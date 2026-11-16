V noci šel na hřebeny Krkonoš, pak ztratil kontakt. Muže hledalo 60 lidí

Dvojice se chystala na noční tůru přes Chalupu na rozcestí do útulny u Černé hory. Měli u sebe vše, co bylo pro noční pobyt na hřebeni potřeba. V Chalupě na rozcestí se zastavili a poseděli tam asi do 20 hodin. Pak se vydali dál. Jenže dvojice se někde po cestě rozdělila.
Zhruba ve 23:30 se ztracenému muži odmlčel telefon. Jeho kamarád se poté obrátil na tísňovou linku.
„Po půlnoci jsme přijali oznámení o pohřešování muže, který měl být naposledy spatřen v oblasti Liščí hory,“ uvedla policejní mluvčí Andrea Muzikantová.
Protože hory mohou být už teď na podzim zrádné, ihned se rozjelo pátrání. Do terénu vyrazilo pět psovodů – čtyři horské služby a jeden policejní. Dalších šest záchranářů vyrazilo z Pece pod Sněžkou.
„Podařilo se jim najít pouze čelovku a čepici pohřešovaného,“ popsal Marek Fryš z Horské služby ČR.
Ještě v noci vzlétl také hasičský dron, který však objevil jen termosku. Ráno už byly na místě i drony horské služby, avšak kvůli počasí nemohly vzlétnout. Pátrání tak muselo probíhat po staru.
„V 7 hodin byla svolána rozsáhlá pátrací akce zaměřená do lokality kolem Chalupy na rozcestí směrem na Pec pod Sněžkou a na Klínové boudy. Šest desítek záchranářů horské služby, hasičů z Pece pod Sněžkou a psovodů kontrolovalo veškeré cesty a rozsáhlé horské plochy, které byly v ranních hodinách zahaleny mlhou z nízké oblačnosti,“ pokračoval Fryš.
Povětrnostní podmínky se zhoršovaly a tvořila se rychlá námraza. Pátrači tak vytvořili rojnice a prohledávali terén. Na místě byli také specialisté z policejního týmu Stopa a vrtulník letecké služby.
Červeně Chalupa na rozcestí, zeleně Tetřeví boudy.
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„Rozeslali jsme hromadnou SMS zprávu s bližším popisem pohřešovaného, což se v tomto případě ukázalo jako klíčové. Krátce před jedenáctou hodinou dopoledne jsme na lince 158 přijali oznámení od ženy, které nás informovala o pohybu muže v okolí Tetřevích Bud, který odpovídal popisu ve zprávě,“ doplnila Muzikantová.
Pátrání tak dopadlo dobře. Podle náčelníka Horské služby Krkonoše Pavla Cingra není jasné, kde muž noc přečkal: „Měl s sebou správné vybavení, takže jsme ho našli v pořádku. Zřejmě počítal s tím, že může na hřebeni nocovat.“
Horští záchranáři přesto apelují na turisty, aby byli při cestách na hřebeny opatrní a nepodceňovali plánování a vybavení. „Období pozdního podzimu je v horách vždy velice zrádné. Krásné počasí a pohoda v údolích, je vystřídána čistě zimními podmínkami na hřebeneh,“ upozornil Fryš.