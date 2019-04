Přes kořeny i bahno. U nemocnice v Hradci se bojuje o místa k parkování

Pět parkovacích zón pěkně přehledně seřazených podle barev má Hradec Králové. Kromě žluté, modré, červené, oranžové a zelené je tu však ještě jedna. Černá. A to doslova.

Parkuje se tu nejen zadarmo, ale i naprosto živelně, bez ohledu na dopravní značky, přírodu i ostatní. Často i s rizikem poničeného auta. Přesto tu denně stojí několik set aut a další stovky odjíždějí s nepořízenou, protože už nezbylo místo.

Vítejte na levém břehu Labe podél fakultní nemocnice. Na místě, které je díky poloze v širším centru města a také řece a zeleni předurčené ke klidným vycházkám, zuří místo relaxu parkovací boj.

Černé parkoviště tu vzniklo samovolně. Přes 800 míst uvnitř areálu přestalo stačit, dalších pár set v nejbližším okolí rovněž, a tak lidé brali útokem i alej podél Labe. Ve špičce tu v úzkém pásu dlouhém asi 300 metrů může stát přes 400 aut. Načerno a přesto legálně.

„Tento pruh je náš každodenní chleba a současně neřešitelný a velmi citlivý problém. Kapacitně nás to vyčerpává a zároveň je to sisyfovská práce,“ říká ředitel hradecké městské policie Miroslav Hloušek.

Strážníci tu jsou tak často, že by si u nemocnice bez přehánění zasloužili stálou služebnu, a kdyby měli důsledně vybírat pokuty za špatné parkování, ničení zeleně či nerespektování značek, rozpočet města by slušným tempem bohatl.

Protože tu však velmi často parkují nemocní i zdravotně postižení a současně i zaměstnanci či návštěvníci nemocnice, strážníci se nejčastěji ujímají rolí navigátorů nebo poradců a většinu přestupků řeší mírně a domluvou.

V pátek po osmé hodině ráno jen k hlavnímu vjezdu do areálu nemocnice čeká dlouhý štrúdl. Uvnitř to však je beznadějné. Parkuje se na všech možných i nemožných místech: před rozvodnami a trafostanicemi, na přechodech pro chodce, na místech určených výhradně pro invalidy nebo jen tak na krajnici.

Auto nám minule zůstalo viset na kořenech, posteskli si senioři

To však ještě nic není proti parkovací anarchii na levém břehu Labe. Auta si tu vzájemně překážejí, značky jako by jen zabíraly místo pro další vozy, všude je prach a bláto, některá auta koly stojí na cyklostezce, jiná se i za cenu zničení podvozku mění v offroady a pokoušejí se o ryze terénní manévry.

Jakékoli místo, které se uvolní, je do několika sekund obsazeno. Někteří řidiči tu zoufale jezdí okruhy, mezi nimi se pěšky pohybují ti šťastnější, kteří už míří do areálu. Jeden z návštěvníků nechává v autě strachy pološíleného psa, další rezignovaně vystupuje uprostřed laguny bahna.

„Já popravdě ani nevím, jak jsem se tu ocitla a teď řeším, jak se vůbec dostanu pryč,“ říká řidička seatu s pardubickou registrační značkou. „Teď jsme zaparkovali ještě docela hezky. To posledně nám tu auto zůstalo viset na kořenech a čtyři chlapi měli co dělat, aby nás vysvobodili,“ vzpomíná seniorský pár s francouzskými holemi.

Na černém parkovišti převažují vozy s registračními značkami Královéhradeckého a Pardubického kraje, výjimkou však nejsou ani moravské nebo středočeské posádky.

„Tohle jsem opravdu nečekal. Je mi trapné to auto nechat takhle v zeleni u řeky, ale město neznám, takže doprava nějakým autobusem z jiného parkoviště by pro mě byla docela komická. Doufám, že budu brzo pryč,“ věří Jaroslav Volf, který do Hradce přijel na vyšetření z Mohelnice.

Ráno se už místa zaplňují. Kolem špitálu stává 900 aut

Auta břeh Labe plní už kolem sedmé ráno, o hodinu později už bývá beznadějně plno, naopak vylidňovat se začíná po 15. hodině. Zatímco dopoledne tu stojí čtyři stovky aut, vpodvečer jich zbývá už jen zlomek. O to více pak bije do očí zdevastovaná alej. Zabrat dostávají kořeny stromů, místo trávy je oraniště, po dešti spíš kaliště.

Nejen proto se již někteří zastupitelé města zaobírali myšlenkou parkoviště zavřít. „Představa, že přidáme zábradlí a nepůjde tam zaparkovat, je tragická. Nezpůsobí to katastrofu mladým lidem, ale určitě lidem starším a nemocným,“ odmítá návrh někdejší ředitel nemocnice a bývalý ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09).

„Snažíme se, aby se parkovací plocha už dál nerozšiřovala a nebyla poškozována zeleň. Parkoviště nemůže dál růst. Stále se snažíme, aby byl volný průjezd, aby lidé nestáli v křižovatkách, na cyklostezce, u výjezdu na městský okruh, ale je to práce bez konce,“ míní šéf hradecké městské policie.

Když strážníci sečetli legální i černé parkovací plochy v nejbližším sousedství nemocnice, došli k číslu blízko 900.

Dřív než velký parkovací dům bude nejspíš plocha pro 200 vozů

Spolu s vozy, které denně parkují uvnitř areálu, je to kolem 1 700, přinejmenším desítky dalších lidí odjíždějí a parkují třeba až na Moravském Předměstí. Z čísel je zřejmé, že kritickou situaci by vyřešil opravdu velký parkovací dům.

Ten je sice v plánu, podle původních předpokladů se dovnitř mělo vejít až 800 aut, jenže mnohem blíž je stavba provizorního panelového parkoviště za 11 milionů korun asi pro 200 vozů.

„Přivítáme každé řešení, tedy i panelovou plochu pro 200 aut. Parkovací dům s 500 místy toho příliš nevyřeší, spíš by to mělo směřovat až k tisícovce. Pokud by město z nějakého směru nabídlo záchytné parkoviště, lidé by sem mohli dojet MHD, ale pro spoustu z nich by to kvůli zdravotnímu stavu bylo neřešitelné,“ dodává ředitel hradecké městské policie Hloušek.

Parkoviště u sousedního kampusu univerzity se zdá zdravotníkům příliš daleko, proto bývá prázdné: