Parkování je čím dál větší problém. Hradec uvažuje o rezidenčních místech

Jen málokterý problém se v Hradci Králové zhoršuje tak rychle jako parkování na sídlištích. Živelně, chaoticky, s dodávkami i vraky mezi rodinnými auty – v systému bez pravidel platí jediné: Kdo dřív přijede, parkuje.

To trápí Moravské, Pražské i Slezské Předměstí, Labskou Kotlinu, situace se zhoršuje také v Malšovicích a Třebši, kde parkovací potíže ještě před několika lety místní neznali.

Hradec hledá recept. A zdá se, že našel: rezidenční parkování. Zmiňovalo jej už bývalé vedení města a opatrně s ním souhlasí i odborníci. Nápad se občas dostane na povrch, ale pak i na několik měsíců zmlkne.

Vlastně s ním nepočítá ani programové prohlášení koalice podepsané v lednu 2019, které zmiňuje jen potřebu komunikace s firmou ISP (Integrovaný systém parkování): „Aktivní spoluprací s ISP zefektivníme systém parkování ve městě včetně systému P+R a napojení na MHD.“

Jedno parkovací místo na každého

„Moje vize je, že každý byt bude mít nárok na jedno parkovací místo. Bude za to muset něco málo zaplatit, ale bude ho mít garantované. Pokud se ale rozhodne mít pět aut, další čtyři si bude muset dát někam dál,“ představila své vize náměstkyně primátora pro oblast správy majetku Věra Pourová (ANO) Deníku. Naznačila, že parkovací poplatky by město vybíralo samo a firma ISP by do systému zapojená nebyla.

Náměstkyně chce získat podporu v zastupitelstvu. Problémem prý není ani tak to, že o nastavení pravidel rezidenčního parkování koalice dosud nejednala, jako spíš nesystematičnost.

Přehlížená komise pro dopravu

Důkazem může být přístup hradeckého vedení k městské komisi pro dopravu a podporu cyklistiky (KDC). Ta už zanedlouho rok bude bez šéfa, když uznávaný dopravní konzultant Zbyněk Sperat rezignoval kvůli nevalnému zájmu radnice o předkládané nápady. Jeho zástupcem a v době bezvládí vedoucím členem je architekt Roman Plát.

„Před dvěma týdny jsem posílal dopis panu náměstku Bláhovi, proč koalice a rada řeší témata dopravy bez názoru dopravní komise,“ řekl úřadující šéf. Podle něj město nevzalo na vědomí jednotný názor KDC, která se kvůli neúměrným finančním nákladům postavila proti záměru vybudovat pod Velkým náměstím podzemní parkoviště.

Chybí debata

Plán na nastavení pravidel rezidenčního parkování sice komise neodmítla, ale město by údajně mělo postupovat uvážlivěji, jednotně a hlavně systematicky.

„První, co by měla radnice udělat, je vytvoření jednotného názoru na parkování. Je pravda, že městská i státní policie parkování vnímají jako velký problém a kapacitně nestačí pokutovat a vymáhat parkovné. Odrazem je nedávná záležitost v Labské Kotlině, kde se hasiči nemohli dostat k zásahu. Spěje to k řešení, ale my bychom nejraději viděli širší debatu veřejnosti, odborníků a politiků a společné hledání cesty. Bohužel tento směr však nezaznívá,“ konstatoval Plát.

„Město zkusilo, co se stane, když ten nápad zase nadhodí. Ozval se křik, ale dál se nic dít nebude,“ odhadl opoziční zastupitel Aleš Dohnal (Piráti).

Transparentní parkovné

Pourová připustila, že na sídlištích patrně skončí doba parkování zdarma, a to výměnou za výhody.

„Nové řešení samozřejmě obyvatele asi bude něco stát, ale chtěla bych jim dát přiměřenou míru jistoty, že šanci zaparkovat bude mít každý a nikoli pouze někdo. Musíme auta vytlačovat z míst, kde nemají co dělat. Dostat je z chodníků a zeleně bude prvořadé, další bude naučit lidi, že mají nárok na jedno parkovací místo,“ zdůraznila náměstkyně.

Roman Plát souhlasí, že před Hradcem nejspíš není jiná možnost než placené rezidenční stání. A připustil, že by se mělo zavést třeba i přes vžitý názor, že parkoviště u sídliště je všech.

„Množí se domácnosti se dvěma a více auty, se služebními auty, velmi často tam parkují dopravci nebo řemeslníci s dodávkami. To rozhodně není v pořádku a nedá se to vymáhat jiným způsobem než zpoplatněním dané části města. Rozhodně však nejsem příznivcem řešení, že najednou se vybere nějaká část a auta se odtud přelijí do jiné,“ řekl Plát.

Podle něj by město mělo uvažovat o vlastním výběru parkovného, v minulosti se hovořilo o tom, že by systém provozoval třeba dopravní podnik.

„V západních metropolích je zvykem, že výtěžek parkovného je na transparentním účtu, peníze nejsou součástí rozpočtu města, ale dělí se na třetiny. Jedna jde na podporu MHD, druhá na podporu nemotorové dopravy a třetí na zlepšení samotné dopravy, třeba na výstavbu parkovacích domů,“ upozornil Plát.

Benešova třída jako „vzor“

Na Benešově třídě, která může názorně ilustrovat všechny parkovací minusy, se uvažuje o zřízení mnoha stovek míst. Stavba dvoupodlažního parkovacího domu výškově shodného s úrovní třídy je v plánu u polikliniky, další by měly být ve střední části u pobočky pošty i naproti sousední základní škole v Mandysově ulici. Celkem by přinesly 900 míst.

Podle Dohnala se město trochu přepočítalo, když rovnou navrhlo rozšíření zpoplatněného parkování a zapomnělo uvést předcházející kroky.

„Krokem čísla jedna by mělo být vytvoření analýzy, co dělá nejvíce problémů, kolik máme vraků a kolik parkovacích míst zabírají dodávky a služební auta. Krok číslo dva je porozhlédnout se po jiných českých městech a na západě, zkusit vymyslet systém a aplikovat jej na Hradec. Krok tři by měl zajistit, aby lidé viděli, že město chce situaci řešit aktivně a ne pouze represí. Myslím tím, že na velkých sídlištích by mělo začít se stavbou parkovacího domu. A teprve pak by Hradec měl uvažovat o zpoplatnění,“ míní pirátský zastupitel.

V zahraničí regulují parkování přísně, ale pro obyvatele, kteří se parkovacího místa vzdají, zavedli bonusy. Za první auto v rodině poplatek příliš citelný není, za každé další však je mnohem vyšší. A nemotoristé bez aut mohou jezdit MHD zdarma.