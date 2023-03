Problémy s místem pro auta u hradecké nemocnice mají vyřešit dva parkovací domy

Zatímco Hradečané do nemocnice často jezdí autobusem, na kole nebo taxíkem, lidé z Chlumce nad Cidlinou, Nového Bydžova či Třebechovic pod Orebem se bez auta neobejdou. Tamní radnice už předloni tlačily na krajské město i kraj, aby situaci po letech plánů konečně řešily.

Dlouho zůstávalo jen u diskusí, ty se však teď přetavují v konkrétní kroky. Zastání našli starostové hlavně na kraji, který se po mnoha hradeckých nezdarech pasoval do role koordinátora.

„Situace se rok od roku zhoršovala. Průšvih je, že Hradec Králové nevyužil dotace z ITI (integrované teritoriální investice EU - pozn. red.). Teď už to není možné, protože ty peníze jsou rozebrané. Druhý průšvih je, že se připravují velké projekty, které potřebu parkování ještě zvýší,“ varuje bývalý starosta Chlumce nad Cidlinou a šéf finančního výboru kraje Miroslav Uchytil (KDU-ČSL). Ten před lety inicioval vznik komise pro řešení parkování u nemocnice.

Neformální pracovní skupina, jež sdružuje zástupce měst, nemocnice a kraje, se naposledy sešla tento týden. Do čela se postavil Královéhradecký kraj, který dosud mapoval potřeby a možnosti lokality. Nově se má scházet užší pracovní tým složený ze zástupců kraje, nemocnice a hradecké radnice. Poprvé v tomto formátu se sešel už v lednu.

„Všechny tři subjekty se shodly, že parkování u nemocnice je neudržitelné. Další kroky dohodneme na setkání v březnu,“ říká hradecká primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Nová chirurgie i kampus

Kraj zjišťoval hlavně plánované investice v nemocnici a nejbližším okolí a s tím související potřeby parkování. V areálu se má už letos rozjet stavba nové chirurgie za víc než 4,1 miliardy korun, jejíž dokončení se plánuje na rok 2027. Na spadnutí je také rekonstrukce sousední křižovatky Mileta a co nevidět se má rozjet i dostavba kampusu Univerzity Karlovy po levé straně vjezdu do nemocnice.

Výběr zhotovitele zakázky za 3,3 miliardy korun bez daně končí v polovině března, sama stavba je v plánu na roky 2023 až 2026. Vzápětí má pokračovat také kompletní rekonstrukce krajské silnice od Milety do Třebše.

„Když se tyto stavby časově potkají, běda dopravě v této oblasti. Každý plánoval sám za sebe a vůbec se neptal na souvislosti,“ míní Uchytil.

„Souběh bude samozřejmě velmi komplikovaný a budou muset být připravena dopravní opatření, aby oblast byla stále průjezdná,“ přiznává primátorka. Pro řidiče přijatelnější než série dílčích omezení může být jedna velká uzavírka.

10. června 2022

Nové stavby výrazně zamíchají s potřebou parkování v lokalitě. Kvůli chirurgii dojde k odsunu stávajícího odstavného parkoviště za pavilonem interny k řece, ale nová místa nevzniknou. „Bohužel kapacitu parkovacích míst přímo v areálu nelze s ohledem na provozní důvody nemocnice zvýšit a pozemky v okolí areálu patří většinou Hradci Králové,“ upozorňuje mluvčí nemocnice Jakub Sochor.

Bylo to město, kdo před pár lety na louce před nemocnicí vybudoval provizorní parkoviště pro 200 aut. Plochu nedávno směnilo s nemocnicí za její bývalou ubytovnu v Brněnské ulici. Právě na městských pozemcích by se měly stavět nejspíš dva parkovací domy, jeden u Milety a druhý u zadního provozního vjezdu do areálu.

„Získali jsme spoustu informací a nyní budeme pokračovat k vypracování dopravního modelu, který nám potvrdí potřebné kapacity, dopravní uzly, případně rizika úzkých hrdel dopravy. Ukáže zejména, kolik tam bude potřeba míst a jak velké budou parkovací domy,“ říká krajský radní pro dopravu Václav Řehoř (ODS).

Souběžně s vypracováním modelu bude kraj s městem a nemocnicí projednávat provozní záležitosti, tedy hlavně to, kdo bude investor a vlastník parkovacích domů, kdo je bude provozovat a za jakých podmínek. Studie i dohoda o dalším postupu by měly být hotovy letos.

„Mapujeme také možnosti čerpání dotací,“ doplňuje Řehoř.

Složí se jak na divadlo

Z lednové schůzky primátorky, hejtmana a ředitele nemocnice vzešel příslib, že na financování parkovacích domů by se měly podílet všechny instituce. To je průlom, dosud totiž nemocnice investovat do parkovišť odmítala, že na podobné projekty nemá peníze.

„Fakultní nemocnice tvoří svůj rozpočet z příjmů ze zdravotního pojištění. Peníze jsou určeny na léčbu pacientů a není možné je použít na výstavbu parkovacích ploch,“ vysvětluje Jakub Sochor.

„Pan ředitel Herman se k tomuto problému postavil čelem a řekl, že fakultní nemocnice je připravena alespoň částečně tu investici spolufinancovat. Část staveb je ochoten zainvestovat kraj a máme i předběžný příslib od obcí, které jsou spádové, že by se na tom podílely. I ony mají zájem, aby se to vyřešilo,“ říká Pavlína Springerová. Hlavní tíhu však nejspíš ponese město, kterému patří pozemky.

Podle Uchytila je nemocnice městem ve městě a denně se v ní pohybuje až 20 tisíc lidí. Běžná praxe je taková, že lidé vyloží pacienta u vchodu kliniky a jedou hledat parkování.

Potíže potvrzuje třeba u závory žena s dětmi na zadních sedadlech: „Velký problém zaparkovat je hlavně před pohotovostí nebo před dětskou pohotovostí.“ A přidává se i řidič, který právě přivezl do porodnice těhotnou ženu: „Tady je to fakt šílené, chtělo by to přidat místa.“

Problematické je také přesouvání po areálu mezi vyšetřeními, při němž každý nachodí stovky metrů.

„U městské policie jsme si nechali spočítat, s jakým převisem nad parkovacími možnostmi nemocnice se tam doprava pohybuje, a vyšlo nám číslo 900. Pro komfort pacientů, z nichž velká část je imobilních, je skutečně nutné systém parkování řešit. Považuji to za největší současnou bolístku města,“ míní náměstek primátorky pro dopravu Miroslav Hloušek (ODS).