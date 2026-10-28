Město uvažuje až o pěti lokalitách, kde by mohly družstevní parkhausy stát – na Moravském Předměstí, na Slezském Předměstí, v Jungmannově ulici, u koželužny v Kuklenách i na místě budoucí čtvrti Severní zóna.
Zatím se město odhodlalo schválit studii proveditelnosti, která by odpověděla na základní otázky a současně právně i technicky ošetřila první lokalitu – na místě současného parkoviště v ulici Na Potoce u vajíčka, kruhového objezdu na Benešově třídě. Zvažovaná kapacita kolem 300 míst by na největším hradeckém sídlišti leccos řešila, i kdyby nový parkovací dům jen vyrovnal počet stávajících míst.
Na Moravském Předměstí však parkovacích možností schází daleko víc. Proto chce Hradec prověřit další místa – v Mandysově ulici, u supermarketu Albert přímo na Benešově třídě i na neudržovaném prostranství mezi ulicemi Pod Zámečkem a Brněnskou. Projekt sice znesnadňuje skutečnost, že pozemky nejsou majetkem města, ale už se začíná jednat o jejich výkupu nebo směně.
Stejný systém jako u bytů
Parkoviště Na Potoce však v majetku města je a studie proveditelnosti za 580 tisíc korun může posoudit podobu stavby, ale i náklady, financování a právní i organizační uspořádání budoucího družstva.
Družstevní systém parkování by mohl být podobný jako u družstevních bytů. Zájemci by se prostřednictvím družstva podíleli na financování a podíl by jim „předplácel“ konkrétní parkovací místo. Město by uspořilo vlastní peníze, protože kapitál do budování infrastruktury by poskytli přímo místní obyvatelé. Kolik by si zaplatili, ani další podmínky zatím nejsou známé.
„Pokud by studie v ulici Na Potoce vyšla, stavět by se mohlo začít už v tomto volebním období. Na Moravském Předměstí máme vytipovaných asi pět lokalit, z nichž bohužel většina není v majetku města, a proto se snažíme jednat s majiteli o výkupech a směnách. Lokalita u vajíčka by byla pilotní,“ řekl Adam Záruba (Změna), náměstek primátorky pro oblast územního plánu, architektury a urbanismu.
„Já bych si účast v družstvu nejspíš předplatil, protože jsem investoval do rekonstrukce bytu a nedávno jsem si pořídil i docela drahé auto. Jenže takových nás je tu spíš menšina. Ta druhá část má auta spíš přestárlá, vyráží s nimi jen symbolicky na nákup a nechává je tady stát řadu dnů. Neumím si představit, že by takoví lidé měli o podobný projekt zájem,“ pověděl Roman Novotný, když na Benešově třídě nasedal do svého superbu.
Jindřichovu Hradci to nevyšlo
Myšlenka družstevního parkování je v Česku novinkou, před půl rokem tento model v Jindřichově Hradci ztroskotal. Na sídlišti Vajgar mělo vzniknout podzemní parkoviště pro 92 aut, cena se blížila 200 milionům korun, ale o koupi svého místa projevilo zájem pouze devět lidí. Také tady – stejně jako zatím i na Moravském Předměstí – se totiž stále parkuje zdarma.
Kdyby se Hradec Králové vydal dosud neprobádanou cestou financování družstevního parkování, byl by tento model novinkou také pro banky, které by družstvu poskytly úvěr.
„Existuje minimálně jeden bankovní dům, který by s námi do toho šel. Model budeme ještě cizelovat, ale považujeme ho za schůdný,“ uvedla primátorka Pavlína Springerová (HDK).
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Deset let zavřená lávka na hradecké Benešově třídě má stavební povolení
Současná betonová plocha u Benešovy třídy a studie proveditelnosti jsou zatím jen testem, jestli pro Hradec družstevní parkování není jen slepou cestou.
„Už jednáme o dalších místech a pozemcích v Mandysově ulici, vedle objektu Burger King na Brněnské nebo na současném parkovišti u supermarketu Albert na Benešově třídě. Pokud se ukáže, že ten princip je reálný, máme připraveny i další lokality hlavně na sídlištích – předběžně v Jungmannově ulici, na Slezském Předměstí, v budoucí Severní zóně nebo u koželužny v Kuklenách,“ vyjmenoval Adam Záruba.
V Hradci Králové se nyní staví čtvrtý parkovací dům. Dům Rožberk za 180 milionů korun s 284 místy buduje společnost ISP a hotový by měl být přibližně za rok.
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Po dvou letech zpoždění začne stavba parkovacího domu Rožberk, zkomplikuje dopravu
K velké proměně garáží by mělo už brzy dojít také na Benešově třídě. Rada města nedávno schválila podmínky výběrového řízení na garáže se zelenou střechou, které nahradí temné a zatuchlé podzemní prostory, kde se někteří obyvatelé parkovat spíš obávají. Dvě nové garáže mají mít pobytovou zelenou střechu o ploše přibližně 7500 metrů čtverečních.