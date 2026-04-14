Rezidenti chtějí parkovat. Hradec může jít s regulací za Gočárův okruh

Petr Záleský
  10:58
Už letos by Hradec Králové mohl představit jednotný parkovací systém, jenž ochrání rezidenty. Hotová je analytická studie, v příštím roce by se změny mohly projevit. Konkrétní opatření navrhne pracovní skupina, ale už nyní jsou některé dopady jasné. Na prvním místě je slib, že se nerozšíří placená zóna pod správou společnosti ISP.
Nedostačující parkoviště u polikliniky na Slezském Předměstí v Hradci Králové nahradí parkovací dům Rožberk. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Každodenní boj o parkování u Fakultní nemocnice v Hradci Králové
Monopol společnosti ISP při výběru za parkování má sice platit ještě deset let, ale město chce třicetiletou smlouvu podrobit revizi.

To však neznamená, že se placené stání nerozšíří za zónu ISP. Pravděpodobně k nepopulárnímu opatření dojít musí, zvlášť na ucpaných sídlištích, příslušné lokality však budou známy až na podzim. Jisté je, že radnice chce zvýhodnit především rezidenty a výnosy investovat výhradně tam, kde peníze vybralo.

Už méně optimistické je ujištění, že nelze očekávat sériové budování dalších parkovacích domů. Naopak město usiluje o stavbu nejméně tří záchytných parkovišť. Nové možnosti otevřel územní plán, který zmiňuje území u jižní spojky nebo severního obchvatu.

Pokračovat bude také boj proti parkování velkých aut. Pilotní projekt odstartoval už loni na Moravském Předměstí a podle města se osvědčil.

Ochrana rezidentů? Nulová

„Studie ukázala, že v posledních deseti letech došlo k extrémnímu nárůstu počtu aut. Mezi statutárními městy máme nejvyšší stupeň automobilizace, parkování v Hradci je za hranicí kapacit. Je jasné, že systém se musí změnit,“ upozornil Lukáš Řádek (TOP 09), náměstek primátorky pro oblast rozvoje a investic.

Nedostačující parkoviště u polikliniky na Slezském Předměstí v Hradci Králové nahradí parkovací dům Rožberk.
Řidiči v Hradci Králové parkují na zákazu stání, kde má být vyhrazený prostor pro hasiče.
Poplatky za parkování vybírá v Hradci Králové společnost ISP. (7. července 2009)
V Hradci Králové u nemocnice začalo sloužit provizorní parkoviště. (27. ledna 2020)
„Nejsme však takoví populisté, abychom slíbili, že do několika let parkovacích domů a nových míst postavíme tolik, aby každý měl možnost zaparkovat. To není možné ani fyzicky. Dotáhneme však jednotný systém, který má pomoci především rezidentům. Jejich ochrana v částech města je totiž nulová,“ řekl Lukáš Řádek.

Parkování chybí. A nezaplatíme

Studii a průzkum má iDNES.cz k dispozici. V závěru loňského roku radnice oslovila na 4 500 Hradečanů.

Ukázalo se, že parkování v místě bydliště chybí 77 procentům oslovených. Rezidentní zóny by nejvíce uvítali obyvatelé centra (71 procent), Pražského Předměstí (66 procent) a sídlišť (58 procent).

Jenže ochota platit je o poznání nižší. Na sídlištích by s tím souhlasilo jen 48 procent respondentů. A pouze 10 procent jich má možnost parkovat na soukromém pozemku.

„Většina by v Hradci Králové chtěla parkovat zdarma, ale zároveň negativně hodnotí nedostatek parkovacích míst,“ uvádí studie proveditelnosti.

Když současné vedení města nastoupilo v roce 2022, v souvislosti s parkováním nejčastěji zmiňovalo pokus o zrušení parkovacího monopolu společnosti ISP.

Rozšíření regulace daleko za Gočárův okruh je logickým, byť velmi kontroverzním krokem, k němuž dojít musí. Takřka bez výjimky s ním souhlasí i komise místních samospráv (KMS). Přestože radnice používá neutrální slovo „regulace“, je zřejmé, že na některých místech bude zavedeno placení.

Smlouva s ISP

Rozvázání smlouvy s ISP zmiňoval už před třinácti lety primátor Zdeněk Fink (HDK). Podíl většinových 51 procent prý bylo možné odkoupit za 53 milionů korun, jenže návrh narazil už v radě a před zastupitele se nedostal.

Lukáš Řádek by plán rád oživil: „Smlouvu s ISP chceme každopádně zrevidovat a zjistit, zda by pro město nebylo výhodnější se této situace zbavit. Bylo by ideální, aby jednotný parkovací systém měl jen jednoho správce. Možná se to nepodaří, ale zkusit to musíme.“

Potenciální, nebo dokonce stávající a málo využitá parkoviště se v Hradci hledají těžko. Přesto tu možnosti jsou. Například plocha u fotbalové arény zeje prázdnotou.

S dalšími parkovacími domy však Hradec počítat nemůže. Už brzo sice začne stavba Rožberku na Slezském Předměstí, nadějně se vyvíjí i snaha o dům u fakultní nemocnice, ale to bude nejspíš na několik příštích let vše.

Kvůli zřízení nového náměstí v Gayerových kasárnách a škrtu několika desítek míst město uvažovalo o nástavbě parkovacího domu Jana Gayera. Statika to však nedovoluje.

Možné řešení zvlášť v centru by pro dojíždějící mohla nabízet záchytná parkoviště. K nim čerstvý územní plán otvírá konkrétní možnosti.

„Rýsují se plochy u jižní spojky i severní tangenty. Rádi bychom usilovali minimálně o finanční spoluúčast státu. Chtěli bychom aspoň tři velká záchytná parkoviště. Samozřejmostí musí být motivace, tedy rychlost v kombinaci s MHD a také levnější řešení než parkování uvnitř města,“ uvedl Lukáš Řádek.

Boj s náklaďáky pokračuje

Hradec zařadil vyšší rychlost, ale navrch mají stále parkovací problémy. Hotový je inteligentní dopravní systém, s potížemi pokračuje budování parkovacích domů, v ulicích je vidět kamerový vůz městské policie, který kontroluje placení poplatků.

Před rokem radnice udělala pokus zatočit s nešvarem, jenž trápí zvlášť sídliště. Na Moravském Předměstí zapověděla vjezd autům těžším než 3,5 tuny a zakázala stání vozům delším než pět metrů. Pokus se osvědčil, na řadě brzy budou i další lokality.

„Dostali jsme několik připomínek, že někdo nemá jiný automobil než dodávku delší než pět metrů, ale to se dá vždy vyřešit. Nyní s komisemi místních samospráv projednáváme zařazení dalších lokalit a omezení delších vozidel. Jde o střed města a Slezské Předměstí. Systém se tu pokusíme zavést v nejbližších měsících,“ konstatoval Miroslav Hloušek (ODS), náměstek primátorky pro oblast dopravy.

Politici si vyříkali, kdo za co může

Téma parkování koncem března opět zatřáslo koalicí. Radní Aleš Dohnal (Piráti) uvedl, že „koalice, ve které má dopravu v gesci ODS, situaci s parkováním nezlepšila“ a největším „úspěchem“ je zjištění ze studie, že je málo parkovacích míst, že lidé za parkování nechtějí platit a že provázat městský systém se soukromým bude složité.

ODS se ohradila, že parkování má v gesci Lukáš Řádek. Ten se ozval s popíchnutím, že standardně by parkování spadalo pod dopravu, tedy do gesce ODS, ale parkovací agendu v roce 2024 převzal, protože se v ní „dlouhodobě nic zásadního nedělo“.

Rezidenti chtějí parkovat. Hradec může jít s regulací za Gočárův okruh

