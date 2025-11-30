Zakázku na parkovací objekt bicyklů u Malšovické arény přitom město letos v únoru zrušilo, když se přihlásil jediný zájemce s nabídkou na 32 milionů. Odpovědí bylo vypsání zakázky s pozměněnými parametry a tentokrát už vítěz nabídl podstatně nižší cenu 21,7 milionu korun.
Podmínkou byl automatický systém, vysoká kapacita, jež by měla nyní činit kolem 170 kol, fotovoltaika a také pětiletý servis a údržba. „Soutěž jsme vypsali podruhé, důvodem byla neadekvátní cena. Nechali jsme totiž posoudit parkovací systém v Nymburce a stanovili jsme, že cena by neměla přesáhnout 26 milionů korun. Výsledkem jsou dvě nabídky,“ řekl Lukáš Řádek (TOP), náměstek primátorky pro oblast investic a rozvoje města.
Jednou ze slibovaných multifunkcí hradeckého stadionu by měl v blízké budoucnosti být i atletický tunel u východní tribuny. Studii proveditelnosti dostala na starost kancelář ArchaPlan, která arénu projektovala. Krytý tunel by měl mít 60 metrů dlouhou dráhu s doběhem, ale i prostor pro dálkařské soutěže a sektor pro výškaře. Kdyby se město pro stavbu tunelu rozhodlo, aréna by dostala nástavbu i z východní strany. Ta na západě slouží jako klubové zázemí.
„Tunel není nejlepší opatření, které by atleti potřebovali, ale kvůli našim možnostem rozpočtu a termínů, kdy jsme něco podobného schopni zajistit, je to skoro jediná možnost, jak zajistit aspoň nějakou infrastrukturu, aby atleti nemuseli běhat na zimním stadionu,“ doplnil náměstek primátorky.
Časově nejbližší multifunkcí stadionu je náladové osvětlení, respektive světelné lišty na fasádě. Město spekulovalo, zda moduly mají viset na každém druhém nebo jen čtvrtém segmentu fasády. Nakonec vyhrála varianta hustších. Zakázka by měla stát kolem 20 milionů