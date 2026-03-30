Po dvou letech zpoždění začne stavba parkovacího domu Rožberk, zkomplikuje dopravu

Přípravné práce začnou 7. dubna. Až do 4. května bude aspoň část stávajícího parkoviště s kapacitou 89 míst přístupná, poté se však celá plocha uzavře. Obyvatelé mohou po celou dobu výstavby parkovat na venkovních plochách blízkého obchodního centra Orlice Park.
„Poptávka po parkování v této lokalitě i v dalších částech města v posledních letech převyšuje dostupnou kapacitu. Stávající plochy už přestávají stačit. Objekt bude sloužit nejen místním, ale také zaměstnancům či návštěvníkům blízké polikliniky, Hradeckého stavebního centra, ZUŠ Střezina nebo klientům Okresní správy sociálního zabezpečení,“ řekl Lukáš Řádek (TOP 09), náměstek primátorky pro oblast investic a rozvoje města.
Nový parkovací dům nabídne 284 míst, z nich 16 bude vyhrazených pro invalidy a čtyři – s možností dalšího rozšíření – pro nabíjení elektromobilů.
Objekt je nazvaný podle kopce, který byl v 18. století kvůli stavbě vojenské pevnosti rozebrán. Za 180 milionů korun ho postaví společnost ISP, která v Hradci Králové provozuje od roku 2007 systém placeného parkování.
Ve smlouvě na 30 let se městu zavázala, že z výnosů vybuduje celkem tisíc parkovacích míst. Stavbou Rožberku závazek splní. Dosud vybudovala dva parkovací domy v centru města. Dům Jana Gayera s 284 místy je v areálu Gayerových kasáren pod historickým centrem, Katschnerka nabízí asi 500 stání a leží v moderním centru poblíž třídy Karla IV.