7 hodin byla svolána rozsáhlá pátrací akce zaměřená do lokality kolem Chalupy na rozcestí směrem na Pec pod Sněžkou a na Klínové boudy. Šest desítek záchranářů horské služby, hasičů z Pece pod Sněžkou a psovodů kontrolovalo veškeré cesty a rozsáhlé horské plochy, které byly v ranních hodinách zahaleny mlhou z nízké oblačnosti,“ pokračoval Fryš.

Povětrnostní podmínky se zhoršovaly a tvořila se rychlá námraza. Pátrači tak vytvořili rojnice a prohledávali terén. Na místě byli také specialisté z policejního týmu Stopa a vrtulník letecké služby.

Červeně Chalupa na rozcestí, zeleně Tetřeví boudy.

Červeně Chalupa na rozcestí, zeleně Tetřeví boudy.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

„Rozeslali jsme hromadnou SMS zprávu s bližším popisem pohřešovaného, což se v tomto případě ukázalo jako klíčové. Krátce před jedenáctou hodinou dopoledne jsme na lince 158 přijali oznámení od ženy, které nás informovala o pohybu muže v okolí Tetřevích Bud, který odpovídal popisu ve zprávě,“ doplnila Muzikantová.

Pátrání tak dopadlo dobře. Podle náčelníka Horské služby Krkonoše Pavla Cingra není jasné, kde muž noc přečkal: „Měl s sebou správné vybavení, takže jsme ho našli v pořádku. Zřejmě počítal s tím, že může na hřebeni nocovat.“

Horští záchranáři přesto apelují na turisty, aby byli při cestách na hřebeny opatrní a nepodceňovali plánování a vybavení. „Období pozdního podzimu je v horách vždy velice zrádné. Krásné počasí a pohoda v údolích, je vystřídána čistě zimními podmínkami na hřebeneh,“ upozornil Fryš.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Náklaďáky pod okny. Provizorní most postaví rodině přímo u schodiště domu

Premium
Blízko domku ve Velké Úpě vybudují provizorní most přes řeku Úpu, aby se těžká...

Nejenže mají na dohled chystanou stavbu jednoho z největších apartmánových komplexů v Krkonoších, k tomu přímo před schodištěm do rodinného domu Evy Beranové a Tomáše Hejny ve Velké Úpě má zanedlouho...

Seniorka po napadení ve Dvoře Králové nad Labem zemřela v nemocnici

ilustrační snímek

Třiasedmdesátiletá žena zemřela v nemocnici po pátečním napadení v jednom z domů ve Dvoře Králové nad Labem. Policisté ještě téhož dne vpodvečer v souvislosti s případem zadrželi mladistvou osobu.

Sparta si poradila s Vary, Pardubice s Kometou. Kladno triumfovalo v nájezdech

Tomáš Galvas z Liberce a Oscar Flynn z Třince ve vzájemném utkání hokejové...

Po reprezentační přestávce se hokejová extraliga vrátila kompletním 18. kolem. Vedoucí Třinec porazil Liberec 5:2, na domácím ledě se dařilo také Pardubicím, které zdolaly 6:2 Kometu Brno. V tabulce...

Hradec loupil v Praze, Budějovice přehrály Pardubice. Vedoucí Třinec nezklamal

Martin Beránek z Českých Budějovic a Malcolm Subban z Pardubic ve vzájemném...

Hokejová extraliga pokračovala šesti zápasy 19. kola. Vedoucí Oceláři Třinec vyhráli v Kladně 4:1. Neuspěl naopak jejich nejbližší pronásledovatel Pardubice, jež prohrály na ledě Českých Budějovic...

Lesničtí studenti si stěžovali na vyučujícího šéfa KRNAP Moravce. Ve škole skončil

Žáci 4. ročníku oboru mechanizace a služby z České lesnické akademie na terénní...

Ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr Moravec čelil dalšímu problému. Nejenže po jeho odvolání volají starostové a signatáři petice, ale svou nespokojenost s ním projevili také...

Přehledně: o co jde v Krkonoších a proč je KRNAP ve stávkové pohotovosti

Premium
Ředitel Správy KRNAP Petr Moravec na setkání s odboráři a zaměstnanci (11....

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) se otřásá v základech. V létě jmenovaný ředitel Petr Moravec propustil deset zaměstnanců, odvolal dva klíčové náměstky a čelí petici, která žádá jeho...

16. listopadu 2026  10:10

V noci šel na hřebeny Krkonoš, pak ztratil kontakt. Muže hledalo 60 lidí

Pátrání po ztraceném muži na hřebenech Krkonoš (15. listopadu 2026).

Víc než šest desítek horských záchranářů, policistů i hasičů s drony pátralo v neděli po nezvěstném turistovi na hřebeni Krkonoš. Podle horské služby šlo o největší akci za poslední roky. Muž se...

16. listopadu 2026  9:41

Na Jičínsku se srazila tři auta, jedna žena zemřela. Mezi zraněnými jsou i děti

ilustrační snímek

Jedna řidička zemřela a několik lidí utrpělo zranění při odpolední nehodě tří vozidel u Holína na Jičínsku. Na silnici I/16 zasahovalo pět pozemních posádek záchranářů a dva vrtulníky. Na síti X o...

15. listopadu 2026  17:14

Hradec loupil v Praze, Budějovice přehrály Pardubice. Vedoucí Třinec nezklamal

Martin Beránek z Českých Budějovic a Malcolm Subban z Pardubic ve vzájemném...

Hokejová extraliga pokračovala šesti zápasy 19. kola. Vedoucí Oceláři Třinec vyhráli v Kladně 4:1. Neuspěl naopak jejich nejbližší pronásledovatel Pardubice, jež prohrály na ledě Českých Budějovic...

15. listopadu 2026  15:45

Mladistvý se přiznal k vraždě seniorky, motivem byly peníze

ilustrační snímek

Královéhradečtí kriminalisté obvinili mladistvého z vraždy třiasedmdesátileté ženy ve Dvoře Králové nad Labem. Seniorka zemřela v nemocnici na následky sečných poranění, která utrpěla při pátečním...

15. listopadu 2026  11:53

Orwell, strachy i blízkost. Piráti 44 vydali desku po 30 letech

Videoklip ke skladbě Katapultovaný z alba 101 skupiny Piráti 44

Cesta od třetího alba Střemhlav do vesmíru k novince nazvané stroze 101 trvala hradecké kapele Piráti 44 celých 30 let. Česká alternativní skupina s kořeny v 80. letech, v rapu i noise rocku, a...

15. listopadu 2026  7:30

Není motorista jako Motorista. Klub s tanky pomohl přírodě Na Plachtě zdarma

Členové Východočeského klubu přátel vojenské techniky HK pomohli s obnovou...

Unikátní přírodní památce Na Plachtě v Hradci Králové vyschl letitý zdroj financí na údržbu od ministerstva životního prostředí vedeného Motoristy. Ve zlých časech přijely na pomoc obrněnce. Nadšenci...

14. listopadu 2026

Seniorka po napadení ve Dvoře Králové nad Labem zemřela v nemocnici

ilustrační snímek

Třiasedmdesátiletá žena zemřela v nemocnici po pátečním napadení v jednom z domů ve Dvoře Králové nad Labem. Policisté ještě téhož dne vpodvečer v souvislosti s případem zadrželi mladistvou osobu.

14. listopadu 2026  9:28

Sparta si poradila s Vary, Pardubice s Kometou. Kladno triumfovalo v nájezdech

Tomáš Galvas z Liberce a Oscar Flynn z Třince ve vzájemném utkání hokejové...

Po reprezentační přestávce se hokejová extraliga vrátila kompletním 18. kolem. Vedoucí Třinec porazil Liberec 5:2, na domácím ledě se dařilo také Pardubicím, které zdolaly 6:2 Kometu Brno. V tabulce...

13. listopadu 2026  16:50

Cizinci nakradli po celé republice zubní kartáčky za 360 tisíc, končily na Balkáně

ilustrační snímek

Kriminalisté dopadli cizince, který se svým komplicem ve velkém kradli z drogerií elektrické zubní kartáčky. Během čtyř dnů si podle policie dvojice odnesla z nejméně šestnácti prodejen zboží za...

13. listopadu 2026  14:48

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Opravené náměstí hned zase zapáskovali, prvky pro děti byly nebezpečné

Premium
Opravené Lidické náměstí v Rychnově nad Kněžnou těsně před otevřením v říjnu...

Jen pár dní vydrželo po kompletní přestavbě Lidické náměstí v Rychnově nad Kněžnou. Některé prvky musela radnice vzápětí uzavřít páskami, protože se ukázalo, že mohou být nebezpečné. Jde o houpací...

13. listopadu 2026

OBRAZEM: Obří vlk i magické barvy zvou na čarovnou stezku. Vítejte ve Světlozemi

V hradeckém Parku 360 ožila unikátní pohádková Světlozem (12. listopadu 2026).

Hradecký Park 360 se proměnil v zimní Světlozem. V originálních, umělecky laděných světelných instalacích od převážně českých autorů ožívají pohádkové bytosti. Procházka po setmění se tak mění v...

13. listopadu 2026  11:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×