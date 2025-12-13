Nájezd na parkoviště ve Špindlu bude plynulejší, stání letos přibylo

Změny mají zajistit plynulejší provoz, zvýšit bezpečnost a předejít dopravním kolonám v krkonošském středisku při přívalu lyžařů a turistů v hlavní sezoně.
V místě dosavadního nájezdu k parkovišti P2 z hlavní silnice je pouze výjezd, nový nájezd se přesunul za čerpací stanici Orlen, kde vznikly dva vjezdy a zároveň i jeden výjezd. Špindlerův Mlýn reaguje na dlouhodobě problémový dopravní uzel. Ve špičkách se tu potkávala vozidla přijíždějící jak ze směru od Vrchlabí, tak z centra města od Medvědína, což vedlo ke vzniku kolon. Navíc zde cestující nastupují do skibusů.
„Cílem je zjednodušit a zrychlit nájezd aut na parkoviště, předejít vzniku dopravních kolon a zároveň zvýšit bezpečnost v této frekventované části města,“ sdělil špindlerovský starosta Martin Jandura (nestraník, Špindlerův Mlýn – Město s vizí).
Rozšířením nájezdu k odstavnému parkovišti P2 vznikl prostor umožňující mimo hlavní komunikaci pojmout až 30 vozidel.
Parkovací plochy ve Špindlerově Mlýně
Radnice změny udělala na základě konzultací a doporučení dopravního inspektorátu i dopravní a městské policie. Další novinkou budou po začátku zimního provozu ukazatele volných parkovacích míst, které pomohou rozložit dopravu ve špindlerovském centru.
V kritických dnech zimní sezony, kdy se zcela zaplní záchytná parkoviště u lanovek, budou moci řidiči legálně parkovat i podél příjezdové silnice.
V poslední době se sice diskutuje o zpoplatnění hlavních parkovacích ploch ve Špindlerově Mlýně, ale parkoviště P2 a P3 u lanovek Hromovka a Medvědín zůstanou i v této zimní sezoně pro všechny řidiče zdarma. Obě parkoviště má od města pronajata špindlerovský skiareál.
Novinky navazují na změny, které město zavedlo zkraje roku 2024. Tehdy zpoplatnilo stání na parkovišti P1 u Labské přehrady stokorunou za den a zavedlo tisícikorunový poplatek za noční parkování na Hromovce a Medvědíně. Auta stojící přes noc totiž komplikovala technickým službám zimní údržbu.