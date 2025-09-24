Parkoviště na Šerlichu bude. Ministerstvo zrušilo pokutu pro majitele lesa

  16:11
Ministerstvo životního prostředí nedávno zrušilo pokutu pro Správu Kolowratských lesů za vykácení lesa pro parkoviště u Šerlichu v Orlických horách. Stavební práce na rozšíření parkoviště by mohly začít na jaře, aby za rok bylo hotovo. Potíže s parkováním poblíž hřebenu trvají roky.
V sedle na Šerlichu se zatím čeká na nové parkoviště. (7. listopadu 2023)

V sedle na Šerlichu se zatím čeká na nové parkoviště. (7. listopadu 2023)

Sedlo na Šerlichu, kde ještě vznikne parkoviště (7. listopadu 2023)
Kácení bylo podle policie legální, ale problém jsou následné terénní úpravy.
Parkoviště na Šerlichu téměř zaplnili běžkaři. (1. ledna 2025)
Řidiči parkují bez povolení na odlesněné ploše vedle parkoviště na Šerlichu
Na projektu se podílí také obec Deštné v Orlických horách a Královéhradecký kraj. Pozemky v majetku rodu Kolowratů jsou pro rozšíření parkoviště klíčové.

„Ministerstvo životního prostředí svým rozhodnutím správní řízení o pokutě 900 tisíc korun v důsledku poškození životního prostředí dle názoru České inspekce životního prostředí zastavilo a zrušilo bez možnosti podání opravného prostředku, tedy není možné se odvolat. Celá kauza tak téměř po dvou letech skončila a lze pokračovat v záměru vybudování parkoviště,“ řekl Martin Fojt ze Správy Kolowratských lesů.

Projekt počítá s navýšením počtu parkovacích míst vpravo od silnice Deštné - Orlické Záhoří z nynějších 80 na asfaltové ploše na 250. Z toho okolo 150 míst by mělo vzniknout na odlesněné ploše Správy Kolowratských lesů a zbytek na asfaltové ploše, kde bude také točna autobusů, a pozemcích obce, které bude nutné odlesnit.

V sedle na Šerlichu se zatím čeká na nové parkoviště. (7. listopadu 2023)
Sedlo na Šerlichu, kde ještě vznikne parkoviště (7. listopadu 2023)
Kácení bylo podle policie legální, ale problém jsou následné terénní úpravy. V takovémto rozsahu je nutná na území CHKO výjimka. (6. 3. 2024)
Parkoviště na Šerlichu téměř zaplnili běžkaři. (1. ledna 2025)
„Rozšíření parkovací plochy bude předcházet vytěžení části lesa na pozemku obce Deštné a následně zajištění stavebního povolení na současně již vzniklou projektovou dokumentaci. Projekt počítá i s vybudováním veřejných toalet. Náklady na celý projekt odhadujeme minimálně na deset milionů korun,“ řekl Fojt.

Bezplatné parkování skončí

„Parkoviště bude s ohledem na náklady na jeho výstavbu a provoz zpoplatněné,“ poznamenal Fojt. Dosud bylo parkování bezplatné.

Celková rozloha plánovaného parkoviště by měla být přes jeden hektar, v současnosti lze u Šerlichu parkovat na asfaltové ploše o rozloze téměř 0,2 hektaru. Správě Kolowratských lesů hrozila pokuta za vykácený les pro parkoviště o rozloze 0,75 hektaru.

3. ledna 2025

Práce budou zahrnovat na již vykácené ploše vybudování zhruba 150 parkovacích míst na štěrkem zpevněné ploše. Na sousední asfaltové ploše, která patří obci, bude nově točna pro autobusy včetně dvou zastávek a parkovacích míst pro autobusy.

Asfaltová plocha dosud slouží jako parkoviště pro návštěvníky horského sedla. Další parkovací místa vzniknou na pozemku obce, kterou bude nutné odlesnit. Zázemí pro turisty včetně toalet bude na odlesněném pozemku majitele Kolowrata.

Parkování na Šerlichu zatím nemá řešení, inspekce potvrdila pokutu

„Výstavbě bude ještě předcházet vynětí pozemků z lesního půdního fondu a zařazení do ostatní plochy, a to jak na straně pana Kolowrata, tak i na pozemku obce. Společný cíl je, aby parkoviště včetně zázemí mohlo být dáno k užívání veřejnosti před zimní sezonou 2026/2027,“ řekl Fojt.

Horské sedlo je vyhledávaným místem nástupu na hřebenové turistické trasy. Parkoviště u Šerlichu ve výšce 990 metrů nad mořem je tak zejména v zimě o víkendech velmi exponované. Když se zaplní, řidiči se pokoušejí zaparkovat na místech, kde nemají.

