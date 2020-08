Orlické hory nestíhají nápor turistů, obce potřebují nová parkoviště

„Lidé parkují hlavně podél komunikací na místech, která jsou notoricky známá a opakují se. Jsou to nástupy na turistické trasy třeba na Šerlichu nebo na Mezivrší,“ popisuje dvě problematická místa vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Orlické hory David Rešl.

Hlavně v posledních letech je v čím dál větším obležení turistů také Neratov s poutním kostelem s prosklenou střechou.

„Tam se parkuje dost živelně. V létě se v Neratově koná řada kulturních akcí, které lákají, avšak obec pro to nemá žádnou infrastrukturu,“ upozorňuje Rešl.

První z nových parkovišť vzniklo už před pár lety v Orlickém Záhoří u tamního osvětleného běžkařského okruhu, další nechala loni vybudovat Rokytnice v Orlických horách na místě provizorního stání na Panském Poli, odkud se stoupá k pevnosti Hanička.

Parkoviště přibudou u Nového Hrádku i na Šerlichu

Další parkoviště právě budují s rozhlednou u Nového Hrádku a rozšířit se mají také parkovací místa v nejvytíženějším místě – na Šerlichu. Právě tam je už dlouhodobě situace kritická.

„Dosud tam byly problémy hlavně v zimě, ale zaznamenáváme problémy i v létě. Souvisí to s otevřením rozhledny na Velké Deštné i s tím, že lidé tolik necestují do zahraničí,“ říká starostka Deštného v Orlických horách Alena Křížová.

Šerlich je v jejím katastru a obec už předloni schválila nový územní plán, který s rozšířením parkoviště počítá. Nyní běží posuzování vlivu stavby na životní prostředí. Pro rozšíření parkoviště jsou i ochranáři.

„Parkovací plocha nestačí. Řidiči jsou neukáznění a parkují v místech, kde je zákaz. Pak tam neprojede hromadná doprava, sanita, hasiči,“ připomíná hlavně zimní komplikace Rešl.

Nyní mají na Šerlichu problém i cyklobusy, které nemají kvůli všudypřítomným autům kde stát. „Šerlich se pomalu stává malým Adršpachem,“ míní starostka.

Problém ale je, kdo nové parkoviště zaplatí. Obec se k tomu příliš nemá, protože má sloužit turistům a nikoliv místním. Navíc je jisté, že rozšíření plochy na Šerlichu nebude budoucímu náporu aut stačit. Uvažuje se proto i o dalším parkovišti dole v Deštném, odkud by turisté mohli pokračovat autobusem. Jenže podle starostky problém vyžaduje širší koncepci.

„Chceme, aby se parkování na hřebenech Orlických hor řešilo koncepčně. Měli jsme kvůli tomu schůzku i s panem hejtmanem. Musí to mít hlavu a patu. Přišli jsme s nějakou vizí a je třeba to posouvat dál,“ říká starostka Křížová.

Záchytná parkoviště a kyvadlová doprava

Obec by preferovala výstavbu záchytného parkoviště v Deštném, odkud by jezdila kyvadlová doprava přes Šerlich a Orlické Záhoří do Rokytnice v Orlických horách. Cestou by mohl stavět buď na Mezivrší, nebo by mohl hřeben objíždět přes Neratov.

Nápad prosazuje i rokytnický starosta Petr Hudousek. „Kdyby jezdila kyvadlovka Rokytnice - Deštné, mohla by vozit lidi z hřebenových túr. Diskutujeme to s krajem, ale je potřeba mít ty parkovací kapacity,“ říká.

Zástupci kraje připouštějí, že by se mohli na stavbě parkovišť finančně podílet. Ostatně před měsícem zastupitelstvo kraje schválilo dotaci pro nedaleké Bartošovice na vybudování parkoviště v Neratově, který se po Šerlichu a pevnosti Hanička stal třetím hlavním lákadlem hor.

„Auta tam parkují, kde se dá a je to nebezpečné jak pro chodce, tak pro další řidiče. Kromě parkoviště opravíme i silnici,“ potvrzuje hejtman Jiří Štěpán (ČSSD).

„V této koronavirové době je tam i ve všední den návštěvnost obrovská. Řidiči, kteří jen projíždějí, nerespektují omezenou rychlost a návštěvníci naopak mají pocit, že jsou v zásadě na parkovišti, protože všude parkují auta. Že tam nebyly žádné vážnější incidenty, je zázrak,“ míní starosta Bartošovic v Orlických horách Luboš Tylš.

Nové parkoviště má vzniknout na louce po levé straně cesty do Orlického Záhoří a pojme 105 vozidel. Obec však teprve čeká stavební řízení. Jednání o možné kyvadlové dopravě jsou však teprve na začátku.

„Musíme se bavit o tom, jestli regionální význam je takový, abychom tam nějakou formu dopravy zajistili. Třeba v Krkonoších klasickou kyvadlovou dopravu neděláme, to je většinou v zájmu místních podnikatelů. Měli bychom si sednout a říci si, co všichni můžeme udělat, abychom tomu regionu pomohli,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro dopravu Martin Červíček (ODS).