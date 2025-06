Do dvou let však chce město jít ještě dál. Říká tomu jednotný městský systém parkování.

Vedení Hradce jen velmi nerado používá slovo zpoplatnění, protože si uvědomuje, o jak ožehavé téma jde, mnohem raději mluví o zvýhodnění rezidentů. Avšak ať už půjde o formu modré zóny, jiné cenové zvýhodnění nebo o parkovací automaty, ve finále to bude poplatek za parkování.

Hradec je v polovině své snahy, kterou by rád realizoval na přelomu let 2026/2027. Analýzu současného stavu zpracovalo České vysoké učení technické (ČVUT) a teď se připravuje veřejná zakázka na studii.

Prozatím u ledu leží snaha o ovládnutí parkovacího monopolu firmy ISP, který skončí až v lednu 2037. Možnost ukončit smlouvu dříve by předpokládala odkup investic společnosti, jež se v roce 2007 zavázala ve městě vybudovat minimálně tisíc parkovacích míst.

Město se soustředí především na propojení a komunikaci budoucího městského parkovacího systému s know-how firmy ISP.

Začal boj proti náklaďákům

Zatím našel Hradec odvahu říznout jen do parkování nákladních aut. Na sídlišti u centra Hvězda se objevily dopravní značky zapovídající vjezd aut nad 3,5 tuny a zákaz stání delších než pět metrů. Ještě dál šli v Olomouci, kde na některých sídlištích nesmí parkovat nákladní vozy nad 2,1 tuny. Přes noc nesmí náklaďáky parkovat na sídlištích v Teplicích, Ústí nad Labem nebo Liberci.

„Pro mě se změnilo jen to, že s dodávkou parkuju asi o 300 metrů dál, kde to ještě jde. Problém bude, až to město zavede plošně a bude nás směrovat na nějaké odstavné parkoviště,“ řekl řidič Vojtěch, jenž na Moravském Předměstí parkuje s odtahovým vozem.

„Trošku to pomohlo, ale aby to bylo cítit doopravdy, chtělo by zavést zákaz parkování monopolu už nad dvě tuny. Právě takových speditérů je tu hodně,“ uvedl Jindřich Kotek z Exnárovy ulice.

Omezení se týká vjezdu a stání nákladních aut na Moravském Předměstí mezi Štefánikovou ulicí (červená značka) a Sekaninovou ulicí (modrá značka).

„Omezení vjezdu a parkování vozidel delších než pět metrů je pilotní projekt, který nyní budeme čtyři měsíce testovat. Pak jej vyhodnotíme a podle výsledků bychom určitě nastavovali další omezení těchto velkých vozů, které nejsou určeny pro osobní dopravu a zabírají více místa než běžné parkovací stání. Podobný proces znají i v jiných městech. Některá to omezují délkou, jiná hmotností vozu,“ upozornil náměstek primátorky pro oblast dopravy Miroslav Hloušek (ODS).

Na sídlištích za peníze?

Placená zóna ISP zatím překročila Gočárův silniční okruh pouze v části Pražského Předměstí a problémy s parkováním se tak přelévají do částí města, kde dosud parkovací automaty nemají.

S plány jednotného systému se již seznámily komise místní samosprávy (KMS) Moravské Předměstí, Malšovice, Slezské i Pražské Předměstí jih. S rozšířením parkovacích zón souhlasí a současně navrhují i jiná opatření, například vyhánění delších vozů, zvětšování parkovacích ploch o vytipované plochy nebo systém jednosměrek.

Pro některé rezidenty se nemusí nic změnit, jestliže se Hradec inspiruje například ve Zlíně. Tady město zavádí modré zóny, v nichž budou místní platit jen za druhé a každé další auto. Od jiných řidičů však už chce město za parkování peníze.

„Klíčové bude především propojení se stávajícím systémem ISP a vznik jednotného a srozumitelného systému pro všechny řidiče, především pak pro rezidenty. Výhodné je, že výnosy z případného rozšíření regulace parkování už nebudou odcházet mimo město, ale půjdou výhradně do jeho rozpočtu a fondu mobility,“ zdůraznil náměstek primátorky pro oblast rozvoje a investic Lukáš Řádek (TOP 09).

Ten také zmínil parkovací potíže v zatím bezplatném sousedství zón patřících ISP: „Právě tam dochází k obrovskému přetlaku na parkovací místa. Máme jich velký nedostatek na mnoha sídlištích a naším cílem je, aby se efektivněji nakládalo s těmi volnými. Nedá se vyloučit, že dojde k mírnému zpoplatnění jiných zón než těch v rámci ISP.“

Kontroverzní smlouva platí

Obyvatelé Hradce by za parkování raději platili městu než společnosti ISP. Ostatně radnice se ještě nedávno zabývala otázkou, kolik by odstoupení od 30leté koncesní smlouvy stálo, ale firma se Hradce vzdát nechce.

„Bohužel smlouva s ISP se v tomto momentu vypovědět nedá, protože by to pro město nebylo odpovědné a efektivní. Z mého pohledu je to kontroverzní smlouva uzavřená v minulosti, ale protože pořád platí, my se musíme orientovat na jiné lokality,“ uvedl Lukáš Řádek.

Parkování na Slezském Předměstí u polikliniky je o nervy, společnost ISP tam připravuje stavbu parkovacího domu Rožberk:

2. září 2024

Pozdější snahu o obchod s ISP a její odchod však Řádek nevyloučil: „Nápad na odkup ISP určitě není mrtvý, ale musí být ekonomicky odpovědný a vyvážený. Optimální by bylo, kdyby byl jen jeden provozovatel parkovacího systému, což však v současné době není na pořadu dne.“

Jejím ovládnutím nebo naopak odstoupením od spolupráce s firmou ISP se město vážně zabývalo už před dvanácti lety.

Tehdejší primátor Zdeněk Fink (HDK) přišel s plánem odkoupit za 53 milionů korun 51procentní podíl v ISP. Jestliže by nápad prošel, město by údajně za 25 let vydělalo přes sto milionů korun. Jenže návrh narazil už na radě města a protože bylo zřejmé, že zastupitelstvo by jej nepodpořilo, do hlasování vůbec nebyl zařazen.