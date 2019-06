Nové parkoviště u hradecké nemocnice pojme 200 aut, nejspíš za poplatek

Nejpozději na začátku příštího roku by u hradecké fakultní nemocnice mělo začít sloužit provizorní parkoviště pro 205 aut, ale krátce před vyhlášením tendru na zhotovitele vyvstává množství otázek. Na některé z nich složitě hledá odpověď i město.

Jaké jsou jistoty projektu, od něhož si Hradec slibuje alespoň dílčí řešení každodenního tristního parkování několika stovek vozů v areálu a v okolí nemocnice?

Hradečtí radní v úterý schválili podmínky tendru a firmu by rádi vybrali v srpnu. Město má představu, že za dočasnou stavbu zaplatí kolem deseti milionů korun. Již v květnu na jeho účet přibylo 15 milionů na toto parkoviště od společnosti CTP coby pozornost za urovnání sporu v souvislosti s načerno rozestavěnými logistickými halami.

„Stavební firma má podle návrhu smlouvy parkoviště zhotovit v horizontu pěti měsíců včetně kolaudace. Dokončeno by tedy mělo být na začátku příštího roku, já však doufám, že by se to dalo stihnout ještě letos,“ řekl náměstek primátora pro rozvoj a investiční akce Jiří Bláha (ODS).

Hradec se zatím přiklání k variantě, že za nových 205 míst bude vybírat parkovné, protože nechce, aby plocha plnila funkci záchytného parkoviště jako ulice v širokém okolí nemocnice. Jasná však není cena, termín, od kdy město jako investor začne poplatek vybírat, ani to, zda budou platit další stovky řidičů aut stojících mimo budoucí betonovou plochu.

„O zpoplatnění dalších míst kolem nemocnice jsme zatím neuvažovali,“ řekl primátor Alexandr Hrabálek (nestr. za ODS).

Náměstkyně pro správu majetku města Věra Pourová (ANO) však uvedla, že o dalším zpoplatnění už je potřeba začít uvažovat. A protože na provizorní plochu bude nutné dovést elektřinu, což je podle Jiřího Bláhy legislativně náročný proces, prozatím není jisté ani to, jestli město stihne poplatek vybírat už od otevření.

„Zatím nejsou splněny patřičné formality, aby tam byl přiveden elektrický proud a mohly fungovat závory. Aby parkoviště mohlo být otevřeno co nejdříve, nejprve tam bude režim volného parkování a jakmile budou zavedeny energie, s největší pravděpodobností se zpoplatní,“ upozornil primátor.

Náměstkyně by počkala, až se černé parkoviště zreguluje samo

Nejhorší parkovací horor se odehrává na levém břehu Labe, kam se denně vtěsná přes 400 aut a mnoho desítek řidičů odtud odjíždí s nepořízenou. I když se to děje živelně a za cenu ničení zeleně, nová plocha nejspíš nebude spojena s parkovacím zákazem u řeky.

„Počkáme, až se černé parkoviště samo zreguluje praxí. Předpokládám, že až budou mít všichni snazší parkování na nové ploše, opustí rozježděné plochy na nábřeží,“ přeje si Pourová.

Každodenní dění však spíš nahrává domněnkám, že pouhých 205 míst sice pomůže, ale krizi nevyřeší. Podle náměstka pro životní prostředí Martina Hanouska (Změna a Zelení) vedení města uvažuje o několika variantách jak anarchii u Labe zkrotit, ale patrně jen na několika nejkritičtějších místech.

Město cítí křivdu, nemocnice nepřispěla

Ačkoli město by se díky příspěvku CTP otázkou desetimilionových nákladů trápit nemuselo, parkoviště vztahy magistrátu s nemocnicí zjitřilo. Město se domnívá, že požadavek na finanční spoluúčast nemocnice je oprávněný, ta ho však údajně odmítla.

„Zastává zásadu, že nemůže financovat parkování, protože je placená z veřejného zdravotnického pojištění a nemůže jej použít na nic jiného než na péči o pacienty,“ vysvětlil Bláha.

„My děláme ústupek, nemocnice by parkování měla řešit sama,“ přidala se Pourová.

„Vedení záměr stavby parkoviště u areálu nemocnice vítá. Opakovaně o celé věci s vedením radnice jednalo a výsledkem byla dohoda o plné úhradě ze strany města,“ řekl mluvčí nemocnice Jakub Sochor.

Ani stále větší dopravní problémy či blízké budování dočasného parkoviště nepřispěly k urychlení výstavby domu až pro 600 vozů. Vybudovat ho měl soukromý investor, ale ztroskotalo to na problémech s pozemky a na výběrovém řízení, do nějž se hlásil jediný zájemce. Projekt už několik let spí a ani hlasy z radnice nenaznačují, že by se to v brzké době mělo změnit.

Pacienti odstavují auta podél Labe, když potřebují do nemocnice: