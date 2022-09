Parkovací dům u polikliniky na hradeckém Slezském předměstí se o rok zpozdí

Zaparkovat u hradecké polikliniky na Slezském Předměstí je hlavně ráno a dopoledne často neřešitelný problém.

Auta šťastnějších řidičů stojí na okraji ulice Bratří Štefanů, další se pokoušejí najít místo na rozlehlém parkovišti za blízkou křižovatkou. Většinou však marně. Auta tak pomalu projíždějí klidnými uličkami za zdravotnickým zařízením, které jsou již brzy ráno rovněž zaplněné, jen místa před vjezdy jsou volná.

„Míst je tady málo pro místní a k tomu je tady ještě poliklinika, takže se to tak nějak mele a přes den se zaparkovat téměř nedá. Bydlím naproti, takže nám auta stojí před domem, ale musím říct, že jsou řidiči ohleduplní a alespoň nám většinou nestojí před vraty. Jediné místo, kde se dá zaparkovat, je vzadu za domy, ale tam je tak děravá silnice, že je to žalostné. Parkovací dům by byl fajn,“ popsal situaci jedenatřicetiletý kameraman Ondřej Martinec.

Na kontrolu k lékaři přijela po deváté hodině i Hana z Holic, která u polikliniky parkuje pravidelně. Místo našla zhruba 60 metrů daleko, což si s nadsázkou pochvaluje: „Někdy stojím až vzadu mezi rodinnými domy. Dnes to mám blízko.“

Parkovací dům pojme 300 aut

V plánech města je výstavba parkovacího domu už dlouhé roky. Stát bude na místě dnešního parkoviště mezi Jižní a Slezskou ulicí poblíž křižovatky u polikliniky. Bude mít necelých 300 míst, tři podlaží s možností stání větších aut a vozidel na LPG na střeše.

Společnost ISP provozující ve městě parkovací systém avizovala ještě zkraje minulého roku, že začne stavět v roce 2023, jenže radnice vyřešila komplikace s pozemky teprve nedávno a termíny se dál posouvají. Nyní však již parkovací dům má takzvané právo stavby, což realizaci přece jen přiblížilo.

„Narazilo se tam na nedořešené pozemky, stát je dohledával, takže se celá příprava zablokovala. Nicméně byly schváleny poslední smlouvy týkající se převodu majetku mezi státem a městem. Myslím si, že nám nic nebrání, abychom v následujících dnech podali k projednání dokumentaci pro územní řízení. Do konce roku bychom chtěli mít územní rozhodnutí, následně začneme projektovat stavební řízení a stavět. Původně jsme si mysleli, že k tomu dojde již letos. Proces povolování stavby je absolutně nepředvídatelný. Původním cílem bylo mít do roku 2022 stavební povolení s tím, že v roce 2023 začneme stavět. Celé se to však minimálně o rok posouvá,“ vysvětlil Jiří Holubec ze společnosti ISP, která již podle koncesní smlouvy s městem postavila parkovací dům Katschnerka ve Wonkově ulici a další v Gayerových kasárnách.

Kéž by dávno stál

Garáže na Slezském Předměstí jsou poslední stavbou, kterou firma dostojí závazku postavit tisíc parkovacích stání.

„Z hlediska města jsou pozemky vyřešeny a ISP tam může stavět. Právo stavby je nutné k tomu, aby investor mohl stavbu zrealizovat. Teď už se bude řešit pouze technická stránka, aby prošla všemi povolovacími procesy. Očekávám, že to začnou budovat co nejdříve, vše je vyprojektováno a myslím si, že by se příští rok mohlo začít stavět. Samozřejmě by bylo ideální, kdyby parkovací dům už dávno stál,“ uvedl náměstek hradeckého primátora Pavel Marek (ANO).

Podle Holubce může stavbu opozdit archeologický výzkum nebo připomínky místních obyvatel. Námitky však neočekává, stejně jako náměstek Marek.

„Od samého začátku máme informace, že obyvatelé okolních domů z toho mají obavy. To je pochopitelné a u projektu v zástavbě zcela běžné. Jednali jsme s předsedkyní komise místní samosprávy, snažili jsme se vysvětlit podrobnosti a zatím oficiálně nevíme o tom, že by vůči projektu byly připomínky. Stavba by měla trvat rok až rok a půl. Do 18 měsíců by měl být dům připravený k provozu. Tedy pokud nebudou připomínky nebo se tam nenajdou nějaké archeologické nálezy,“ řekl Holubec.

„Domnívám se, že je to stavba, která přinese pozitiva. Další parkovací místa jsou tam nutně potřeba. Ovšem pokud nějaké místní sdružení bude klást projektu odpor, může dojít ke zdržení. Ale nepředpokládám to,“ doplnil Marek.

Podle archeologa Muzea východních Čech v Hradci Králové Radka Bláhy je místo, kde kdysi stával vrch Rožberk, pro archeology zajímavé, ale ani v případě nálezů výzkum nemusí mít na harmonogram výstavby vliv: „Záleží i na naplánování stavby. Některé zemní práce se dají udělat v předstihu, mohou se tam provést například sondy, které nám ukážou více. Podle toho se dá v součinnosti se stavebníkem naplánovat další postup. I když se tam něco najde, nemusí to znamenat zdržení. Dá se tomu předejít, obzvláště když se předem zjistí, jaké vlastnosti toto území má.“